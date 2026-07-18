Armstrong: l’India crei una stablecoin ancorata alla rupia

18 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Brian Armstrong propone una stablecoin regolamentata ancorata alla rupia indiana.

propone una stablecoin regolamentata ancorata alla rupia indiana. Il rischio indicato è la crescita dei token in dollari come USDT e USDC .

e . La RBI resta prudente e privilegia rupia digitale e sistemi esistenti.

resta prudente e privilegia rupia digitale e sistemi esistenti. Il confronto riguarda sovranità monetaria, pagamenti globali e controlli finanziari.

Riassunto generato con AI

India e stablecoin: il nodo della rupia digitale

Brian Armstrong, amministratore delegato di Coinbase, ha sostenuto che l’India dovrebbe valutare una stablecoin regolamentata e collegata alla rupia, per evitare che utenti e operatori si orientino verso token ancorati al dollaro. La posizione, emersa nei resoconti sui social della conversazione con il cofondatore di Zerodha, Nikhil Kamath, trasforma il tema delle stablecoin da questione strettamente crypto a scelta strategica di politica monetaria.

Il punto centrale è il possibile sviluppo di reti blockchain per pagamenti rapidi, a basso costo e disponibili continuativamente. Se tali infrastrutture diventassero di uso diffuso senza un’alternativa denominata in rupie e soggetta a regole indiane, una quota della domanda potrebbe spostarsi verso moneta digitale in dollari, inclusi USDT e USDC.

Per l’India, il fenomeno riguarderebbe in particolare trading di criptovalute, rimesse e trasferimenti transfrontalieri. La ragione dell’allarme è che un maggiore impiego di strumenti digitali offshore denominati in dollari potrebbe rafforzare il legame di una parte dei flussi finanziari con la valuta statunitense.

Pagamenti, politica monetaria e rischi di dollarizzazione

Secondo Reuters, nel 2025 le stablecoin in dollari hanno superato i 300 miliardi di dollari di capitalizzazione, sostenute da un quadro regolatorio statunitense più favorevole e dalla domanda internazionale. In questo contesto, la proposta di Armstrong punta a mantenere la rupia all’interno delle nuove infrastrutture finanziarie digitali, con regole su emittenti, riserve e conformità.

Il consigliere economico capo indiano V. Anantha Nageswaran ha però avvertito che le stablecoin in dollari possono creare problemi per politica monetaria, trasmissione monetaria e signoraggio. Ha anche osservato che l’Unified Payments Interface, noto come UPI, riduce la necessità domestica di stablecoin rispetto a molti Paesi avanzati.

La distinzione è rilevante: UPI domina i pagamenti interni, mentre una stablecoin potrebbe essere usata per regolamenti su blockchain aperte, finanza decentralizzata, asset tokenizzati e liquidità crypto globale. Non sono però funzioni prive di costi o rischi per il sistema finanziario.

Nel dicembre 2025, il vicegovernatore della Reserve Bank of India, T. Rabi Sankar, ha segnalato che le stablecoin possono facilitare pagamenti illeciti, indebolire i controlli sui capitali, incidere sulla politica monetaria, sulla gestione fiscale e sull’intermediazione finanziaria. La sua valutazione è che non offrano vantaggi chiari rispetto alla moneta fiat o alle valute digitali delle banche centrali.

Una stablecoin in rupie, anche se coperta da liquidità o titoli pubblici a breve termine, richiederebbe quindi regole solide su trasparenza delle riserve, rimborsi, antiriciclaggio, tutela degli utenti e flussi di capitale. Un calo di fiducia potrebbe infatti generare pressioni sui rimborsi e rischi di corsa alla conversione.

La scelta tra innovazione privata e controllo pubblico

L’India dispone già di un progetto pilota di rupia digitale della banca centrale. Reuters ha riportato che, alla fine del 2025, la digital rupee contava circa 7 milioni di utenti, con un’adozione ancora contenuta rispetto alla diffusione di UPI.

Il confronto non riguarda quindi soltanto l’introduzione di un nuovo prodotto finanziario. Riguarda il ruolo che la rupia potrà avere nei mercati digitali globali e la capacità delle autorità di preservare supervisione e controllo monetario.

La tesi di Brian Armstrong è che l’assenza di un canale regolamentato in rupie possa lasciare spazio alle alternative in dollari. La risposta della banca centrale resta invece orientata a privilegiare infrastrutture pubbliche e cautele sulla stabilità finanziaria.

FAQ

Cosa ha proposto Brian Armstrong all’India?

Sì, Brian Armstrong ha indicato una stablecoin regolamentata ancorata alla rupia come possibile alternativa ai token digitali in dollari.

Perché le stablecoin in dollari preoccupano l’India?

Sì, un uso crescente di token in dollari potrebbe rendere parte dei flussi digitali più dipendente dalla valuta statunitense.

Qual è la posizione della Reserve Bank of India?

Sì, la RBI segnala rischi per controlli sui capitali, politica monetaria, gestione fiscale e stabilità dell’intermediazione finanziaria.

UPI può sostituire una stablecoin in rupie?

Sì, UPI è centrale nei pagamenti domestici, ma non è progettato per regolamenti blockchain aperti, finanza decentralizzata o liquidità crypto globale.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui FinanceFeeds.