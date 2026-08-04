Dal 3 agosto la carta d’identità cartacea non vale più per l’estero

La notizia in sintesi
- Dal 3 agosto la carta d’identità cartacea non vale per espatriare.
- Per viaggiare servono Cie, passaporto o, in casi limitati, documento provvisorio.
- Il documento cartaceo resta utilizzabile in Italia fino al 31 gennaio 2027.
- Le regole cambiano durante le partenze estive e richiedono verifiche preventive.
Riassunto generato con AI
Carta cartacea fuori dall’espatrio
Dal 3 agosto i cittadini italiani non possono più usare la carta d’identità cartacea per recarsi all’estero: per l’espatrio sono validi la Cie, carta d’identità elettronica, oppure il passaporto. La novità riguarda i viaggiatori in partenza dall’Italia, nel pieno della stagione estiva, e punta a completare la graduale sostituzione dei documenti cartacei con quelli digitali.
Il Ministero dell’Interno indica una soluzione transitoria per evitare interruzioni nel passaggio al nuovo documento: in alcuni casi i Comuni possono rilasciare una carta d’identità provvisoria. Tuttavia, l’accettazione del titolo dipende dal Paese di destinazione e va verificata prima della partenza.
La regola non equivale alla perdita immediata di ogni funzione della carta cartacea. Il documento non scaduto continua infatti a identificare il titolare nei rapporti con la Pubblica amministrazione italiana e con i gestori di pubblici servizi, in attesa del rilascio della Cie.
Documenti validi, eccezioni e controlli
Il cambiamento impone una distinzione netta: la carta d’identità cartacea non consente più di oltrepassare i confini, ma può restare utilizzabile sul territorio nazionale fino al 31 gennaio 2027 secondo quanto previsto dal decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108. Rimane inoltre valida fino alla scadenza per contratti pubblici e privati stipulati entro il 3 agosto, senza obbligo di aggiornare la documentazione.
Il documento provvisorio rilasciato dai Comuni ha validità non superiore a sei mesi e non è rinnovabile. Non rappresenta però una garanzia uniforme: la Finlandia, secondo il portale Viaggiare Sicuri della Farnesina, non lo riconosce, mentre l’Albania lo accetta.
Per questo il controllo della destinazione non è un dettaglio burocratico, ma una condizione concreta per non essere respinti al momento dell’imbarco o alla frontiera. Gabriele Melluso, presidente di Assoutenti, ha segnalato il rischio di disagi e ha invitato i viaggiatori a informarsi in anticipo attraverso Viaggiare Sicuri.
La stretta arriva dopo la semplificazione prevista per gli over 70: dal 30 luglio non devono più rinnovare la Cie. La misura interessa oltre dieci milioni di persone, ma non modifica i requisiti richiesti a chi deve espatriare.
La conseguenza per le prossime partenze
La conseguenza immediata è che possedere una carta cartacea ancora non scaduta non basta più per programmare un viaggio internazionale. Chi non dispone di Cie o passaporto deve valutare tempi di rilascio e, se necessario, l’eventuale documento provvisorio presso il proprio Comune.
La fase transitoria conserva servizi e identificazione interna, ma separa definitivamente l’uso nazionale dall’espatrio. La verifica preventiva delle regole del Paese di arrivo diventa quindi essenziale, soprattutto quando il viaggio è imminente.
Il passaggio al digitale procede così su due binari: continuità amministrativa in Italia e requisiti più rigorosi per attraversare le frontiere.
FAQ
Da quando la carta cartacea non vale all’estero?
Sì, dal 3 agosto la carta d’identità cartacea non è più utilizzabile ai fini dell’espatrio, anche se risulta ancora non scaduta.
Quali documenti servono per viaggiare all’estero?
Sì, per espatriare occorrono la Cie oppure il passaporto; in casi limitati può essere accettato un documento provvisorio comunale.
Il documento provvisorio è accettato ovunque?
No, il documento provvisorio non è riconosciuto da tutti gli Stati: la Finlandia non lo accetta, mentre l’Albania sì.
Fino a quando vale in Italia la carta cartacea?
Sì, il documento cartaceo non scaduto resta utilizzabile per identificazione e servizi pubblici italiani fino al 31 gennaio 2027.
Quali fonti hanno verificato questa notizia?
Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Agenzia ANSA e la Repubblica, inclusa la ricostruzione di Maria Elena Marsico.