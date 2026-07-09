9 Luglio 2026

Home / TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN / USDC supera 90,8 trilioni on-chain e amplia il vantaggio su USDT

La notizia in sintesi

Circle ha comunicato che USDC ha superato 90,8 trilioni di dollari di volume on-chain cumulato.

ha comunicato che ha superato 90,8 trilioni di dollari di volume on-chain cumulato. Nel giugno 2026 USDC ha rappresentato circa il 67% del volume stablecoin rettificato.

ha rappresentato circa il 67% del volume stablecoin rettificato. Nel primo semestre 2026 il divario con USDT si è ampliato: 70% contro 25%.

si è ampliato: 70% contro 25%. La crescita rafforza il ruolo di USDC, ma aumenta anche la concentrazione del mercato.

(Riassunto generato con AI)

USDC supera 90 trilioni di dollari

Circle ha annunciato nelle ultime ore che USDC, la sua stablecoin ancorata al dollaro, ha superato i 90,8 trilioni di dollari di volume cumulato di transazioni on-chain. Il dato, comunicato il 7 luglio 2026, riguarda un asset lanciato nel settembre 2018 e fotografa l’espansione di un’infrastruttura oggi centrale nell’economia crypto.

Secondo il report, il traguardo è stato raggiunto mentre il mercato delle stablecoin continua a crescere, con una progressiva affermazione di USDC nei segmenti dove pesano conformità, trasparenza e integrazione finanziaria. Il sorpasso nei volumi rettificati rispetto a Tether indica non solo un cambio di equilibrio competitivo, ma anche dove si stia concentrando una parte rilevante dei flussi istituzionali nel settore.

Quote di mercato, riserve e infrastruttura

Nel giugno 2026 il volume rettificato delle transazioni in stablecoin ha toccato il record di 1,79 trilioni di dollari, secondo le analisi di Visa e Allium. In questo totale, USDC ha rappresentato circa 1,21 trilioni, pari a circa il 67% dell’intero mercato rettificato in un solo mese.

Su base semestrale il quadro è ancora più netto: nella prima metà del 2026 USDC ha raccolto circa il 70% dei volumi rettificati, mentre USDT si è fermato al 25%. È un dato rilevante perché USDT resta tradizionalmente il leader per capitalizzazione, ma il divario nei volumi suggerisce un riequilibrio nei comparti più sensibili a standard operativi e verificabilità delle riserve.

La supply circolante di USDC è indicata a circa 73 miliardi di dollari, sostenuta da riserve per circa 73,2 miliardi. Il token opera inoltre su oltre 34 blockchain. Dopo lo scioglimento del consorzio Centre con Coinbase nel 2023, Circle è diventata emittente unica, assumendo il pieno controllo della strategia del progetto.

Un passaggio chiave è stato anche l’investimento nel Cross-Chain Transfer Protocol, o CCTP, che consente trasferimenti nativi di USDC tra blockchain supportate, riducendo attriti e rischi associati ai bridge tradizionali. In termini di mercato, questo rafforza la liquidità disponibile per DeFi, piattaforme di trading e applicazioni che dipendono da stablecoin efficienti.

Perché il dato conta per il mercato

Il traguardo di USDC non misura soltanto la crescita di una singola stablecoin, ma segnala una trasformazione più ampia nell’uso della moneta digitale in ambito operativo. Circle ha infatti posizionato il token come strumento per regolamenti continuativi, flussi finanziari programmabili, payroll automatizzato e gestione di tesoreria basata su smart contract.

Allo stesso tempo, l’aumento della quota di mercato comporta una maggiore concentrazione dell’ecosistema intorno a un solo emittente. Questo significa che eventuali criticità operative, regolatorie o legate alla gestione delle riserve avrebbero oggi un impatto potenzialmente più ampio rispetto a due anni fa. La crescita, quindi, rafforza USDC ma rende anche più strategico il tema della resilienza dell’infrastruttura.

FAQ

Quanto volume ha processato USDC?

Sì, USDC ha superato 90,8 trilioni di dollari di volume cumulato on-chain, secondo l’annuncio diffuso da Circle il 7 luglio 2026.

Qual è la quota di USDC nel 2026?

Sì, nella prima metà del 2026 USDC ha rappresentato circa il 70% dei volumi stablecoin rettificati, contro il 25% di USDT.

Quanto valeva il mercato a giugno 2026?

Sì, il volume rettificato delle stablecoin ha raggiunto 1,79 trilioni di dollari a giugno 2026, secondo le analisi di Visa e Allium.

Quante blockchain supportano USDC?

Sì, USDC opera su oltre 34 blockchain, un dato che evidenzia la sua diffusione come infrastruttura multi-chain nel mercato crypto.

Da quali fonti è stata verificata la notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Crypto Briefing.