18 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Satya Nadella critica i limiti applicati da Anthropic al modello Fable.

critica i limiti applicati da al modello Fable. Il CEO di Microsoft chiede strumenti AI meno controllati editorialmente.

chiede strumenti AI meno controllati editorialmente. La posizione evidenzia tensioni tra partner commerciali nel mercato dell’intelligenza artificiale.

Microsoft accelera sui modelli proprietari e sulla piattaforma Foundry.

(Riassunto generato con AI)

Nadella critica i limiti di Anthropic

Satya Nadella, amministratore delegato di Microsoft, ha contestato mercoledì davanti ai dipendenti le restrizioni sulle richieste rivolte dagli utenti al modello di intelligenza artificiale Fable di Anthropic. Secondo una copia delle dichiarazioni visionata da CNBC, il manager ha parlato agli ingegneri impegnati su Copilot, sostenendo che i rifiuti del modello possano essere eccessivi e difficili da giustificare.

“Se usi Fable, quando rifiuta una richiesta casuale, è come dire: quando è stata l’ultima volta che hai avuto uno strumento creativo così controllato editorialmente?”, avrebbe affermato Nadella. Per il CEO, “non ha senso” che un prodotto destinato alla creazione imponga simili limiti.

La critica arriva mentre Microsoft cerca di rendere Copilot competitivo sia per gli utenti aziendali sia per quelli consumer, in un settore dove l’affidabilità dei modelli, i costi di utilizzo e il controllo dei dati sono diventati fattori centrali.

Partnership, sicurezza e autonomia dei modelli

Microsoft ha rifiutato di commentare le parole di Nadella, mentre un portavoce di Anthropic non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento. La documentazione di supporto della startup indica che, su alcuni temi legati alla creazione di modelli su larga scala, agli utenti potrebbero essere fornite risposte provenienti da una versione precedente del sistema.

Anthropic aveva annunciato Fable 5 all’inizio di giugno, spiegando di voler ridurre i falsi positivi nelle richieste bloccate. Tre giorni dopo, l’accesso a Fable era stato interrotto per conformarsi a una direttiva statunitense sui controlli all’esportazione; il modello è poi stato ripristinato il 1° luglio.

Nel comunicare il ritorno del servizio, la società aveva precisato che “le nuove misure di protezione segnaleranno una frazione leggermente più alta di richieste innocue rispetto alle precedenti protezioni Fable”. Il passaggio chiarisce il nodo sollevato da Nadella: ridurre i rischi può comportare un aumento dei blocchi anche su utilizzi legittimi.

Le osservazioni assumono rilievo perché Anthropic è al tempo stesso partner e cliente di Microsoft. A novembre, Microsoft aveva annunciato un investimento da 5 miliardi di dollari nella startup, che si era impegnata a spendere 30 miliardi sulla piattaforma cloud Azure.

Quest’anno il gruppo ha inoltre presentato Copilot Cowork, assistente per la produttività che utilizza i modelli della startup. Nel frattempo, Claude Code di Anthropic ha guadagnato popolarità tra programmatori e utenti con minori competenze tecniche, aumentando il valore strategico dei modelli capaci di scrivere software.

La concorrenza si amplia anche oltre i grandi laboratori occidentali: giovedì la startup cinese Moonshot AI ha annunciato un modello open source che, secondo la società, supera recenti prodotti di Anthropic e OpenAI.

Il controllo dei dati guida la strategia Microsoft

Nadella sostiene che le imprese debbano poter sviluppare modelli personalizzati in modo efficiente, usando dati interni senza trasferirli a soggetti esterni. In un post pubblicato domenica ha richiamato Alex Karp, CEO di Palantir, secondo cui le organizzazioni tecniche “vogliono sapere di possedere i mezzi di produzione”.

Con Foundry, Microsoft offre agli sviluppatori l’accesso a oltre 11.000 modelli, inclusi quelli di Anthropic e OpenAI. Nadella ha osservato che non può essere economicamente sostenibile lasciare il capitale computazionale nelle mani di sole due aziende, costringendo gli altri ad affittarlo.

La linea rafforza l’autonomia tecnologica del gruppo, che a giugno ha annunciato anche modelli sviluppati internamente, incluso uno dedicato alla programmazione.

FAQ

Cosa ha criticato Satya Nadella?

Sì, Satya Nadella ha criticato i rifiuti di Fable, giudicando eccessivo il controllo editoriale sulle richieste degli utenti.

Perché Anthropic aveva limitato Fable?

Sì, Anthropic ha introdotto misure di protezione e ha sospeso temporaneamente Fable per rispettare una direttiva USA sui controlli all’esportazione.

Quanto ha investito Microsoft in Anthropic?

Sì, Microsoft ha annunciato a novembre un investimento di 5 miliardi di dollari in Anthropic.

Che cos’è Microsoft Foundry?

Sì, Foundry è il servizio di Microsoft che consente agli sviluppatori di adottare oltre 11.000 modelli di intelligenza artificiale.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui CNBC.