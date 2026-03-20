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Umberto Bossi dalla nascita della Lega al ruolo nei governi Berlusconi storia politica e eredità

Umberto Bossi dalla nascita della Lega al ruolo nei governi Berlusconi storia politica e eredità

È morto Umberto Bossi, l’uomo che ha cambiato la politica del Nord

Chi: Umberto Bossi, fondatore della Lega Lombarda e della Lega Nord, storico “Senatùr” del Carroccio.
Che cosa: è morto all’età di 84 anni dopo un rapido peggioramento delle condizioni di salute.
Dove: nella sua area d’origine, tra Gemonio e l’ospedale di Varese, cuore simbolico del leghismo padano.

Quando: il decesso è avvenuto nella serata di ieri, intorno alle 20.30, dopo settimane di fragilità clinica.
Perché è importante: Bossi ha ridefinito gli equilibri politici italiani dagli anni Ottanta, imponendo federalismo, secessione padana e un nuovo linguaggio politico.

In sintesi:

  • Morte di Umberto Bossi, 84 anni, fondatore della Lega Nord, figura centrale della Seconda Repubblica.
  • Architetto del leghismo padano, alleato e avversario di Silvio Berlusconi, più volte ministro per le Riforme.
  • Protagonista di campagne secessioniste, linguaggio radicale, rito dell’ampolla del Po e Pontida.
  • Dopo l’ictus del 2004 lascia la guida reale del partito, poi scalato da Matteo Salvini.

Dal mito del Senatùr alla crisi di leadership della Lega

Per oltre due decenni Umberto Bossi è stato il volto del Nord insofferente a “Roma ladrona”. Dal 1987, quando entra in Senato e nasce il soprannome “Senatùr”, costruisce un movimento identitario capace di intercettare il malcontento fiscale, territoriale e culturale dell’Italia settentrionale.

Fondatore della Lega Lombarda, poi Lega Nord, fonde sigle autonomiste in un soggetto nazionale che esplode durante Tangentopoli, erodendo consenso ai partiti tradizionali. Si ispira alle idee federaliste di Bruno Salvadori, ma le estremizza in chiave secessionista, con i riti dell’ampolla del Po, le adunate di Pontida, lo slogan “La Lega ce l’ha duro”.

Il rapporto con Silvio Berlusconi e il centrodestra è oscillante: alleato decisivo nel 1994 e 2001, protagonista del “ribaltone” pro Umberto Dini, poi di nuove pacificazioni. Al governo, Bossi diventa due volte ministro delle Riforme (2001-2004 e 2008-2011), spingendo per federalismo e devoluzione. La riforma costituzionale viene però bocciata dal referendum, segnando il limite massimo della sua strategia istituzionale.

L’ictus, il declino politico e l’eredità nel Carroccio di Salvini

L’ictus del 2004 segna la frattura definitiva tra il leader carismatico e la piena operatività politica. Già colpito da problemi cardiaci negli anni Novanta, Bossi lascia il ministero, ripiega sull’Europarlamento, poi rientra nel governo Berlusconi nel 2008 ma con un ruolo meno incisivo.

Nel 2012, travolto dallo scandalo sui fondi del partito e convinto di essere vittima di “un complotto della Roma farabutta”, si dimette da segretario. Dal simbolo sparisce il suo nome, sostituito da “Padania”, mentre mantiene la carica di presidente federale. Intanto Matteo Salvini trasforma il Carroccio in Lega per Salvini Premier, sovranista e nazionale, marginalizzando il vecchio progetto padano. I nostalgici reagiscono con il Comitato del Nord, tentativo effimero di restaurare la Lega “dura e pura”.

La candidatura di Bossi alle ultime politiche è in bilico fino all’ultimo; solo un riconteggio gli evita la mancata rielezione dopo 35 anni di Parlamento. La sua scomparsa chiude simbolicamente la stagione originaria del leghismo e apre una fase di riscrittura della memoria interna del partito, tra mito fondativo e imbarazzo per i toni radicali del passato.

Come cambierà la Lega dopo Bossi e la riscrittura della memoria padana

La morte di Umberto Bossi pone la Lega di Matteo Salvini davanti a una scelta strategica: capitalizzare il mito del fondatore o archiviarlo per completare la trasformazione in partito nazionale sovranista. Nei prossimi mesi il Carroccio dovrà gestire la contesa simbolica su federalismo, Nord produttivo e identità padana, temi oggi oscurati da immigrazione e sicurezza.

Sul piano storiografico, l’esperienza bossiana resterà cruciale per capire la transizione tra Prima e Seconda Repubblica: sdoganamento del linguaggio anti-sistema, centralità dei territori, personalizzazione estrema della leadership. Il dibattito interno su commemorazioni, intitolazioni e narrazione del “Senatùr” sarà il primo banco di prova concreto di questa nuova fase.

FAQ

Chi era Umberto Bossi e quale partito aveva fondato?

Umberto Bossi era il fondatore della Lega Lombarda, poi Lega Nord, movimento autonomista e federalista diventato cardine del centrodestra italiano dagli anni Novanta.

Quando e dove è morto Umberto Bossi?

Umberto Bossi è morto nella serata di ieri, intorno alle 20.30, nell’area di Varese, dopo settimane di condizioni di salute precarie.

Quali incarichi di governo ha ricoperto Umberto Bossi?

Bossi è stato due volte ministro per le Riforme nei governi Silvio Berlusconi (2001-2004 e 2008-2011), guidando i tentativi di devoluzione e federalismo.

Perché l’ictus del 2004 è considerato decisivo per la sua carriera?

L’ictus del 2004 ha ridotto drasticamente l’attività politica di Bossi, costringendolo a lasciare il ministero e segnando l’inizio del suo declino pubblico.

Da quali fonti è stata ricostruita la vicenda di Umberto Bossi?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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