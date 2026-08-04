4 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Claude Code ha assistito il recupero di un notebook HP usato e bloccato.

ha assistito il recupero di un notebook usato e bloccato. Il caso riguarda un HP 15-dw1036ne con BIOS F.68 e processore Intel di decima generazione.

con BIOS F.68 e processore Intel di decima generazione. La modifica ha aggirato il controllo della firma, senza violare la crittografia RSA-2048.

L’esperimento evidenzia opportunità tecniche e rischi nella sicurezza del firmware UEFI.

( Riassunto generato con AI)

Claude Code recupera un notebook HP bloccato

Claude Code ha assistito un appassionato nel recupero di un notebook HP 15-dw1036ne acquistato usato e bloccato da restrizioni nel BIOS, secondo il caso raccontato pubblicamente e analizzato da più fonti. Il computer, basato su processore Intel Core di decima generazione e firmware F.68, impediva l’accesso alle impostazioni avanzate e respingeva ogni modifica dell’immagine con il messaggio “BIOS Corruption Detected”.

L’intervento è stato svolto direttamente sul firmware, usando un programmatore SPI CH341A, un dump completo del BIOS e strumenti di analisi binaria. Lo scopo non era soltanto riottenere l’avvio della macchina, ma capire quale controllo impedisse l’esecuzione di un firmware modificato e ripristinare funzionalità nascoste.

La natura esatta del blocco non è certa: potrebbe essere stata una password di accensione, una password amministrativa oppure una combinazione di limitazioni lasciate dal precedente proprietario. Il caso è rilevante perché mostra come l’IA generativa possa affiancare competenze specialistiche nel reverse engineering, senza trasformare però un’operazione complessa in una procedura automatica e universale.

Il bypass della verifica e le opzioni nascoste

L’analisi ha individuato il controllo della firma digitale nel volume DXE del firmware UEFI, una sezione che proteggeva l’immagine modificata mediante RSA-2048. Claude Code non ha violato RSA, non ha recuperato chiavi private di HP e non ha generato una firma valida: il risultato è stato un bypass della logica che interpreta l’esito della verifica.

In pratica, il codice continuava a eseguire il calcolo crittografico, ma una modifica alla decisione finale consentiva al sistema di seguire il percorso previsto per un’immagine ritenuta valida anche in caso di controllo negativo. Sono stati necessari circa 18 tentativi di flashing, a conferma della complessità e del rischio di rendere il dispositivo incapace di completare l’avvio.

Per esaminare l’immagine sono stati impiegati UEFITool, UEFIExtract, UEFIFind, Ghidra, GhidrAssistMCP, Unicorn Engine, Capstone e script Python personalizzati. Dopo il superamento del controllo, il lavoro ha reso visibili 55 impostazioni prima nascoste nel SetupUtility; la loro presenza, tuttavia, non garantisce che siano tutte utilizzabili sull’hardware specifico, come dimostra una voce GPS su un notebook privo del relativo modulo.

Una lezione sulla catena di fiducia

Il caso del notebook HP sottolinea un limite concreto: una firma crittografica robusta è efficace soltanto se anche il codice incaricato di verificarla e la catena di avvio sono protetti da modifiche. Secondo l’analisi disponibile, la piattaforma non usava Intel Boot Guard per autenticare l’immagine prima dell’esecuzione.

Una root of trust hardware avrebbe potuto impedire l’avvio di firmware non autorizzati anche dopo la manipolazione delle routine interne. Per produttori, laboratori e utenti, l’episodio mette quindi insieme due aspetti: il potenziale dell’IA nell’analisi di sistemi poco documentati e la necessità di proteggere la flash SPI e ogni fase dell’avvio.

FAQ

Quale notebook HP è stato modificato?

Sì, il caso riguarda un HP 15-dw1036ne usato, dotato di processore Intel Core di decima generazione e BIOS F.68.

Claude Code ha violato RSA-2048?

No, Claude Code non ha violato RSA-2048: ha contribuito a individuare e modificare il controllo software che decideva l’esito della verifica della firma.

Quante impostazioni BIOS sono riapparse?

Sì, l’analisi ha reso visibili 55 impostazioni precedentemente nascoste nell’interfaccia BIOS, ma alcune potrebbero non funzionare sull’hardware effettivamente installato.

La procedura funziona su tutti i notebook HP?

No, la soluzione non è universale: revisione della scheda madre, versione BIOS e dettagli hardware differenti possono impedire l’avvio o rendere inutilizzabile il firmware modificato.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Hardware Upgrade e ilsoftware.it.