9 Luglio 2026

Home / TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN / Binance nega minore cooperazione con gli Usa sulle indagini e il congelamento dei fondi

La notizia in sintesi

Binance sarebbe meno disponibile a richieste informali dei procuratori Usa dal 8 giugno

sarebbe meno disponibile a richieste informali dei procuratori Usa dal 8 giugno Il Dipartimento di Giustizia avrebbe avvertito i pm di prepararsi a procedure più formali

avrebbe avvertito i pm di prepararsi a procedure più formali Binance nega cambiamenti e afferma continuità nella cooperazione con le autorità statunitensi

nega cambiamenti e afferma continuità nella cooperazione con le autorità statunitensi Il nodo centrale è la velocità nel congelare fondi in indagini crypto transfrontaliere

(Riassunto generato con AI)

Il nodo Binance-DOJ

Binance, il maggiore exchange crypto globale, è tornato al centro dell’attenzione negli Stati Uniti dopo un report secondo cui il Dipartimento di Giustizia avrebbe avvertito i procuratori di aspettarsi minore cooperazione volontaria nelle indagini legate alle criptovalute a partire dall’8 giugno. Secondo quanto riportato da The Information e rilanciato da più testate, il cambiamento riguarderebbe soprattutto i cosiddetti courtesy freezes, cioè blocchi temporanei dei conti richiesti prima dell’arrivo degli atti formali.

Il caso riguarda gli Stati Uniti ma ha una portata globale, perché Binance resta uno snodo decisivo per flussi cross-border, tracciamento dei conti e recupero di fondi sospetti.

La ragione dell’allerta è operativa: nelle indagini crypto i fondi possono spostarsi in pochi minuti tra wallet, chain, exchange e mixer, e un rallentamento procedurale può complicare sequestri e conservazione delle prove. Binance, tuttavia, ha smentito qualsiasi modifica, sostenendo che “There has been and will be no change to Binance’s cooperation with U.S. law enforcement”.

https://x.com/wallstengine/status/2074895429385453774?ref_src=twsrc%5Etfw

Procedure formali e impatto investigativo

Il punto più rilevante emerso dalle fonti è che i procuratori Usa, in alcuni casi, dovrebbero fare maggiore affidamento su canali legali formali come i trattati di assistenza giudiziaria reciproca, i cosiddetti MLAT, oltre ad altri strumenti ufficiali per congelamenti, sequestri o accesso a determinati dati.

Non si tratta di una prova che Binance abbia già respinto una specifica richiesta americana, ma di un’indicazione interna al DOJ su come preparare le pratiche verso l’exchange.

Per gli investigatori la differenza è soprattutto nei tempi. I MLAT offrono una copertura giuridica più forte nelle controversie transfrontaliere, ma richiedono coordinamento tra governi, ministeri, autorità giudiziarie e agenzie di più giurisdizioni. In un ecosistema dove gli asset illeciti possono essere convertiti o spostati rapidamente, anche ritardi limitati possono incidere sul recupero dei fondi.

La vicenda si inserisce nel quadro del patteggiamento penale del 2023 tra Binance e le autorità Usa. L’exchange si è dichiarato colpevole per violazioni in materia di antiriciclaggio, trasmissione non autorizzata di denaro e sanzioni, accettando un accordo da 4,3 miliardi di dollari.

Il fondatore Changpeng Zhao si è dichiarato colpevole per non aver mantenuto un programma antiriciclaggio efficace ed è stato successivamente condannato a quattro mesi di carcere. Da allora la società è sottoposta anche a monitoraggio indipendente sul fronte compliance.

Binance ribatte che la cooperazione con le forze dell’ordine resta attiva, che continuerà a rispondere a richieste valide legate a indagini in corso e che sta persino valutando modi per aumentare il supporto. L’exchange richiama inoltre il proprio sistema dedicato alle richieste delle autorità e i dati pubblici sugli investimenti in conformità normativa.

Perché la vicenda resta strategica

Al di là della disputa sul merito, il caso mostra quanto gli exchange centralizzati restino infrastrutture cruciali per l’enforcement finanziario nel settore crypto. È su queste piattaforme che attività pseudonime on-chain possono essere collegate a clienti identificabili.

Se il rapporto con le autorità diventa più formalizzato, gli investigatori potrebbero dipendere di più da ordini giudiziari, analisi blockchain e intermediari domestici, con possibili effetti sulla rapidità d’intervento. Per Binance, invece, una maggiore rigidità procedurale può essere letta come tentativo di ridurre rischi legali e conflitti con normative locali, ma la sensibilità regolatoria attorno al gruppo resta alta.

FAQ

Cosa avrebbe comunicato il DOJ sui rapporti con Binance?

Sì, secondo i report il DOJ avrebbe avvertito i procuratori di aspettarsi meno cooperazione volontaria da Binance in alcuni casi crypto dal 8 giugno.

Binance ha confermato un cambio di policy?

No, Binance ha negato cambiamenti e ha dichiarato che non ci sarà alcuna modifica nella cooperazione con le forze dell’ordine statunitensi.

Cosa sono i courtesy freezes citati nel report?

Sì, sono blocchi temporanei dei conti che un exchange può applicare prima dell’arrivo della documentazione legale completa per preservare rapidamente i fondi.

Perché i MLAT possono rallentare le indagini crypto?

Sì, perché richiedono coordinamento formale tra governi e autorità di più giurisdizioni, mentre i fondi crypto possono essere spostati in pochi minuti.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: FinanceFeeds e crypto.news.