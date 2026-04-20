Home / FINTECH / Dichiarazione precompilata guida completa a scadenze controlli e verifiche obbligatorie

Dichiarazione precompilata 2026: cosa cambia per i contribuenti italiani

Nel 2026 milioni di contribuenti italiani utilizzeranno la dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate per presentare il modello 730 o Redditi. Dal 30 aprile i dati saranno disponibili online nell’area riservata del portale, accessibile con SPID, CIE o CNS, mentre dal 15 maggio saranno attive le funzioni di modifica e invio.

La scadenza generale per la trasmissione telematica è fissata al 30 settembre 2026, con termini anticipati al 30 giugno per i versamenti tramite F24 in assenza di sostituto d’imposta.

La spinta alla digitalizzazione, la nuova Irpef a tre scaglioni e l’ampliamento dei dati caricati automaticamente rendono la precompilata uno strumento centrale di semplificazione, ma impongono ai contribuenti una verifica attenta di redditi, detrazioni, rimborsi e debiti d’imposta.

In sintesi:

Dal 30 aprile 2026 precompilata online, modifiche e invio possibili dal 15 maggio.

Accettare il 730 senza modifiche limita i controlli documentali dell’Agenzia delle Entrate.

Nuova Irpef a tre scaglioni: più vantaggi per redditi medio-bassi, meno detrazioni per alti redditi.

Controllare carichi familiari, spese sanitarie, istruzione e assistenza per non perdere detrazioni.

Calendario, controlli e impatto della riforma Irpef 2026

Dal 30 aprile 2026 i modelli precompilati saranno consultabili: è la fase ideale per controllare Certificazione Unica, spese sanitarie, interessi su mutui e altri oneri caricati da banche, assicurazioni, farmacie e professionisti.

Dal 15 maggio sarà possibile integrare, correggere e inviare il 730, puntando a rimborsi in busta paga da luglio o sulla pensione da agosto. Chi non ha un sostituto d’imposta dovrà versare eventuali debiti entro il 30 giugno tramite F24 generato automaticamente.

Accettare il modello senza modifiche sostanziali attiva un vero “scudo” sui controlli formali: l’Agenzia non richiede più ricevute per le spese trasmesse da terzi. L’inserimento di nuovi oneri (per esempio spese veterinarie o donazioni) fa però decadere in tutto o in parte questa protezione, imponendo la conservazione dei documenti per almeno cinque anni.

Parallelamente, nel 730/2026 si consolida la Irpef a tre scaglioni: maggiore detrazione per i redditi fino a 15.000 euro (1.955 euro per lavoro dipendente), riduzione progressiva delle detrazioni oltre i 75.000 euro, con tutela specifica per spese sanitarie, mutui e ristrutturazioni edilizie.

Famiglia, spese sensibili e contribuenti senza sostituto: i punti critici

La sezione dei carichi familiari resta tra le più delicate. Il sistema riporta automaticamente i figli a carico, ma il contribuente deve verificare che i requisiti reddituali siano ancora rispettati.

Per il 2026, le detrazioni sono confermate per i figli nati nel 2025 e per quelli tra 21 e 30 anni; per i minori di 21 anni opera invece l’assegno unico. Dopo i 30 anni le detrazioni restano solo in presenza di disabilità.

Sull’istruzione, il tetto di spesa detraibile sale a 1.000 euro per studente, includendo rette, mense e servizi accessori comunicati da scuole e università. Particolare attenzione va riservata alle spese per assistenza e alla detrazione forfettaria per il cane guida dei contribuenti non vedenti, elevata a 1.100 euro: questo dato non sempre emerge automaticamente dai flussi telematici.

Grazie al Sistema Tessera Sanitaria, i CAF e i professionisti non richiedono più faldoni di scontrini, ma serve comunque un controllo incrociato con le proprie ricevute, specie per spese estere o presso strutture non collegate.

Per colf, badanti, lavoratori stagionali e disoccupati è determinante il “730 senza sostituto”: con la lettera “A” i rapporti di credito o debito avvengono direttamente con lo Stato, con rimborsi sul conto entro dicembre o F24 precompilati per i pagamenti. La funzione “Redditi integrativo” consente infine di correggere errori dal 2020 al 2024, sfruttando il ravvedimento operoso con sanzioni ridotte.

Verso una dichiarazione più automatizzata ma responsabilità intatta

La stagione 2026 conferma la dichiarazione precompilata come infrastruttura centrale del fisco digitale italiano, sempre più alimentata da banche dati sanitarie, finanziarie e previdenziali. La qualità dei calcoli migliora, i controlli si spostano a monte e diminuiscono i margini d’errore tecnico.

Resta però intatta la responsabilità finale del contribuente: verificare carichi familiari, spese non standard, dati mancanti e coerenza dei conguagli è decisivo per evitare accertamenti e, soprattutto, per non rinunciare a detrazioni legittime.

Nei prossimi anni l’estensione dell’interoperabilità tra banche dati pubbliche e private potrà portare a dichiarazioni quasi completamente automatizzate. Questo renderà ancora più strategica l’abilità di leggere e interpretare la propria posizione fiscale, anche con il supporto di CAF e professionisti abilitati.

FAQ

Quando sarà disponibile la dichiarazione precompilata 2026 online?

La dichiarazione precompilata 2026 sarà disponibile in sola consultazione dal 30 aprile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Qual è la scadenza per inviare il modello 730 precompilato 2026?

La scadenza per l’invio del 730 precompilato 2026 è fissata al 30 settembre; eventuali versamenti senza sostituto restano al 30 giugno.

Cosa rischio se modifico la dichiarazione precompilata inserendo nuove spese?

Modificare la precompilata comporta il possibile recupero di maggiori detrazioni, ma fa decadere lo “scudo” sui controlli formali, imponendo la conservazione dei documenti per cinque anni.

Come funziona il 730 senza sostituto per colf, badanti e disoccupati?

Funziona indicando il codice “A” nel modello: l’Agenzia accredita i rimborsi sul conto entro dicembre o genera modelli F24 per i debiti.

Da quali fonti sono state ricavate le informazioni su precompilata e riforma Irpef?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.