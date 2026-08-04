BlackRock lancia due fondi monetari tokenizzati per sostenere le stablecoin

4 Agosto 2026

La notizia in sintesi

BlackRock lancia due fondi monetari tokenizzati.

lancia due fondi monetari tokenizzati. BSTBL emetterà quote trasferibili su Ethereum .

emetterà quote trasferibili su . BRSRV punta alla gestione delle riserve delle stablecoin.

punta alla gestione delle riserve delle stablecoin. I portafogli privilegiano liquidità e debito pubblico statunitense a breve termine.

( Riassunto generato con AI)

BlackRock amplia i fondi monetari onchain

BlackRock, il maggiore gestore patrimoniale mondiale, ha lanciato due prodotti monetari tokenizzati: il BlackRock Select Treasury Based Liquidity Fund (BSTBL) e il BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle (BRSRV). L’operazione, riportata il 3 agosto 2026, porta su infrastrutture blockchain strumenti basati su liquidità e titoli di Stato Usa a breve scadenza.

Il primo prodotto nasce su Ethereum; il secondo è progettato per operare su più blockchain e per reinvestire quotidianamente i dividendi. La finalità è combinare l’operatività regolamentata dei fondi monetari con processi di trasferimento e gestione delle quote onchain.

La scelta riguarda soprattutto investitori istituzionali autorizzati e potenziali emittenti di stablecoin, che necessitano di attività liquide e a rischio contenuto per sostenere i rimborsi. I due fondi non sono stablecoin: gli investitori detenono quote di fondi il cui rendimento dipende dal portafoglio sottostante.

L’espansione si inserisce nella strategia di tokenizzazione degli asset reali di BlackRock, già presente nel settore con il fondo BUIDL. Il gruppo di cash management della società gestisce quasi 1.100 miliardi di dollari nelle più ampie strategie di liquidità.

Come funzionano BSTBL e BRSRV

BSTBL rende tokenizzate su Ethereum le quote di un fondo monetario già esistente. Gli investitori istituzionali approvati potranno trasferirle fra wallet conformi ai requisiti normativi, mantenendo controlli su identità, idoneità e procedure previste per prodotti finanziari regolamentati.

BNY Mellon svolgerà il ruolo di transfer agent e fornitore dei servizi di tokenizzazione, collegando registri degli azionisti e processi transattivi all’emissione delle quote onchain. Il portafoglio di BSTBL comprende cassa, Treasury statunitensi a breve termine e pronti contro termine overnight garantiti da Treasury.

BRSRV, invece, è rivolto a investitori istituzionali nativi digitali e potrà essere accessibile attraverso blockchain multiple. Il reinvestimento giornaliero dei dividendi mantiene nel veicolo il reddito generato dalle attività, una caratteristica coerente con esigenze di gestione delle riserve.

Per BRSRV, Securitize sarà transfer agent e provider della tokenizzazione. Anche questo fondo utilizzerà liquidità, debito governativo Usa a breve durata e pronti contro termine collateralizzati da Treasury, evitando l’esposizione ai corporate bond indicata come non compatibile con le riserve richieste agli emittenti statunitensi.

La differenza operativa è rilevante: la blockchain abilita trasferibilità e riconciliazione digitale, ma non trasforma questi strumenti in transazioni crypto prive di autorizzazioni. Wallet, trasferimenti e accesso restano subordinati ai requisiti regolamentari.

Un ponte regolamentato verso le stablecoin

Il possibile impatto riguarda il mercato delle stablecoin conforme al GENIUS Act, citato come quadro per riserve composte da titoli con durata inferiore a tre mesi. BRSRV potrebbe offrire agli emittenti un veicolo dedicato, mentre BSTBL trasferisce in ambiente blockchain quote di un fondo monetario tradizionale.

L’adozione dipenderà dalla domanda istituzionale, dalle regole applicative e dall’effettivo vantaggio operativo rispetto ai sistemi dei fondi monetari esistenti. Ethereum resta il punto di partenza per BSTBL, mentre BRSRV lascia aperta una distribuzione multi-chain.

FAQ

Quali fondi tokenizzati ha lanciato BlackRock?

Sì, i prodotti sono BSTBL e BRSRV: il primo tokenizza quote su Ethereum, il secondo reinveste quotidianamente i dividendi.

BSTBL è una stablecoin?

No, BSTBL rappresenta quote di un fondo monetario; il rendimento dipende da cassa, Treasury a breve termine e pronti contro termine garantiti.

Chi può trasferire le quote di BSTBL?

Sì, possono trasferirle investitori istituzionali approvati tra wallet conformi, nel rispetto dei requisiti di regolamentazione e compliance.

Chi gestisce la tokenizzazione dei due fondi?

Sì, BNY Mellon fornisce transfer agency e tokenizzazione per BSTBL; Securitize ricopre gli stessi ruoli per BRSRV.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Criptovaluta.it® e crypto.news, incluso il contributo di Gianluca Grossi.