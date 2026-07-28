Altman: l’IA non porterà a una settimana lavorativa molto più corta

28 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Sam Altman esclude una riduzione generalizzata dell’orario grazie all’IA.

esclude una riduzione generalizzata dell’orario grazie all’IA. Per il CEO di OpenAI , produttività e competizione creeranno nuovi impegni.

, produttività e competizione creeranno nuovi impegni. Il quadro diverge dalle proposte di settimana corta avanzate dalla stessa azienda.

Gli esperimenti internazionali mantengono aperto il dibattito sulla redistribuzione dei benefici.

(Riassunto generato con AI)

Altman: l’IA non ridurrà automaticamente il lavoro

Sam Altman, CEO di OpenAI, ritiene che l’intelligenza artificiale non porterà su larga scala a settimane lavorative drasticamente più brevi. Nel podcast Relentless, intervistato da Ti Morse, ha sostenuto che l’aumento della produttività non si tradurrà necessariamente in più tempo libero per lavoratori e imprese.

La ragione, secondo Altman, non riguarda i limiti tecnici dell’IA ma il comportamento umano: il tempo risparmiato viene riempito da nuovi obiettivi, attività e ambizioni. “Non si arriva mai alla promessa della settimana lavorativa di quattro ore su larga scala”, ha osservato, aggiungendo di non aspettarsi che l’IA cambi questa dinamica.

Le dichiarazioni arrivano mentre il settore tecnologico continua a presentare l’automazione come una leva di benessere. Per Altman, tuttavia, in un eventuale mondo post-superintelligenza le persone potrebbero essere persino più occupate di quanto oggi immaginino.

Produttività, concorrenza e il nodo della redistribuzione

La tesi di Altman distingue tra efficienza tecnologica e scelta organizzativa. L’IA può accelerare la stesura di un rapporto o l’analisi dei dati, ma non decide come distribuire il tempo recuperato: un’azienda può convertirlo in riposo a parità di salario oppure in maggiore produzione, più clienti e obiettivi più elevati.

Il CEO di OpenAI considera più probabile il secondo scenario, perché il mercato premia chi aumenta ritmo e risultati. La sua analisi richiama quanto avvenuto con computer, email, smartphone e software: strumenti che hanno semplificato compiti specifici, ma hanno anche creato nuove aspettative di reperibilità e velocità.

Questa posizione entra in tensione con Industrial Policy for the Intelligence Age, documento pubblicato da OpenAI ad aprile. Il testo proponeva un fondo pubblico di ricchezza collegato alla crescita dell’IA, un “dividendo di efficienza” e sperimentazioni di settimane da 32 ore in quattro giorni senza tagli salariali.

Il divario tra automazione e tempo libero resta quindi una questione di politiche aziendali e sociali, non soltanto di innovazione. Anche il senatore statunitense Bernie Sanders sostiene che i guadagni di produttività dovrebbero restituire tempo ai lavoratori invece di trasformarsi in nuove mansioni.

Esperimenti e lavoro reale mantengono aperta la discussione

Le sperimentazioni in Regno Unito, Francia, Germania e Giappone mostrano che la settimana di quattro giorni può mantenere la retribuzione e, nei dati aggregati citati, migliorare ricavi, fatica e stress. In un test di Microsoft Japan, la produttività è aumentata del 40%.

Allo stesso tempo, l’adozione dell’IA negli uffici non è priva di attriti. Un sondaggio di Adaptavist rileva che molti lavoratori impiegano tempo nel controllare e correggere contenuti generati dagli strumenti, segnalando che l’efficienza promessa richiede verifiche e competenze aggiuntive.

La conseguenza futura indicata dal dibattito è chiara: la quantità di lavoro non dipenderà solo dalla potenza dell’IA, ma dalle regole con cui imprese, governi e lavoratori sceglieranno di condividere i suoi benefici.

FAQ

Cosa ha detto Sam Altman sulla settimana corta?

Sì, ha escluso che l’IA realizzi su larga scala la promessa della settimana lavorativa di quattro ore.

Perché l’IA potrebbe non ridurre le ore lavorate?

Sì, perché secondo Altman la maggiore produttività alimenta nuove ambizioni, attività e confronti competitivi tra persone e organizzazioni.

OpenAI ha proposto settimane di quattro giorni?

Sì, il documento Industrial Policy for the Intelligence Age suggeriva test di 32 ore in quattro giorni senza ridurre gli stipendi.

Quali Paesi sperimentano la settimana corta?

Sì, Regno Unito, Francia, Germania e Giappone hanno avviato programmi con quattro giorni lavorativi e retribuzione invariata.

Come sono state verificate queste informazioni?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Hardware Upgrade e la Repubblica.