Banca Ifis, utile semestrale a 8 milioni dopo 30 milioni di accantonamenti

5 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Banca Ifis chiude il semestre 2026 con utile netto consolidato di 8 milioni.

chiude il semestre 2026 con utile netto consolidato di 8 milioni. Il risultato sconta rettifiche e accantonamenti legati alla revisione interna.

L’integrazione di illimity punta a 75 milioni di sinergie annue dal 2027.

punta a 75 milioni di sinergie annue dal 2027. Capitale e liquidità restano sopra i requisiti regolamentari indicati dalla banca.

Riassunto generato con AI

Banca Ifis, utile ridotto nel semestre

Banca Ifis ha chiuso il primo semestre del 2026 con un utile netto consolidato di 8 milioni di euro, in calo dagli 88 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. I risultati, comunicati oggi a Milano, riflettono circa 30 milioni di rettifiche e accantonamenti emersi dalle attività di revisione interna successive all’ispezione on-site della Banca d’Italia.

Il margine di intermediazione è salito a 406,5 milioni di euro, sostenuto soprattutto dal Commercial & Corporate Banking e dal contributo di illimity. La banca sta affrontando contemporaneamente il rafforzamento delle coperture sui crediti, l’integrazione di illimity e il riposizionamento verso servizi finanziari alle imprese.

Il dato sull’utile va quindi letto nel contesto di una fase di trasformazione: costi e rettifiche incidono subito sul conto economico, mentre i benefici industriali sono attesi dal 2027. Il gruppo conferma una guidance 2026 compresa fra 100 e 110 milioni di euro, senza includere gli effetti dell’eventuale vendita e deconsolidamento del business dei crediti deteriorati.

Accantonamenti, illimity e nuovo modello industriale

Il costo del credito è arrivato a 83,6 milioni di euro. Nel semestre sono stati contabilizzati 34 milioni dei 70 milioni di aggiustamenti incrementali annunciati a giugno, mentre altri 36 milioni sono attesi nella seconda parte dell’anno.

La riduzione dell’utile non dipende soltanto dalla dinamica dei ricavi: comprende l’armonizzazione dei criteri di valutazione tra Banca Ifis e illimity, i costi di integrazione e le iniziative per rafforzare il profilo di rischio. I costi operativi complessivi hanno raggiunto 308,8 milioni di euro, con 125,4 milioni per il personale e 172,5 milioni per spese amministrative.

Il Commercial & Corporate Banking resta il principale motore industriale, con impieghi per 9,6 miliardi. Il factoring ha generato ricavi per 75,7 milioni, il Corporate Banking & Lending per 59,4 milioni e il leasing per 33,3 milioni: numeri che delineano una strategia orientata a ricavi più ricorrenti e al sostegno delle Pmi.

Nel percorso di integrazione sono stati completati il riassetto degli asset non core di illimity e la ristrutturazione dei principali contratti IT con Finomnia. Le dismissioni di Hype, ARECneprix e Abilio, insieme alla revisione tecnologica, dovrebbero contribuire a circa 50 milioni di risparmi annui.

La verifica decisiva sarà nel 2027

Banca Ifis conferma l’obiettivo di 75 milioni di euro di sinergie annue dal 2027, quando l’integrazione di illimity dovrebbe essere completata e le duplicazioni operative progressivamente ridotte. La nuova configurazione farà leva sul commercial banking, sul corporate e investment banking ereditato da illimity e sulla divisione Fürstenberg nel private banking.

La tenuta patrimoniale offre margini per questa transizione: il CET1 ratio è al 13,4%, sopra il requisito regolamentare del 9,9%, mentre la liquidità è pari a circa 2,1 miliardi. Il passaggio successivo sarà trasformare le sinergie dichiarate in redditività stabile.

FAQ

Quanto utile ha realizzato Banca Ifis?

Sì, Banca Ifis ha registrato un utile netto consolidato di 8 milioni di euro nel primo semestre 2026.

Perché l’utile di Banca Ifis è sceso?

Sì, il risultato incorpora circa 30 milioni di rettifiche e accantonamenti collegati alla revisione interna dopo l’ispezione della Banca d’Italia.

Quali sinergie prevede l’integrazione illimity?

Sì, Banca Ifis conferma 75 milioni di euro di sinergie annue dall’integrazione di illimity a partire dal 2027.

Come sono capitale e liquidità della banca?

Sì, il CET1 ratio è al 13,4% e la liquidità disponibile raggiunge circa 2,1 miliardi di euro.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Agenzia ANSA e QuiFinanza.