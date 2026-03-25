Home / SPETTACOLI & CINEMA / Mina celebra il compleanno e rinnova l’eredità della voce italiana

Mina, 86 anni: come la sua voce ha segnato musica e cinema italiani

A 86 anni compiuti, Mina resta una delle figure più influenti della cultura pop italiana. La cantante, nata come Mina Anna Mazzini, ha rivoluzionato la musica leggera tra fine anni ’50 e anni ’70, imponendosi in radio, televisione e nelle sale cinematografiche.

Il suo rapporto con il cinema, nato a Milano e sviluppato soprattutto a Roma tra 1959 e 1962, riflette il cambiamento dell’Italia del boom economico: nuovi ritmi, nuovi linguaggi, nuovi miti giovanili.

Oggi la sua voce continua a risuonare in film, serie e pubblicità, spiegando perché la sua figura resti centrale per chi studia la storia dello spettacolo italiano e l’evoluzione del rapporto fra musica, immagini e memoria collettiva.

In sintesi:

Mina compie 86 anni e resta icona assoluta della musica italiana.

compie 86 anni e resta icona assoluta della musica italiana. Tra 1959 e 1962 partecipa a circa 13 film musicali generazionali.

Le sue canzoni diventano colonne sonore di cinema, tv e pubblicità.

Il legame con il grande schermo oggi passa soprattutto attraverso la sua voce.

I film, i ruoli e il peso culturale di Mina al cinema

Mina debutta al cinema nel 1959 con Juke box – Urli d’amore e I ragazzi del juke-box, opere-simbolo dell’Italia che scopre il rock’n’roll e la cultura giovanile di massa. In questi titoli, più che recitare, porta sullo schermo la forza scenica costruita nei locali e in televisione.

Nel 1960 consolida la presenza sul grande schermo con I Teddy Boys della canzone e Urlatori alla sbarra, insieme ad altri protagonisti della nuova musica italiana. Seguono Appuntamento a Ischia e Madri pericolose, dove la leggerezza balneare e sentimentale riflette l’immaginario del boom.

Nel 1961 arriva Io bacio… tu baci, accanto ad Adriano Celentano, incontro fra due icone che fotografa alla perfezione lo spirito ribelle dell’epoca. Accanto ai titoli più noti, film come Rocco e le sorelle, Le mille e una notte, Tempo di rock e Canzoni a tempo di twist (1962) chiudono la sua breve ma intensa stagione cinematografica come attrice-cantante.

Dalle pellicole alle colonne sonore: l’eredità di Mina oggi

Più che come interprete sul set, il legame duraturo fra Mina e il cinema passa dalle sue canzoni. Brani come Se telefonando, Grande grande grande e Parole parole sono diventati materiali sonori privilegiati per registi e supervisori musicali, in Italia e all’estero.

La loro forza narrativa – capacità di evocare nostalgia, desiderio, ironia – rende la voce di Mina uno strumento per raccontare epoche e sentimenti, spesso con poche note.

Nonostante il ritiro dalle scene nel 1978, continua a pubblicare dischi e a entrare nelle colonne sonore, confermando uno status quasi mitologico: artista schiva, ma onnipresente nell’immaginario collettivo.

FAQ

Quanti anni compie Mina e quando è nata esattamente?

Sì, Mina compie 86 anni. È nata come Mina Anna Mazzini il 25 marzo 1940 a Busto Arsizio.

In quanti film ha recitato Mina all’inizio della carriera?

Sì, nella fase iniziale Mina ha partecipato a circa 13 film musicali, concentrati soprattutto tra il 1959 e il 1962.

Qual è il ruolo di Mina nella storia del cinema musicale italiano?

Sì, Mina è centrale: ha incarnato il passaggio dall’avanspettacolo al pop moderno, portando nei film l’energia degli “urlatori”.

Quali canzoni di Mina sono più usate nel cinema contemporaneo?

Sì, tra i brani più usati figurano Se telefonando, Grande grande grande e Parole parole, spesso in scene nostalgiche.

Da quali fonti provengono le informazioni sull’attività di Mina?

Sì, i dati derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.