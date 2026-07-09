WhatsApp testa su Android notifiche per i compleanni dei contatti

9 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

WhatsApp sviluppa su Android notifiche per i compleanni dei contatti.

sviluppa su Android notifiche per i compleanni dei contatti. La funzione è stata individuata nella beta ma non è ancora disponibile.

I promemoria integrerebbero ricorrenze e messaggistica nella stessa app.

Restano centrali privacy, dati disponibili e possibili limiti geografici.

(Riassunto generato con AI)

WhatsApp testa i promemoria compleanni

WhatsApp sta lavorando a una nuova funzione per Android che potrebbe inviare notifiche per i compleanni dei contatti, rafforzando il ruolo dell’app nella gestione delle relazioni quotidiane. La novità è emersa nelle ultime ore dall’analisi di una versione beta effettuata da WABetaInfo, ma non risulta ancora accessibile nemmeno ai beta tester.

L’obiettivo, secondo quanto riportato dalle fonti, è permettere agli utenti di ricordare una ricorrenza importante direttamente dentro l’app di messaggistica, senza passare da calendario o app esterne. Il progetto riguarda per ora Android e si inserisce nella strategia di Meta di rendere WhatsApp sempre più centrale oltre la sola chat.

Il perché è chiaro: ridurre i passaggi necessari per inviare gli auguri e trasformare l’app in uno strumento più completo, utile non solo per comunicare ma anche per organizzare interazioni sociali ricorrenti.

Come funzionerebbe la nuova funzione

Le fonti convergono su alcuni elementi chiave: nella beta di WhatsApp per Android è stata individuata una sezione dedicata ai compleanni e un sistema di notifiche interne all’app per segnalare l’arrivo della ricorrenza. In parallelo, emergono due possibili strade tecniche: l’aggiunta del compleanno dalla schermata delle informazioni del profilo del contatto e l’uso di dati di nascita già raccolti in precedenza per la verifica dell’età.

Su questo punto conviene mantenere prudenza: è confermato che la funzione è ancora in sviluppo e che il funzionamento definitivo potrebbe cambiare prima del rilascio. Resta invece condivisa la logica di fondo, cioè integrare i promemoria direttamente nell’esperienza di messaggistica.

Il tema più sensibile è la privacy. Le date di nascita, secondo le informazioni disponibili, non sarebbero pubbliche e verrebbero usate per generare notifiche o promemoria. Tuttavia la disponibilità dipenderà dai dati presenti e, come segnala una delle fonti, non in tutti i Paesi la raccolta di queste informazioni è attiva. Per questo la portata della novità potrebbe inizialmente essere limitata e distribuita in modo graduale.

Perché può cambiare l’uso quotidiano

Se confermata, la novità segnerebbe un passaggio rilevante per WhatsApp: usare informazioni già presenti o gestite nell’app per offrire un servizio pratico e immediato. Il vantaggio competitivo non sarebbe l’idea del promemoria in sé, già disponibile su Android e nei calendari, ma la sua integrazione nel luogo dove poi l’utente scrive davvero gli auguri.

Resta però un’incognita decisiva: Meta non ha indicato una data ufficiale di rilascio e potrebbe modificare la funzione oppure rinviarne la distribuzione. In questa fase, il valore della scoperta è soprattutto strategico: mostra la direzione di sviluppo di WhatsApp, sempre più orientata a concentrare servizi sociali e organizzativi in un’unica interfaccia.

FAQ

Che cosa sta sviluppando WhatsApp?

Sì, WhatsApp sta sviluppando su Android notifiche per i compleanni dei contatti, con una sezione dedicata alle ricorrenze in arrivo individuata nella beta.

La funzione è già disponibile agli utenti?

No, la funzione non è ancora disponibile, nemmeno per i tester delle versioni beta Android analizzate dalle fonti.

Come verrebbero usati i dati di nascita?

Sì, i dati servirebbero a generare promemoria o notifiche interne all’app, senza rendere pubblica la data di nascita del contatto.

Servirà ancora il calendario dello smartphone?

No, l’obiettivo dichiarato è ridurre la dipendenza da calendario e app esterne, portando il promemoria direttamente dentro WhatsApp.

Da dove arrivano queste informazioni verificate?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Hardware Upgrade e telefonino.net.