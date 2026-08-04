Dal 3 agosto la carta d’identità cartacea non vale più per l’estero

4 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Dal 3 agosto la carta d’identità cartacea non vale per espatriare.

Per viaggiare servono Cie, passaporto o, in casi limitati, documento provvisorio.

Il documento cartaceo resta utilizzabile in Italia fino al 31 gennaio 2027.

Le regole cambiano durante le partenze estive e richiedono verifiche preventive.

Riassunto generato con AI

Carta cartacea fuori dall’espatrio

Dal 3 agosto i cittadini italiani non possono più usare la carta d’identità cartacea per recarsi all’estero: per l’espatrio sono validi la Cie, carta d’identità elettronica, oppure il passaporto. La novità riguarda i viaggiatori in partenza dall’Italia, nel pieno della stagione estiva, e punta a completare la graduale sostituzione dei documenti cartacei con quelli digitali.

Il Ministero dell’Interno indica una soluzione transitoria per evitare interruzioni nel passaggio al nuovo documento: in alcuni casi i Comuni possono rilasciare una carta d’identità provvisoria. Tuttavia, l’accettazione del titolo dipende dal Paese di destinazione e va verificata prima della partenza.

La regola non equivale alla perdita immediata di ogni funzione della carta cartacea. Il documento non scaduto continua infatti a identificare il titolare nei rapporti con la Pubblica amministrazione italiana e con i gestori di pubblici servizi, in attesa del rilascio della Cie.

Documenti validi, eccezioni e controlli

Il cambiamento impone una distinzione netta: la carta d’identità cartacea non consente più di oltrepassare i confini, ma può restare utilizzabile sul territorio nazionale fino al 31 gennaio 2027 secondo quanto previsto dal decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108. Rimane inoltre valida fino alla scadenza per contratti pubblici e privati stipulati entro il 3 agosto, senza obbligo di aggiornare la documentazione.

Il documento provvisorio rilasciato dai Comuni ha validità non superiore a sei mesi e non è rinnovabile. Non rappresenta però una garanzia uniforme: la Finlandia, secondo il portale Viaggiare Sicuri della Farnesina, non lo riconosce, mentre l’Albania lo accetta.

Per questo il controllo della destinazione non è un dettaglio burocratico, ma una condizione concreta per non essere respinti al momento dell’imbarco o alla frontiera. Gabriele Melluso, presidente di Assoutenti, ha segnalato il rischio di disagi e ha invitato i viaggiatori a informarsi in anticipo attraverso Viaggiare Sicuri.

La stretta arriva dopo la semplificazione prevista per gli over 70: dal 30 luglio non devono più rinnovare la Cie. La misura interessa oltre dieci milioni di persone, ma non modifica i requisiti richiesti a chi deve espatriare.

La conseguenza per le prossime partenze

La conseguenza immediata è che possedere una carta cartacea ancora non scaduta non basta più per programmare un viaggio internazionale. Chi non dispone di Cie o passaporto deve valutare tempi di rilascio e, se necessario, l’eventuale documento provvisorio presso il proprio Comune.

La fase transitoria conserva servizi e identificazione interna, ma separa definitivamente l’uso nazionale dall’espatrio. La verifica preventiva delle regole del Paese di arrivo diventa quindi essenziale, soprattutto quando il viaggio è imminente.

Il passaggio al digitale procede così su due binari: continuità amministrativa in Italia e requisiti più rigorosi per attraversare le frontiere.

FAQ

Da quando la carta cartacea non vale all’estero?

Sì, dal 3 agosto la carta d’identità cartacea non è più utilizzabile ai fini dell’espatrio, anche se risulta ancora non scaduta.

Quali documenti servono per viaggiare all’estero?

Sì, per espatriare occorrono la Cie oppure il passaporto; in casi limitati può essere accettato un documento provvisorio comunale.

Il documento provvisorio è accettato ovunque?

No, il documento provvisorio non è riconosciuto da tutti gli Stati: la Finlandia non lo accetta, mentre l’Albania sì.

Fino a quando vale in Italia la carta cartacea?

Sì, il documento cartaceo non scaduto resta utilizzabile per identificazione e servizi pubblici italiani fino al 31 gennaio 2027.

Quali fonti hanno verificato questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Agenzia ANSA e la Repubblica, inclusa la ricostruzione di Maria Elena Marsico.