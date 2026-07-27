KB Kookmin lancerà pagamenti aziendali blockchain con J.P. Morgan

27 Luglio 2026

La notizia in sintesi

KB Kookmin Bank lancerà pagamenti commerciali cross-border sulla rete Kinexys.

lancerà pagamenti commerciali cross-border sulla rete Kinexys. Il servizio iniziale riguarda trasferimenti in dollari fra dieci Paesi.

La banca sarà la prima sudcoreana ad adottare Kinexys per regolamenti commerciali.

L’iniziativa amplia la strategia blockchain del gruppo finanziario coreano.

Riassunto generato con AI

KB Kookmin porta Kinexys nei pagamenti internazionali

KB Kookmin Bank prevede di lanciare il prossimo mese un servizio di pagamenti aziendali transfrontalieri basato su Kinexys, la piattaforma blockchain di J.P. Morgan. L’operazione, sviluppata tra la Corea del Sud e la filiale di Singapore, renderà l’istituto la prima banca sudcoreana a usare questa rete per i regolamenti legati al commercio import-export.

Il servizio sarà inizialmente dedicato ai trasferimenti in dollari statunitensi fra dieci Paesi: Corea del Sud, Stati Uniti, Singapore, Arabia Saudita, India, Thailandia, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrain e Sudafrica. L’obiettivo è usare l’infrastruttura blockchain per rendere più efficienti i regolamenti internazionali delle imprese, riducendo la dipendenza dai circuiti convenzionali.

Kinexys offre pagamenti programmabili, tokenizzazione di asset e regolamenti quasi in tempo reale per la clientela istituzionale. Non sono stati comunicati limiti alle transazioni, categorie di imprese ammesse nella prima fase o eventuali estensioni future ad altre valute e giurisdizioni.

La strategia blockchain oltre il nuovo servizio

Il progetto non nasce come sperimentazione isolata. A giugno, KB Kookmin Bank ha completato un’emissione privata a Hong Kong di obbligazioni digitali basate su blockchain per 100 milioni di dollari, con durata biennale e denominazione in dollari statunitensi.

L’operazione, collocata con HSBC come unico bookrunner e realizzata sulla piattaforma digitale Orion, era prezzata al tasso SOFR più 0,4 punti percentuali. Secondo quanto riportato dalle fonti, la tecnologia ha seguito emissione, registrazione, negoziazione e regolamento del bond.

Il risultato indicato dalla banca è una riduzione dei tempi di regolamento da cinque a tre giorni lavorativi, insieme alla semplificazione delle procedure e alla diminuzione del rischio di default nel regolamento. Il passaggio ai pagamenti commerciali amplia quindi un percorso già applicato alla raccolta di capitale, con l’obiettivo di trasferire benefici operativi alla finanza d’impresa.

All’interno del gruppo, KB Kookmin Card sta inoltre lavorando con Avalanche e OpenAsset a una carta di credito ibrida con stablecoin. Il modello previsto collega un wallet di stablecoin alla carta tradizionale: il saldo digitale copre prima l’acquisto e l’eventuale parte residua viene addebitata sulla carta.

Il contesto regolamentare della Corea del Sud

La novità arriva mentre la Corea del Sud sperimenta un’adozione bancaria della blockchain in perimetri regolamentati. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha selezionato un progetto sandbox sui depositi bancari tokenizzati destinati alla spesa pubblica, con attuazione prevista nel quarto trimestre del 2026.

Partecipano nove banche, fra cui KB Kookmin, Shinhan, Woori e Hana. Il sistema dovrebbe collegare il Digital Budget and Accounting System governativo a una rete a registro distribuito, programmando le condizioni di spesa e creando una traccia verificabile dell’uso dei fondi pubblici.

In questo quadro, l’avvio con Kinexys segnala che la blockchain può uscire dai progetti pilota quando esiste un caso d’uso definito: i regolamenti commerciali in dollari. Resta da verificare l’adozione effettiva da parte delle imprese e l’eventuale ampliamento della copertura iniziale.

FAQ

Quando partirà il servizio Kinexys di KB Kookmin?

Sì, il lancio è previsto per il prossimo mese, secondo le informazioni riportate dalle fonti disponibili.

Quale valuta supporterà inizialmente il servizio?

Sì, nella fase iniziale il servizio gestirà trasferimenti transfrontalieri esclusivamente in dollari statunitensi.

In quali Paesi sarà disponibile il servizio?

Sì, coinvolgerà dieci Paesi, inclusi Corea del Sud, Stati Uniti, Singapore, India, Arabia Saudita e Sudafrica.

Che cosa offre Kinexys di J.P. Morgan?

Sì, Kinexys fornisce pagamenti programmabili, tokenizzazione di asset e regolamenti quasi in tempo reale per clienti istituzionali.

Come sono state verificate queste informazioni?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: The Cryptonomist e crypto.news.