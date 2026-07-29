Sanità, firmata l’ipotesi di contratto: aumenti di 240 euro per gli infermieri

29 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Aran e sindacati firmano l’ipotesi per il contratto Sanità 2025-2027.

e sindacati firmano l’ipotesi per il contratto Sanità 2025-2027. Coinvolti 592.638 dipendenti del Servizio sanitario nazionale .

. Aumento medio di 209 euro lordi, 240 euro per gli infermieri.

Il testo introduce regole sull’intelligenza artificiale e nuove tutele professionali.

( Riassunto generato con AI)

Contratto Sanità, firmata l’ipotesi di rinnovo

Aran e tutte le organizzazioni sindacali rappresentative hanno sottoscritto oggi l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale del comparto Sanità 2025-2027. L’intesa riguarda 592.638 dipendenti del Servizio sanitario nazionale, inclusi infermieri, tecnici sanitari, professionisti della riabilitazione e della prevenzione, personale amministrativo e addetti ai servizi di supporto. Al centro dell’accordo ci sono gli aumenti retributivi, gli arretrati e nuove norme sull’organizzazione del lavoro, con particolare attenzione all’impiego dell’intelligenza artificiale.

Il rinnovo arriva entro il periodo di vigenza contrattuale e, secondo il presidente dell’Aran Antonio Naddeo, rappresenta un segnale sulla possibilità di rendere più ordinata e tempestiva la contrattazione pubblica. Il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ha definito l’intesa un riconoscimento per chi assicura ogni giorno il funzionamento della sanità pubblica. La firma non è però ancora definitiva: il testo dovrà superare la certificazione della compatibilità economico-finanziaria da parte degli organi di controllo competenti.

Aumenti, arretrati e risorse per il comparto

L’aumento medio complessivo previsto a regime è di 209 euro lordi mensili, pari a una crescita del 7,76% nell’intero triennio. Per il personale infermieristico l’incremento medio sale a 240 euro lordi al mese, oltre l’8%. La componente ordinaria dell’aumento vale 145 euro, mentre 64 euro derivano da risorse aggiuntive previste per il comparto.

Gli arretrati decorreranno dal 1° gennaio 2025 e, calcolati al 31 ottobre 2026, ammontano in media a 1.226 euro per l’insieme dei lavoratori e a 2.300 euro per gli infermieri. Per il personale dei servizi di pronto soccorso cresce di 100 euro l’indennità specifica. La legge di Bilancio ha destinato risorse ordinarie pari a 1 miliardo e 537 milioni di euro a regime dal 1° gennaio 2027, con incrementi già previsti dal 2025 e dal 2026.

Alle risorse generali si aggiungono 445 milioni per l’indennità di specificità infermieristica, 193 milioni per l’indennità di tutela del malato e 35 milioni per il personale del pronto soccorso. Il segretario nazionale del Nursind, Andrea Bottega, ha valutato positivamente alcune tutele ottenute, ma ha contestato la sottrazione dell’indennità di disagio al personale di pronto soccorso già destinatario dell’indennità specifica. La posizione evidenzia che la sottoscrizione dell’ipotesi non chiude il confronto sulle condizioni delle professioni più esposte ai turni e all’emergenza.

Intelligenza artificiale e nuovi profili professionali

L’elemento più innovativo è un Titolo dedicato all’intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro. Aziende ed enti dovranno informare preventivamente i dipendenti su finalità, dati trattati, accuratezza, cybersicurezza e possibili effetti organizzativi dei sistemi automatizzati. Restano vietate decisioni esclusivamente o prevalentemente affidate agli algoritmi quando incidono in modo rilevante sul rapporto di lavoro.

Il contratto tutela inoltre il diritto dei lavoratori a comprendere i criteri dei sistemi che incidono su valutazioni e prestazioni. Aggiorna l’ordinamento professionale, introduce anche un profilo dedicato alla cybersicurezza e interviene su incarichi, progressioni, lavoro a distanza, formazione, genitorialità e permessi per malattie gravi. Per Antonio Naddeo, la responsabilità decisionale non può essere delegata a un algoritmo.

FAQ

Quanti lavoratori coinvolge il contratto Sanità?

Sì, l’ipotesi di rinnovo interessa esattamente 592.638 dipendenti del Servizio sanitario nazionale, tra infermieri, tecnici, amministrativi e addetti ai servizi di supporto.

Quanto aumenta lo stipendio degli infermieri?

Sì, per il personale infermieristico l’incremento medio previsto a regime è di 240 euro lordi mensili, superiore all’8% sull’intero triennio contrattuale.

Quando maturano gli arretrati del contratto?

Sì, gli arretrati decorrono dal 1° gennaio 2025 e sono calcolati al 31 ottobre 2026 in 1.226 euro medi, o 2.300 euro per gli infermieri.

Il contratto è già definitivamente operativo?

No, l’accordo è un’ipotesi: la firma definitiva arriverà soltanto dopo la certificazione della compatibilità economico-finanziaria degli organi di controllo competenti.

Quali fonti ha verificato la Redazione?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su Adnkronos, Affaritaliani.it, Agenzia ANSA, LaPresse e Today.