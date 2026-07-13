13 Luglio 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / Warner pubblica il trailer di Digger, Tom Cruise è il magnate che causa il disastro

La notizia in sintesi

Warner Bros. pubblica il trailer ufficiale di Digger .

pubblica il trailer ufficiale di . Tom Cruise interpreta il magnate responsabile di una crisi globale.

interpreta il magnate responsabile di una crisi globale. Il film è diretto da Alejandro González Iñárritu e uscirà in autunno.

e uscirà in autunno. La storia intreccia crisi climatica, potere economico e narrazione pubblica.

Riassunto generato con AI

Digger, il trailer svela la crisi di Tom Cruise

Warner Bros. ha pubblicato nelle ultime ore il trailer ufficiale di Digger, nuova commedia dalle proporzioni catastrofiche diretta da Alejandro González Iñárritu. Il film porta Tom Cruise nel ruolo di Digger Rockwell, magnate potentissimo che deve affrontare una catastrofe globale provocata dalle sue stesse attività.

La vicenda è ambientata attorno a una piattaforma petrolifera che causa una crepa in un ghiacciaio della Groenlandia, con conseguenze potenzialmente devastanti. Digger tenta quindi di presentarsi all’opinione pubblica come il salvatore dell’umanità, mentre il disastro mette in discussione responsabilità imprenditoriali, politiche e comunicative.

Il film arriverà nei cinema italiani il primo ottobre, mentre l’uscita negli Stati Uniti è prevista il 2 ottobre 2026. Secondo le anticipazioni, Digger potrebbe passare dalla Mostra del Cinema di Venezia, rafforzando l’attesa per uno dei progetti più insoliti della carriera di Tom Cruise.

Il magnate e il disastro che vuole controllare

Il trailer costruisce il conflitto su un paradosso: Digger Rockwell è insieme causa dell’emergenza e uomo che rivendica la capacità di risolverla. La sinossi lo descrive come l’uomo più potente del mondo, pronto a gestire non soltanto le conseguenze materiali della crisi, ma anche il racconto pubblico delle proprie responsabilità.

Il presidente degli Stati Uniti, interpretato da John Goodman, gli impone di intervenire personalmente. Da qui prende forma una missione frenetica nella quale la salvezza collettiva e l’autopromozione del protagonista sembrano procedere sullo stesso binario, con un tono di commedia grottesca evocato dalle fonti accanto a Il dottor Stranamore.

Tom Cruise appare trasformato: capelli grigi, riporto, fisico più appesantito e un accento statunitense marcato lo allontanano dall’immagine atletica dei suoi ruoli più celebri. Il cambiamento visivo sostiene un personaggio che cerca di controllare ogni livello della crisi, dalla causa alla percezione del pubblico.

Accanto a lui figurano Riz Ahmed, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Emma D’Arcy, Sophie Wilde e Robert John Burke. Il cast corale amplia il quadro di una vicenda in cui l’emergenza climatica diventa anche una riflessione sul potere di chi contribuisce a crearla.

Un ruolo distante dall’immagine abituale di Cruise

La novità più rilevante è l’uso di Tom Cruise in una figura meno eroica e più ambigua: non un uomo chiamato a fermare il pericolo dall’esterno, ma il responsabile costretto a rimediare. Questa scelta rende Digger un progetto centrato sulla distanza tra azione, colpa e reputazione.

Per Alejandro González Iñárritu, regista e co-sceneggiatore, il racconto unisce la minaccia ambientale a una satira del linguaggio con cui potere economico e politica provano a spiegare, o a contenere, le proprie conseguenze.

FAQ

Quando esce Digger nei cinema italiani?

Sì, Digger uscirà nelle sale italiane il primo ottobre, secondo quanto riportato da Cinecittà.

Chi dirige Digger con Tom Cruise?

Sì, il film è diretto e co-sceneggiato da Alejandro González Iñárritu, due volte premio Oscar.

Qual è la crisi al centro del film?

Sì, una piattaforma petrolifera provoca una crepa in un ghiacciaio della Groenlandia, aprendo lo scenario di conseguenze inimmaginabili.

Chi interpreta il presidente degli Stati Uniti?

Sì, il presidente che impone a Digger di riparare il danno è interpretato da John Goodman.

Come sono state verificate queste informazioni?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione sulle fonti Cinecittà e CronacaPop.