Home / SVIZZERA & CANTON TICINO / Franco svizzero rafforza il ruolo di valuta rifugio e attira capitali in cerca di stabilità finanziaria

Franco svizzero ai massimi: cosa sta accadendo davvero ai mercati

Il franco svizzero continua a rafforzarsi sui mercati valutari internazionali, mentre le recenti tensioni in Iran alimentano nuova volatilità globale. Gli investitori, alla ricerca di sicurezza, spostano capitali verso la Svizzera, tradizionale porto sicuro, facendo salire il cambio contro euro e dollaro. Oggi, un franco vale circa 1,095 euro, ai massimi storici recenti, con un apprezzamento superiore al 4% in un anno contro l’euro e oltre il 9% contro il dollaro. Questo movimento, in corso nelle ultime settimane, premia chi detiene attivi in valuta elvetica ma apre interrogativi sulle ricadute per l’economia reale svizzera. La forza del franco riduce l’inflazione importata, ma comprime la competitività dell’export e mette sotto pressione le imprese della Confederazione.

In sintesi:

Franco svizzero ai massimi recenti: circa 1,095 euro, oltre +4% in un anno.

ai massimi recenti: circa 1,095 euro, oltre +4% in un anno. Valuta rifugio insieme al dollaro durante le tensioni geopolitiche in Iran .

. Banca Nazionale Svizzera ( BNS ) ferma i tassi allo 0%, valuta azioni sul cambio.

) ferma i tassi allo 0%, valuta azioni sul cambio. Per gli investitori, franco come “oro valutario” ma con rendimenti strutturalmente bassi.

Il rafforzamento del franco svizzero è l’effetto combinato di fattori geopolitici e fondamentali domestici. Le crisi internazionali spingono la domanda di asset difensivi, mentre la stabilità istituzionale della Svizzera, la disciplina fiscale e un’inflazione contenuta consolidano la reputazione della valuta come bene rifugio.

In parallelo, il cambio favorevole rende più economiche le importazioni di materie prime ed energia, contribuendo a contenere i prezzi interni e a tutelare il potere d’acquisto dei consumatori.

Tuttavia, il rovescio della medaglia è evidente: settori chiave dell’export – dagli orologi ai macchinari di precisione, fino all’agroalimentare di qualità come il cioccolato – vedono i propri listini rinforzarsi in valuta estera, con margini compressi e maggiore concorrenza internazionale.

Le imprese esportatrici e l’industria che occupa anche molti lavoratori frontalieri italiani iniziano a segnalare rischi per ordini, utili e occupazione.

La strategia della BNS e i limiti dei tassi d’interesse

La Banca Nazionale Svizzera (BNS) si trova in una fase delicata di gestione del cambio. Lo strumento classico, il tasso d’interesse di riferimento, è già fermo allo 0%, lasciando poco margine per un ulteriore allentamento senza reintrodurre i tassi negativi.

Il presidente della direzione, Martin Schlegel, ha ricordato come i tassi sottozero rappresentino una “sfida importante per molti operatori economici”, dagli istituti di credito ai risparmiatori, che in passato hanno già subito gli effetti di questa politica non convenzionale.

Per questo, oggi la BNS apre esplicitamente alla possibilità di interventi più decisi sul mercato dei cambi, privilegiando gli acquisti di valuta estera per frenare un eccessivo apprezzamento del franco. “Significa semplicemente che siamo più pronti”, ha dichiarato Schlegel, lasciando volutamente in sospeso tempi e modalità operative.

La banca centrale cerca così un equilibrio complesso: contenere l’eccessiva forza del franco senza compromettere la credibilità anti-inflazionistica costruita negli anni.

Franco rifugio e nuove strategie per gli investitori

Per i gestori professionali, la fase attuale impone una revisione delle tradizionali logiche di portafoglio in franchi svizzeri. Secondo Michaël Lok, Group CIO e Co-CEO Asset Management di UBP, la valuta elvetica svolge sempre più il ruolo di “sostituto del rendimento”: il guadagno deriva dall’apprezzamento strutturale del cambio, non dai tassi.

Lok paragona il franco all’oro: entrambi offrono protezione nelle fasi di turbolenza, ma con rendimento corrente limitato.

In questo scenario, l’investitore che resta concentrato solo su attivi in franchi rischia rendimenti troppo modesti nel medio periodo.

La risposta, osserva Lok, passa da una maggiore diversificazione geografica e settoriale, con esposizione selettiva ai mercati azionari internazionali – in particolare quello statunitense – accompagnata da un’accurata gestione della copertura valutaria.

L’obiettivo è sfruttare il “paracadute” del franco senza rinunciare alle opportunità di crescita offerte da economie con tassi e utili societari più dinamici.

Prospettive future tra rischio di eccesso e ruolo globale del franco

Se il rafforzamento del franco svizzero dovesse proseguire, la pressione competitiva sulle imprese esportatrici potrebbe accelerare delocalizzazioni e ristrutturazioni, con riflessi su salari e occupazione.

Al tempo stesso, la centralità del franco come valuta rifugio potrebbe consolidarsi ulteriormente, soprattutto se le tensioni geopolitiche e l’incertezza sui tassi globali resteranno elevate.

Per i risparmiatori e gli investitori, la sfida sarà bilanciare prudenza e ricerca di rendimento, evitando sia l’eccesso di rischio sia l’inerzia difensiva.

Molto dipenderà dalle prossime mosse della BNS e dalla capacità della Svizzera di preservare il proprio modello di stabilità in un mondo finanziario sempre più polarizzato.

FAQ

Perché il franco svizzero viene considerato una valuta rifugio?

Il franco svizzero è considerato una valuta rifugio perché poggia su stabilità politica, finanze pubbliche solide, bassa inflazione e forte credibilità della BNS nelle crisi globali.

Quali sono gli effetti di un franco forte sull’economia svizzera?

Un franco forte riduce i costi di importazione e l’inflazione, ma penalizza l’export, comprime i margini aziendali e può rallentare crescita e occupazione.

Cosa può fare la Banca Nazionale Svizzera per indebolire il franco?

La BNS può intervenire acquistando valuta estera o, in casi estremi, reintrodurre tassi negativi, pur consapevole dei costi per banche e risparmiatori.

Come dovrebbero muoversi oggi gli investitori in franchi svizzeri?

Gli investitori dovrebbero diversificare globalmente, aumentare l’esposizione a asset rischiosi selezionati e gestire attentamente la copertura valutaria per bilanciare protezione e rendimento.

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Le informazioni provengono da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.