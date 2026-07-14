14 Luglio 2026

Home / PERSONE / Temptation Island, Cristian chiede il falò ma Soraya rifiuta

La notizia in sintesi

Alessandra lascia Rosario dopo il falò a tre con Giada .

lascia dopo il falò a tre con . Cristian chiede il confronto, ma Soraya rifiuta e resta nel villaggio.

chiede il confronto, ma rifiuta e resta nel villaggio. La quarta puntata apre le crisi di Iris , Andrea , Francesca e Danilo .

, , e . Giovanni chiede un nuovo falò dopo le immagini di Sabrina con Lory.

Riassunto generato con AI

Il falò a tre cambia Temptation Island

La quarta puntata di Temptation Island 2026, andata in onda su Canale 5 il 13 luglio e condotta da Filippo Bisciglia, ha avuto come snodo principale il confronto fra Alessandra, Rosario e la tentatrice Giada. Il falò a tre è nato dai dubbi della concorrente sui contatti avuti in passato fra il fidanzato e l’ex amica, con messaggi risalenti al 2024.

Giada ha consegnato il telefono per mostrare le conversazioni e ha sostenuto che non ci fosse stata una relazione clandestina. La lettura delle chat non ha però dissipato la delusione di Alessandra, che ha ritenuto insufficienti le spiegazioni di Rosario.

Al termine del confronto, Alessandra ha scelto di uscire da sola e chiudere la relazione. Rosario, invece, ha ribadito di non aver tradito la compagna con Giada, ma non è riuscito a farle cambiare idea.

La decisione segna uno dei passaggi più netti dell’edizione: la verifica delle chat ha ridimensionato l’ipotesi di un legame segreto, senza risolvere la frattura di fiducia già emersa nella coppia.

Soraya rifiuta Cristian, nuove tensioni nei villaggi

L’altra storia centrale della serata è quella di Soraya e Cristian. Guardando i filmati della crescente complicità fra la fidanzata e il tentatore Dimitri, Cristian ha chiesto un falò di confronto anticipato, spiegando di voler tutelare la propria dignità.

Soraya ha rifiutato l’invito, dicendo di non avere ancora trovato le risposte che cerca. In lacrime, ha ammesso di sentirsi in colpa e di non voler ferire Cristian, ma ha anche ricordato le attenzioni ricevute da Dimitri, che a suo dire mancavano nella relazione.

La reazione di Cristian è stata doppia: ha contestato il comportamento della compagna, ma ha riconosciuto che il suo sentimento è calato negli ultimi mesi. Ha quindi scelto di restare nel percorso per capire cosa prova davvero.

La puntata ha inoltre introdotto con maggiore spazio Iris e Andrea: lui ha parlato della mancanza di passione nella coppia e si è avvicinato alla tentatrice Sary, provocando la sofferenza della fidanzata.

Tra Francesca e Danilo sono emerse invece bugie e controllo reciproco. Lei è crollata davanti alle immagini del compagno vicino alla tentatrice Giulia, dopo aver ascoltato i suoi dubbi sui sentimenti e le ammissioni sulle menzogne nella vita quotidiana.

Il prossimo falò può ridefinire gli equilibri

Il finale ha lasciato aperto il caso di Sabrina e Giovanni. Dopo un primo rifiuto, lui ha visto nuove immagini della compagna vicina al tentatore Lory, fra una sfilata, gesti affettuosi e la crema spalmata in spiaggia.

Giovanni ha quindi chiesto un secondo falò immediato, mentre Sabrina appare ancora coinvolta nel rapporto con Lory. Il prossimo confronto sarà decisivo perché un eventuale ulteriore rifiuto prolungherebbe una crisi già esposta pubblicamente.

Per le coppie rimaste, il programma sta passando dalla raccolta dei dubbi iniziali a scelte concrete: interrompere il legame, chiedere risposte dirette oppure restare nel villaggio per capire se esista ancora un progetto comune.

FAQ

Perché Alessandra ha lasciato Rosario?

Sì, Alessandra ha lasciato Rosario dopo il falò a tre: le chat con Giada non hanno cancellato la sua sfiducia e il dolore accumulato.

Soraya ha accettato il falò con Cristian?

No, Soraya ha rifiutato il falò anticipato chiesto da Cristian, affermando di non avere ancora trovato le risposte sulla relazione.

Chi è Dimitri a Temptation Island?

Sì, Dimitri è il tentatore vicino a Soraya: la loro intesa e i loro confronti hanno spinto Cristian a chiedere il falò.

Cosa è successo tra Sabrina e Giovanni?

Sì, Giovanni ha chiesto un secondo falò dopo avere visto Sabrina sempre più vicina al tentatore Lory.

Come sono state verificate queste informazioni?

Sì, il contenuto nasce da analisi e verifica incrociata della Redazione su Biccy, Cosmopolitan, Davide Maggio, DiLei, Leggo, Sorrisi e Canzoni Tv, SuperGuidaTv e Today.