Jannik Sinner eliminato al Roland Garros dopo un malore contro Cerundolo

12 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Jannik Sinner eliminato al secondo turno del Roland Garros 2026.

eliminato al secondo turno del Roland Garros 2026. L’argentino Juan Manuel Cerundolo vince in cinque set dopo una rimonta.

vince in cinque set dopo una rimonta. Il caldo di Parigi , con 33°C, ha condizionato il rendimento dell’italiano.

, con 33°C, ha condizionato il rendimento dell’italiano. Sinner ha chiesto l’intervento del massaggiatore e ha avuto un malore.

(Riassunto generato con AI)

Sinner eliminato dal Roland Garros dopo il malore

Jannik Sinner è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros 2026 da Juan Manuel Cerundolo, che a Parigi ha rimontato fino a imporsi in cinque set: 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Il match si è giocato il 28 maggio, in una giornata segnata da temperature eccezionalmente elevate nella capitale francese.

Il tennista italiano, avanti per due set e sul 5-1 nel terzo parziale, ha accusato un evidente calo fisico. Il caldo, indicato come fattore decisivo dal resoconto della partita, ha progressivamente tolto energie e brillantezza al numero uno italiano, permettendo all’argentino di cambiare l’inerzia dell’incontro.

L’uscita precoce di Sinner dal Major francese arriva contro le previsioni della vigilia, quando alcuni ex campioni, tra cui John McEnroe, avevano indicato proprio le condizioni climatiche come possibile ostacolo sulla terra rossa parigina.

La sfida ha trasformato un avvio controllato dall’azzurro in un epilogo inatteso, con Cerundolo capace di sfruttare il calo dell’avversario fino alla vittoria.

La partita cambia dopo due ore di dominio

Per circa due ore, Jannik Sinner ha gestito il confronto con autorità, facendo muovere Juan Manuel Cerundolo e conquistando i primi due set per 6-3 e 6-2. Anche nel terzo parziale l’italiano sembrava vicino alla chiusura: il punteggio di 5-1 lo collocava a un passo dal successo.

Da quel momento, però, la partita ha subito una svolta netta. Sinner ha chiesto l’intervento del massaggiatore ed è rientrato rapidamente negli spogliatoi, dove ha vomitato e ha cercato di rinfrescarsi. Il tentativo di recuperare non ha prodotto gli effetti sperati.

Al ritorno in campo, il suo livello fisico non è più apparso sufficiente per mantenere la stessa intensità. Cerundolo ha recuperato il terzo set, vinto 7-5, e ha poi dominato i successivi due parziali, chiusi entrambi 6-1.

La partita si è disputata con 33°C, dieci gradi sopra le medie stagionali secondo il testo di Météo-France, che aveva emesso un’allerta gialla per il caldo. Nell’analisi firmata da Michele Giraldi, il fattore climatico emerge quindi come elemento centrale della sconfitta.

Il caldo diventa un fattore decisivo nel torneo

La sconfitta di Jannik Sinner evidenzia quanto le condizioni ambientali possano incidere anche su un match iniziato con un netto predominio tecnico. A Parigi, il caldo non ha rappresentato soltanto il contesto della gara, ma ha condizionato direttamente la tenuta fisica del giocatore italiano.

Per Juan Manuel Cerundolo, la rimonta costruita dal terzo set costituisce invece un successo maturato nella capacità di restare competitivo quando l’avversario ha perso energie. Il Roland Garros prosegue senza Sinner già dopo il secondo turno.

L’episodio conferma inoltre la rilevanza della gestione fisica nei tornei Slam, soprattutto nelle giornate caratterizzate da temperature fuori dalla norma stagionale.

FAQ

Chi ha eliminato Jannik Sinner?

Sì, è stato Juan Manuel Cerundolo: l’argentino ha battuto Sinner al secondo turno in cinque set.

Qual è stato il punteggio della partita?

Sì, Cerundolo ha vinto 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6 secondo la sequenza riportata per il match.

Che cosa è accaduto a Sinner?

Sì, Sinner ha accusato un malore, ha chiesto il massaggiatore ed è andato negli spogliatoi, dove ha vomitato.

Quanto caldo faceva a Parigi?

Sì, la temperatura indicata era di 33°C, circa dieci gradi oltre le medie stagionali, con allerta gialla di Météo-France.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui tio.ch.