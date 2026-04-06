Home / INTERNET / Passkey battono password tradizionali spiegato perché la vecchia protezione non è più sufficiente

Passkey al posto delle password: cosa cambia davvero per la sicurezza online

Le passkey stanno rapidamente sostituendo le tradizionali password sui servizi digitali più usati al mondo. Grandi piattaforme tecnologiche stanno implementando questo sistema di accesso crittografico su siti, app e smartphone, spingendo un cambio di paradigma nella sicurezza.

Il passaggio avviene oggi su scala globale, perché le password, complici riuso, furti massivi e phishing evoluto, non riescono più a proteggere efficacemente gli utenti.

La domanda chiave è se le passkey possano ridurre davvero gli attacchi informatici eliminando il fattore umano, da sempre l’anello debole dei sistemi di autenticazione.

In sintesi:

Le password tradizionali falliscono contro riuso, furti di database e phishing mirato.

Le passkey usano crittografia a chiave pubblica legata al dispositivo personale .

. Nessuna password da digitare: phishing e furto credenziali diventano molto più difficili.

Grandi aziende tech spingono le passkey come standard per miliardi di utenti.

Perché le password sono diventate un problema strutturale

Le password non sono deboli per definizione, ma per come vengono gestite dagli utenti e conservate dai servizi online. La maggioranza delle persone riutilizza le stesse credenziali su più piattaforme e sceglie combinazioni prevedibili, facilmente intercettabili da strumenti automatici di attacco.

Parallelamente, il phishing si è trasformato: non più solo email grossolane, ma comunicazioni curate, spesso indistinguibili da quelle ufficiali, diffuse tramite posta elettronica, social e SMS. In questo contesto, anche buone pratiche come password manager o autenticazione a due fattori riducono il rischio, ma non lo eliminano.

Ogni grande violazione di database produce milioni di credenziali pronte per attacchi di “credential stuffing” su altri servizi. Il risultato è un ecosistema in cui la sicurezza basata solo su password non è più sostenibile, né per gli utenti né per le aziende che devono gestire costi crescenti di incident response.

Come funzionano le passkey e quali vantaggi concreti offrono

Le passkey introducono un modello diverso: al posto della password memorizzata nel cervello dell’utente, viene generata una coppia di chiavi crittografiche. La chiave pubblica è inviata al servizio, quella privata resta protetta all’interno del dispositivo personale, come smartphone o computer.

L’accesso avviene sbloccando il dispositivo con impronta digitale, riconoscimento facciale o PIN locale, senza mai digitare una password sul sito. Questo riduce drasticamente la superficie d’attacco: non c’è nulla da “rubare” tramite moduli falsi o email ingannevoli, e la chiave privata non lascia mai il dispositivo.

Le piattaforme verificano inoltre automaticamente il dominio del sito, rendendo il phishing tradizionale quasi inutile. Le big tech stanno investendo in infrastrutture compatibili con lo standard FIDO2/WebAuthn proprio per offrire maggiore sicurezza con un’esperienza d’uso più semplice: meno reset, nessun codice complesso da ricordare e accessi più rapidi su larga scala.

Prospettive future e impatto sul comportamento degli utenti

La transizione verso le passkey segna una fase in cui la sicurezza dipenderà meno dalla memoria degli utenti e più dall’architettura dei dispositivi. Nel medio periodo, i servizi potrebbero iniziare a rendere opzionali o marginali le password, fino a eliminarle del tutto per la maggioranza degli account consumer.

Resteranno tuttavia centrali backup sicuri, gestione di più dispositivi e consapevolezza su cosa accade in caso di smarrimento o furto dello smartphone. Chi adotterà presto le passkey beneficerà di un livello di protezione superiore contro furti d’identità e violazioni massicce, anticipando uno standard che, con ogni probabilità, diventerà la norma per l’accesso ai servizi digitali globali.

FAQ

Cosa rende le passkey più sicure delle normali password?

Le passkey sono più sicure perché usano crittografia a chiave pubblica e non richiedono l’inserimento di password su siti o app potenzialmente compromessi.

Posso usare le passkey su più dispositivi diversi?

Sì, è possibile sincronizzare le passkey tramite i servizi cloud dei principali sistemi operativi, mantenendo la chiave privata protetta all’interno di ogni dispositivo.

Cosa succede se perdo o mi rubano lo smartphone?

In caso di perdita, è necessario usare i sistemi di backup e recupero account del proprio ecosistema (iOS, Android, desktop) per revocare l’accesso e ripristinare le passkey.

Le passkey sostituiscono completamente l’autenticazione a due fattori?

Le passkey possono offrire un livello di sicurezza paragonabile o superiore al 2FA tradizionale, riducendo la necessità di codici via SMS o app separata.

Quali sono le fonti utilizzate per questa analisi sulle passkey?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.