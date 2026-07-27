WhatsApp rinnova le chat su iPhone e iPad con un design più arrotondato

27 Luglio 2026

La notizia in sintesi

WhatsApp rinnova le chat su iPhone e iPad con bolle più arrotondate.

rinnova le chat su e con bolle più arrotondate. Foto, video e GIF perdono la tradizionale cornice dei messaggi.

Il rilascio è graduale tra beta TestFlight e alcuni utenti della versione pubblica.

e alcuni utenti della versione pubblica. Il design richiama iMessage, senza modificare comandi, cronologia o organizzazione delle conversazioni.

(Riassunto generato con AI)

WhatsApp rinnova le chat su iPhone e iPad

WhatsApp ha avviato nelle ultime ore la distribuzione di un restyling dell’interfaccia delle conversazioni per iPhone e iPad, intervenendo sull’elemento più frequente dell’app: i fumetti dei messaggi. L’aggiornamento, rilevato anche da WABetaInfo, porta angoli più morbidi e una visualizzazione meno incorniciata degli allegati, con l’obiettivo di rendere la lettura delle chat più continua e aderente alla recente estetica di Apple.

La novità è comparsa inizialmente per alcuni tester della build iOS 26.29.10.70 distribuita tramite TestFlight, ma non risulta disponibile in modo uniforme. Alcuni utenti della versione pubblica scaricata dall’App Store possono già vedere il nuovo layout, mentre l’estensione più ampia dovrebbe procedere gradualmente nelle prossime settimane.

Il cambiamento non ridisegna la struttura dell’app né modifica la posizione dei comandi: WhatsApp conserva colori, indicatori e organizzazione riconoscibili. La scelta punta quindi a modernizzare l’esperienza visiva senza imporre agli utenti un’interfaccia da reimparare.

Bolle arrotondate e allegati senza bordi

L’intervento più evidente riguarda le bolle dei messaggi, ora più arrotondate rispetto al precedente profilo. Il risultato avvicina visivamente le conversazioni a iMessage, pur mantenendo gli elementi distintivi di WhatsApp. È un’evoluzione estetica rilevante proprio perché investe una parte dell’app rimasta sostanzialmente stabile per anni.

Foto, video e GIF condivisi non vengono più contenuti nella tradizionale cornice della bolla, ma appaiono direttamente nel flusso della conversazione. L’eliminazione dei contorni riduce gli elementi visivi superflui e può rendere meno frammentata la schermata, soprattutto nelle chat caratterizzate da numerosi allegati o anteprime di collegamenti.

Nelle conversazioni di gruppo resta una piccola intestazione sopra i contenuti multimediali per identificare il mittente. Un’indicazione analoga viene mantenuta anche sui messaggi inoltrati, così che la provenienza del materiale rimanga immediatamente leggibile.

Il restyling prosegue il percorso visivo legato al linguaggio Liquid Glass, già introdotto nella sezione chat su iPhone e iPad. Trasparenze, profili più morbidi e minori separatori rigidi rendono l’interfaccia più coerente con l’estetica recente del sistema operativo di Apple, senza annullare la riconoscibilità dell’app su piattaforme differenti.

Disponibilità graduale e funzioni ancora in prova

Il rilascio progressivo permette a WhatsApp di verificare la resa del design su schermi, dispositivi e configurazioni diverse prima di una diffusione generale. Per chi usa la versione stabile non sono richieste impostazioni specifiche: il nuovo aspetto può arrivare con un aggiornamento oppure tramite abilitazione lato server. Funzioni, cronologia e comandi restano invariati.

Nelle build beta per iPhone è inoltre in prova un indicatore di presenza in tempo reale: un pallino verde sull’immagine profilo segnala che un contatto è attivo nella piattaforma e scompare quando esce dall’app. La funzione era comparsa inizialmente su Android.

La coesistenza tra restyling già visibile e strumenti ancora sperimentali conferma che la distribuzione non procede con gli stessi tempi per tutti gli utenti.

FAQ

Quando arriva il nuovo design WhatsApp?

Sì, il rollout è già iniziato su alcuni dispositivi, ma WhatsApp lo sta distribuendo gradualmente nelle prossime settimane.

Quali dispositivi ricevono il restyling?

Sì, la revisione riguarda l’interfaccia chat di WhatsApp su iPhone e iPad.

Cambiano le funzioni delle chat?

No, cambiano soprattutto bolle e allegati: cronologia, organizzazione e disposizione dei comandi restano familiari.

Come appaiono ora foto e video?

Sì, immagini, video e GIF appaiono nel flusso della conversazione senza la storica cornice della bolla.

Quali fonti hanno verificato la novità?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Hardware Upgrade e Tom’s Hardware.