Striscia la notizia fuori dai palinsesti Mediaset e dai canali social

28 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Striscia la notizia perde anche la gestione dei propri account social.

perde anche la gestione dei propri account social. Il programma di Antonio Ricci non figura nei nuovi palinsesti di Canale 5 .

non figura nei nuovi palinsesti di . Secondo Claudio Plazzotta , gli account restano fermi dal 25 luglio.

, gli account restano fermi dal 25 luglio. La sospensione digitale riduce le prospettive di un ritorno immediato.

(Riassunto generato con AI)

Striscia la notizia, stop anche ai social

Striscia la notizia, storico tg satirico creato da Antonio Ricci, sarebbe stata fermata anche sul fronte digitale dopo l’uscita dai palinsesti di Canale 5. La vicenda riguarda Mediaset, i canali social della trasmissione e la struttura editoriale del programma: secondo quanto riportato nelle ultime ore da Davide Maggio, dal 25 luglio gli account sarebbero stati tolti allo staff di Ricci e presi in carico dall’azienda.

Il motivo indicato è legato alla sospensione del programma e alla conseguente assenza di un’attività editoriale e commerciale da sostenere online. Dopo 38 anni di presenza televisiva, la perdita dei social segnerebbe un ulteriore passaggio nella fase di arresto della trasmissione, che aveva continuato a pubblicare contenuti web anche dopo lo stop in onda.

La notizia si inserisce nel riassetto dell’access prime time di Canale 5, dove Striscia la notizia aveva progressivamente perso spazio. La chiusura delle attività social, se confermata nel tempo, renderebbe meno visibile anche l’archivio e l’identità quotidiana di un format rimasto per decenni tra i prodotti più riconoscibili della televisione commerciale italiana.

Il percorso che ha portato allo stop

Le difficoltà del programma vengono ricondotte al calo degli ascolti nella sfida con Affari Tuoi, game show di Rai 1 associato nel testo a Stefano De Martino. I tentativi di reggere la concorrenza, compreso il richiamo allo stesso interesse generato dal programma rivale, non avrebbero prodotto il rilancio atteso.

Quando Mediaset ha rilanciato La Ruota della Fortuna, trovando un programma capace di competere con i numeri della fascia, per il tg satirico è diventato più difficile individuare una collocazione. L’esperimento in prima serata, una volta alla settimana e avviato all’inizio dell’anno, è durato poco; nel frattempo la squadra aveva perso diversi inviati storici.

La presentazione dei nuovi palinsesti ha poi reso esplicita l’assenza di Striscia la notizia dalla programmazione di Canale 5: a comunicarla è stato Pier Silvio Berlusconi. Il passaggio dai palinsesti ai social assume quindi un valore concreto, perché interrompe anche l’unico presidio rimasto attivo durante la pausa televisiva.

Davide Maggio ha riportato un post del giornalista Claudio Plazzotta, secondo cui la struttura di Ricci sarebbe stata “costretta ad andare in ferie”. Nel messaggio si afferma inoltre che Mediaset non aggiornerebbe gli account nel mese di agosto, non ritenendo opportuno dedicare risorse a canali riferiti a un programma non più in produzione.

Nel post viene citata anche Publitalia: gli account non sarebbero monetizzabili per gli accordi esistenti con Ricci. Si tratta di un elemento rilevante perché collega la gestione dei profili non soltanto alla linea editoriale, ma anche alla sostenibilità commerciale della loro attività.

La conseguenza per il marchio televisivo

Il congelamento dei social non equivale, di per sé, a una comunicazione formale di chiusura definitiva del marchio. Tuttavia, insieme all’assenza dai palinsesti e allo stop dei contenuti, restringe sensibilmente gli spazi per mantenere una relazione continuativa con il pubblico.

Per Striscia la notizia, il nodo non è soltanto la mancata messa in onda: è la sospensione di una presenza editoriale che consentiva al programma di restare riconoscibile anche fuori dalla televisione. Eventuali sviluppi futuri dipenderanno da decisioni che il testo disponibile non dettaglia.

FAQ

Quando sono stati fermati i social di Striscia?

Sì, secondo il post riportato da Davide Maggio, gli account sono stati stoppati dal 25 luglio.

Chi gestiva prima gli account della trasmissione?

Sì, i profili erano gestiti dallo staff di Antonio Ricci, prima del passaggio indicato a Mediaset.

Striscia la notizia è nei palinsesti di Canale 5?

No, Pier Silvio Berlusconi ha ufficializzato che il programma non trova posto nella programmazione di Canale 5.

Perché Mediaset non aggiorna gli account?

Sì, il motivo riportato è che il programma non è più attivo e gli account non sarebbero monetizzabili per accordi con Ricci.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Today.