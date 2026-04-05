Home / MOTORI / Unione Europea introduce e-vignetta unica e punta a eliminare i caselli autostradali con risparmi fino 150 euro

Dal 2031 via i caselli autostradali, arriva la vignetta digitale UE

Dal 1° gennaio 2031 le autostrade di gran parte dell’Unione Europea diranno addio ai tradizionali caselli, sostituiti da una vignetta digitale unica collegata alla targa.

Il nuovo sistema, cuore del pacchetto Smart Mobility 2031 voluto dalla Commissione guidata da Ursula von der Leyen, standardizzerà il pedaggio sulle principali arterie dei Paesi membri, con un costo massimo annuo fissato a 150 euro (per l’Italia stimati 130 euro).

L’obiettivo è ridurre code, inquinamento e complessità burocratiche, favorendo una mobilità stradale più fluida e sostenibile in tutto il continente entro il 2031.

In sintesi:

Dal 2031 i tradizionali caselli autostradali saranno sostituiti da una vignetta digitale unica UE.

Vignetta collegata alla targa, acquistabile online, con costo massimo annuale di 150 euro.

Per l’Italia la DG MOVE stima un costo annuo indicativo di circa 130 euro.

stima un costo annuo indicativo di circa 130 euro. Transizione tra 2028 e 2031 con rinegoziazione delle concessioni e smantellamento graduale dei caselli.

Come funzionerà la vignetta digitale e cosa cambia per gli automobilisti

Il nuovo sistema di pedaggio europeo si baserà su un abbonamento annuale digitale, attivato online e associato alla targa del veicolo. I controlli avverranno tramite portali elettronici, telecamere e banche dati condivise tra Stati membri, eliminando la necessità di soste ai caselli.

La vignetta digitale consentirà di circolare sulle principali autostrade dei Paesi aderenti con un unico titolo di viaggio, semplificando gli spostamenti transfrontalieri e riducendo i tempi di percorrenza, in particolare per pendolari e trasporto merci.

La Commissione europea ha fissato un tetto massimo di 150 euro l’anno; per l’Italia, le simulazioni della DG MOVE indicano circa 130 euro, cifra che dovrà essere bilanciata con gli attuali introiti da pedaggio e con gli investimenti necessari per infrastrutture digitali e sistemi di controllo automatizzati.

Secondo Ursula von der Leyen, i caselli sono “*vere e proprie fabbriche di inquinamento*”, a causa degli stop and go e delle lunghe code. La loro eliminazione dovrebbe ridurre consumi di carburante, emissioni locali e tempi morti, contribuendo agli obiettivi climatici del Green Deal.

La piena operatività è prevista dal 2031, ma la decisione definitiva è attesa tra fine 2027 e inizio 2028. Seguirà una fase transitoria di cinque anni, durante la quale le concessioni autostradali nazionali dovranno essere rinegoziate e le barriere fisiche sostituite da portali elettronici e piattaforme digitali interoperabili.

Impatto su Italia ed Europa e possibili sviluppi futuri

Per Paesi come Italia, Francia, Spagna, Grecia e Portogallo, fortemente dipendenti dal modello dei caselli, la transizione imporrà una revisione profonda dei contratti di concessione e dei modelli di business autostradali.

Gli operatori dovranno investire in reti di sensori, sistemi di riconoscimento targhe, cybersecurity e piattaforme di pagamento integrate, aprendo uno spazio competitivo per nuove aziende tecnologiche europee.

Parallelamente, la standardizzazione dei pedaggi potrebbe favorire una maggiore integrazione tra mobilità privata, trasporto pubblico e servizi condivisi, spingendo i governi nazionali a ripensare incentivi, fiscalità e politiche di traffico.

Nel medio periodo, la vignetta digitale potrà fungere da base per tariffe dinamiche legate all’impatto ambientale, all’orario e alla congestione, avvicinando l’UE a un sistema di road pricing intelligente su scala continentale.

FAQ

Quando entrerà in vigore la vignetta digitale autostradale UE?

Entrerà in vigore dal 1° gennaio 2031, dopo l’approvazione definitiva attesa tra fine 2027 e inizio 2028 e un periodo transitorio quinquennale.

Quanto costerà la vignetta digitale per gli automobilisti italiani?

Costerà al massimo 150 euro l’anno. Per l’Italia, le stime preliminari della DG MOVE indicano un valore indicativo di circa 130 euro annui.

Come sarà controllato il pagamento senza caselli autostradali fisici?

Sarà verificato tramite portali elettronici, telecamere di lettura targhe e database condivisi tra Stati, con controlli automatici e sanzioni digitali per i non paganti.

Cosa succederà alle attuali concessioni autostradali nazionali?

Verranno rinegoziate durante i cinque anni di transizione, per adeguare contratti, flussi di ricavi e investimenti ai nuovi sistemi digitali di pedaggio.

Quali sono le fonti ufficiali di questa notizia sulla vignetta digitale?

La notizia deriva da una elaborazione redazionale basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.