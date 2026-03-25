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Ti uccideranno la recensione: vendetta, sette sataniche e sangue nel cuore di Manhattan

Minacce di morte sconvolgono la comunità e allertano le autorità

“Ti uccideranno”: vendetta, sette sataniche e sangue nel cuore di Manhattan

Chi: la protagonista è Asia Reaves, interpretata da Zazie Beetz, ex detenuta con un passato di violenza familiare. Cosa: il film Ti uccideranno di Kirill Sokolov trasforma un luxury hotel di Manhattan nel teatro di una caccia all’uomo (e alla donna) iper-sanguinolenta. Dove: all’interno del fittizio Virgil Hotel, enclave dell’élite più corrotta, tra rituali satanici e clientele immortali. Quando: l’uscita in sala coincide con quella di Finché morte non ci separi 2, in un momento di forte ritorno dello splatter pop. Perché: Sokolov punta su stile visivo aggressivo, citazionismo grindhouse e sorellanza armata, riducendo l’horror a luna park gore più che a dispositivo di paura autentica.

In sintesi:

  • Zazie Beetz guida un revenge-movie iper-splatter ambientato in un hotel-santuario satanico a Manhattan.
  • Kirill Sokolov miscela pulp, blaxploitation, wuxia e B-movie, ma l’effetto è di forte déjà-vu.
  • Stile neon-noir e gore slapstick prevalgono su tensione, paura e vera critica sociale.
  • Il film conferma la difficoltà dell’horror commerciale a inventare nuovi immaginari perturbanti.

La trama si accende subito: Asia Reaves, ex galeotta che ha quasi ucciso il padre abusante, entra al Virgil Hotel per ritrovare la sorella Maria. Scopre invece un santuario occulto abitato da ricchi predatori, sette sataniche e servitù sacrificabile. Ma la vittima designata si ribalta in carnefice: Asia combatte, mutila, incenerisce, trasformando i corridoi del Virgil in un labirinto infernale attraversato a colpi di lame, asce e amputazioni.

Il film brucia i tempi: niente lunghe esposizioni, nessun vero accumulo di tensione. Sokolov e il co-sceneggiatore Alex costruiscono un meccanismo di immediata identificazione con la “final girl” che rifiuta il ruolo imposto, ma la materia narrativa resta minima. Il Virgil – nomen omen – è più parco giochi splatter che discesa dantesca, un set che privilegia l’effetto frontale rispetto alla stratificazione simbolica.

Estetica, citazioni e limiti di uno splatter pensato per il mainstream

Dal punto di vista visivo, Ti uccideranno indossa con compiacimento gli abiti del neon-noir: fotografia saturata, colori acidi, tappezzerie marce, un look sospeso tra graphic novel, videogioco anni Novanta e B-movie da programmazione notturna.

Kirill Sokolov cerca una firma stilistica riconoscibile, ma dopo l’effetto-sorpresa iniziale il dispositivo estetico si ripete, producendo monotonia più che immersione. Il film rinuncia deliberatamente alla paura per abbracciare l’eccesso coreografico: corpi che esplodono, arti che zampillano, teste mozzate, litri di sangue dichiaratamente inverosimile.

L’orizzonte di riferimento non è tanto Kill Bill quanto lo splatter slapstick alla L’armata delle tenebre, dove macelleria e buffoneria convivono. Ma laddove Sam Raimi costruiva ritmo comico e invenzione registica continua, Sokolov lavora per accumulo, fino a esaurire il “giochino” dopo mezz’ora.

Restano momenti isolati di efficace spettacolarità, come la sequenza con l’ascia in fiamme – girata con fuoco reale e destinata, verosimilmente, a circolare sui social – e un cast che regge: Zazie Beetz ha presenza, ironia e fisicità action; Patricia Arquette si diverte come sacerdotessa satanica Lily Woodhouse, passata dalle Stigmate all’adorazione del demonio; Tom Felton e Heather Graham incarnano con gusto caricaturale l’alta società predatoria.

Più fragile il sottotesto sociale: il Virgil come condominio infernale di ricchi immortali che divorano i corpi delle classi subalterne, la servitù trasformata in carne da sacrificio, la lotta di classe ridotta a luna park gore. Gli spunti rimangono superficie, “specchietto per le allodole” tematico. Anche la sorellanza – motore narrativo e sentimentale – appare come marchio post-MeToo più che asse drammaturgico realmente esplorato.

Il ritorno dello splatter e la crisi dell’immaginario horror contemporaneo

L’insistenza su splatter vintage, blaxploitation ripulita e citazionismo grindhouse racconta, più che una rinascita, l’impasse del genere. Negli anni Settanta e Ottanta quel cinema di serie Z, sporco e marginale, nasceva da urgenze produttive e culturali: parlava a un pubblico specifico, forzava limiti di censura, elaborava paure sociali senza filtri.

Oggi lo stesso armamentario viene ripreso da produzioni medio-alte perfettamente consapevoli del proprio target globale, rischiando di somigliare a un “repertorio remixato dall’algoritmo”: maschere da maiale, esplosioni di carne, sadismo giocoso, gratificazione controllata degli impulsi più bassi.

Il piacere è immediato e regressivo, ma innocuo. L’horror – ridotto a continuo ammiccamento, battuta, autoironia – fatica a farsi di nuovo davvero perturbante. Ti uccideranno conferma il nodo: ci avverte fin dal titolo, promette sangue e lo mantiene, ma raramente prova seriamente a spaventarci. La sfida futura, per il genere, sarà restituire complessità e rischio emotivo a un immaginario oggi dominato dal rassicurante “tanto stiamo solo scherzando”.

FAQ

Quando esce “Ti uccideranno” e chi è il regista?

Il film Ti uccideranno, diretto dal regista russo Kirill Sokolov, arriva nelle sale italiane nel 2025, distribuito da Warner Bros..

Che tipo di horror è “Ti uccideranno”?

È un horror action-splatter fortemente stilizzato, che mescola blaxploitation, wuxia, pulp tarantiniano e slapstick alla Sam Raimi, privilegiando gore e ironia rispetto alla paura.

Perché il Virgil Hotel è centrale nella trama del film?

Il Virgil Hotel, ambientato a Manhattan, funge da inferno verticale: santuario satanico dell’élite, labirinto di rituali, sacrifici e caccia sanguinaria alla protagonista.

“Ti uccideranno” ha un forte sottotesto sociale?

Solo in parte. Il film evoca lotta di classe, sfruttamento dei corpi e sorellanza, ma li usa soprattutto come cornice decorativa per uno spettacolo gore ludico.

Quali sono le fonti utilizzate per questa analisi del film?

L’analisi deriva da una rielaborazione redazionale basata congiuntamente su contenuti ufficiali di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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