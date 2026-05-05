Home / SPETTACOLI & CINEMA / Nicola Gratteri guida la sfida globale alla ’Ndrangheta nella docuserie

La docuserie su Nicola Gratteri e la ‘Ndrangheta arriva su Disney+

Dal 20 maggio 2024 su Disney+ debutta World Wide Mafia, ‘Ndrangheta, docuserie italiana in quattro episodi che racconta chi e come ha condotto una delle più vaste operazioni contro la mafia calabrese. Protagonista è il magistrato Nicola Gratteri, per anni Procuratore della Repubblica di Catanzaro, da oltre trent’anni sotto scorta per il suo impegno contro la criminalità organizzata. Attraverso materiali inediti, testimonianze dirette e accesso alle indagini, la serie mostra dove e quando si è strutturata la lotta alla ‘Ndrangheta, concentrandosi sull’operazione Rinascita Scott, avviata nel 2019. L’obiettivo è spiegare perché questa inchiesta rappresenti un passaggio chiave nella controffensiva dello Stato a un’organizzazione criminale tra le più potenti e ramificate al mondo.

In sintesi:

Docuserie in quattro episodi su Disney+ dal 20 maggio 2024.

Focus sul lavoro del magistrato Nicola Gratteri e sull’operazione Rinascita Scott.

Accesso esclusivo a indagini, testimonianze e contesto sociale della ‘Ndrangheta.

Produzione internazionale con rigore documentario e forte tensione narrativa.

Dentro World Wide Mafia, ‘Ndrangheta: struttura, protagonisti, obiettivi

World Wide Mafia, ‘Ndrangheta, prodotta da Disney+ con IBC Movie, Sunset Presse e in associazione con Borough Productions, ricostruisce con taglio documentario l’evoluzione della ‘Ndrangheta e la risposta dello Stato. La serie combina rigore giornalistico, linguaggio cinematografico e ricostruzioni che aiutano a comprendere la dimensione globale dell’organizzazione criminale.

Al centro del racconto c’è Nicola Gratteri, ritratto come un “comandante in capo” di un’indagine che coinvolge carabinieri, servizi segreti, unità militari e forze speciali. La docuserie segue il suo lavoro negli anni della Procura di Catanzaro, mostrando pressioni, isolamento, minacce di morte e la gestione quotidiana di un’inchiesta senza precedenti.

Il culmine è l’operazione Rinascita Scott del 2019, maxinchiesta sfociata in un processo con oltre 400 imputati. Attraverso le voci di magistrati, investigatori, collaboratori di giustizia e familiari delle vittime, emergono tradimenti interni ai clan, percorsi di collaborazione con la giustizia e frammenti di vita in una Calabria sospesa tra paura, omertà, coraggio civile e voglia di riscatto collettivo.

Scritta da Jacques Charmelot, Michela Gallio, Giovanni Filippetto e François Chayé, diretta da Charmelot e Chayé, e sostenuta dalla Fondazione Calabria Film Commission, la serie ambisce a rendere comprensibile al grande pubblico la complessità investigativa, giudiziaria e umana di un confronto frontale con la mafia calabrese.

Impatto pubblico e futuro del racconto sulla mafia calabrese

La scelta di Disney+ di investire su World Wide Mafia, ‘Ndrangheta segna un passaggio simbolico: la lotta alla mafia calabrese entra sulla principale scena dello streaming globale, raggiungendo un pubblico giovane e internazionale. L’operazione editoriale può rafforzare consapevolezza e memoria civile, affiancando alle cronache giudiziarie una narrazione strutturata e comprensibile anche a chi non conosce la storia italiana.

La docuserie potrebbe aprire la strada ad altri progetti di approfondimento su mafie, corruzione e criminalità organizzata transnazionale, valorizzando fonti qualificate e testimoni diretti. L’attenzione alla dimensione umana dei protagonisti – magistrati, investigatori, famiglie, collaboratori – offre inoltre materiale per un dibattito più maturo su protezione dei testimoni, politiche di prevenzione e responsabilità delle istituzioni.

FAQ

Quando esce World Wide Mafia, ‘Ndrangheta su Disney+?

La docuserie World Wide Mafia, ‘Ndrangheta è disponibile in streaming su Disney+ a partire dal 20 maggio 2024, in esclusiva.

Quanti episodi ha la docuserie sulla ‘Ndrangheta?

La docuserie è composta da quattro episodi, ciascuno dedicato a una fase della lotta giudiziaria contro la ‘Ndrangheta.

Chi è il protagonista principale della serie World Wide Mafia?

Il protagonista principale è il magistrato calabrese Nicola Gratteri, già Procuratore della Repubblica di Catanzaro, da oltre trent’anni sotto scorta.

Che cos’è l’operazione Rinascita Scott raccontata nella docuserie?

L’operazione Rinascita Scott, avviata nel 2019, è una maxi-inchiesta contro la ‘Ndrangheta culminata in un processo con oltre 400 imputati.

Da quali fonti è stata elaborata la notizia su World Wide Mafia?

La notizia è stata elaborata in modo autonomo dalla Redazione, integrando e rielaborando congiuntamente fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.