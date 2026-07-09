9 Luglio 2026

Home / INTERNET / Bain Capital cede l’ultima quota in Kioxia e chiude un’uscita miliardaria

La notizia in sintesi

Bain Capital ha ceduto tutta la quota residua in Kioxia Holdings .

ha ceduto tutta la quota residua in . L’operazione chiude un investimento avviato nel 2018 sul business memoria di Toshiba .

. Il profitto stimato supera 15 miliardi di dollari, con ritorni vicini a 20 volte.

La domanda legata all’AI ha sostenuto valutazione e dismissione progressiva del titolo.

(Riassunto generato con AI)

Bain chiude l’uscita da Kioxia

Bain Capital ha venduto l’intera partecipazione residua in Kioxia Holdings, produttore giapponese di memoria flash NAND, chiudendo nelle ultime ore una delle operazioni tecnologiche più redditizie per il private equity. L’uscita completa arriva dopo una dismissione graduale seguita alla quotazione di Kioxia alla Borsa di Tokyo nel dicembre 2024.

L’investimento era nato nel 2018, quando Toshiba, in difficoltà finanziaria, aveva deciso di cedere rapidamente la propria divisione chip di memoria. Bain Capital guidò allora un consorzio da 18 miliardi di dollari per rilevare l’asset, in quella che fu la più grande acquisizione con leva finanziaria mai vista in Asia in quel momento. Secondo i dati riportati nel testo di partenza, il gruppo americano dovrebbe realizzare oltre 15 miliardi di dollari di profitto, con un ritorno vicino a 20 volte il capitale iniziale.

Dal salvataggio del 2018 al boom dell’AI

La traiettoria di Kioxia non è stata lineare. Dopo il cambio di controllo, la società ha attraversato anni segnati dalla debolezza dei prezzi della memoria NAND, con dubbi concreti sulla possibilità di un’uscita redditizia per gli investitori. In questa fase, il valore dell’operazione dipendeva dalla capacità di reggere la volatilità di un mercato ciclico e fortemente esposto alla domanda globale di semiconduttori.

Il quadro è cambiato con l’espansione dell’intelligenza artificiale. Le esigenze di archiviazione ad alte prestazioni per addestramento e inferenza hanno spinto la domanda di memoria NAND oltre le attese del mercato, favorendo direttamente un produttore come Kioxia. Dopo l’IPO del dicembre 2024, Bain Capital deteneva circa il 51,3% del capitale e ha iniziato a ridurre l’esposizione in modo metodico.

Una prima cessione rilevante è arrivata nel novembre 2025, con vendite per circa 2,1 miliardi di dollari, seguite da un calo del titolo di circa il 14%. A febbraio 2026 è arrivata una seconda operazione: circa 39 milioni di azioni per un controvalore vicino a 3,5 miliardi di dollari. A marzo 2026 la quota era già scesa attorno al 29%, mentre gli incassi da vendite secondarie avevano raggiunto circa 5,6 miliardi.

Perché il caso Kioxia pesa sul mercato

Il caso Kioxia mostra come una scommessa considerata inizialmente difensiva possa trasformarsi in un benchmark per il settore tecnologico quando cambia il ciclo industriale. La valutazione di mercato della società è salita a circa 75 miliardi di dollari, sostenuta proprio dalla domanda di NAND collegata all’AI, mentre il titolo avrebbe superato di oltre dieci volte il prezzo dell’IPO.

Per Bain Capital, l’uscita totale cristallizza un risultato straordinario; per il mercato, segnala invece quanto la filiera della memoria sia ormai centrale nell’economia dell’intelligenza artificiale. Il punto cruciale, ora, è capire se questa spinta resterà strutturale anche oltre l’attuale fase espansiva.

FAQ

Chi è il protagonista della notizia?

Sì, il soggetto centrale è Bain Capital, che ha completato la vendita dell’ultima quota detenuta in Kioxia Holdings.

Che cosa produce Kioxia Holdings?

Sì, Kioxia Holdings è un produttore giapponese di memoria flash NAND, componente chiave per sistemi di archiviazione avanzati.

Quanto ha guadagnato Bain dall’operazione?

Sì, il profitto stimato supera 15 miliardi di dollari, con ritorni complessivi vicini a 20 volte il capitale investito.

Quando Kioxia è stata quotata a Tokyo?

Sì, Kioxia ha completato l’IPO alla Borsa di Tokyo nel dicembre 2024, avviando poi la discesa della quota di Bain.

Da quali fonti deriva questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Crypto Briefing.