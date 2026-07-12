12 Luglio 2026

Home / EVENTI / Roland Garros, Bronzetti eliminata: Cinà, Bellucci e Sonego in campo

La notizia in sintesi

Lucia Bronzetti è stata eliminata al Roland Garros 2026.

è stata eliminata al Roland Garros 2026. Tre tennisti italiani giocano oggi nel tabellone maschile.

Federico Cinà , Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego affrontano avversari locali e statunitensi.

, e affrontano avversari locali e statunitensi. Lo Slam parigino è visibile in streaming sulle piattaforme indicate.

Riassunto generato con AI

Roland Garros, gli italiani in campo il 24 maggio

Al Roland Garros 2026, sui campi in terra rossa di Parigi, il 24 maggio sono tre gli italiani impegnati nel tabellone maschile: Federico Cinà, Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego. La giornata registra invece l’eliminazione di Lucia Bronzetti nel torneo femminile, battuta dalla ceca Marie Bouzkova nei 64esimi di finale. Il programma offre quindi un passaggio importante per la presenza azzurra nello Slam francese, con sfide che coinvolgono giocatori di ranking differenti e due avversari francesi davanti al pubblico di casa.

Lucia Bronzetti, numero 173 della classifica Wta, ha perso contro Marie Bouzkova, numero 27, con il punteggio di 6-3, 6-1 in poco più di un’ora. Nel maschile, Federico Cinà, numero 216 Atp, affronta lo statunitense Reilly Opelka, numero 75. Mattia Bellucci, numero 72, sfida invece il francese Quentin Halys, numero 88.

Lorenzo Sonego, numero 69 del ranking Atp, è atteso nel pomeriggio contro il francese Pierre-Hugues Herbert, numero 223. La fotografia di Lorenzo Sonego ai recenti Internazionali d’Italia è attribuita a LaPresse/Alfredo Falcone. Il quadro della giornata separa dunque il risultato già definito nel femminile dagli incontri maschili ancora da disputare.

Le sfide e il peso del ranking

Il confronto tra classifiche evidenzia situazioni diverse per i tre azzurri. Cinà parte contro un giocatore collocato molto più avanti nel ranking, Opelka, mentre Bellucci e Halys sono separati da sedici posizioni. Per Sonego, il dato numerico è invece favorevole rispetto a Herbert, pur in una partita contro un atleta francese.

L’eliminazione di Bronzetti arriva contro una tennista stabilmente nelle prime trenta della graduatoria Wta al momento del match. Il 6-3, 6-1 indica un successo in due set per Bouzkova, senza necessità di una terza frazione. Il risultato chiude il percorso dell’azzurra nel singolare femminile descritto dalla fonte.

Per gli uomini, le partite sono inserite nei 64esimi di finale dello Slam parigino. La presenza di due francesi, Halys e Herbert, aggiunge il fattore del contesto casalingo alle rispettive sfide contro Bellucci e Sonego. Il ranking, tuttavia, non determina l’esito: resta un riferimento utile per leggere il livello degli accoppiamenti indicati.

Dove seguire il torneo parigino

Per gli incontri del Roland Garros non è prevista una diretta televisiva, secondo le informazioni disponibili. La visione in streaming è indicata su Discovery+, HBO Max, DAZN e TimVision, attraverso i canali di Eurosport. Gli orari dei match sono definiti come indicativi nella fonte, senza ulteriori dettagli riportati nel testo.

Il prossimo dato decisivo sarà quindi il risultato delle tre partite maschili. Un eventuale avanzamento degli azzurri ridefinirà la loro presenza nel tabellone, mentre per Bronzetti il torneo si è già concluso. Le informazioni di giornata sono attribuite a LaPresse.

FAQ

Chi sono gli italiani in campo oggi?

Sono Federico Cinà, Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego, impegnati il 24 maggio nel tabellone maschile del Roland Garros 2026.

Contro chi gioca Federico Cinà?

Gioca contro lo statunitense Reilly Opelka, indicato al numero 75 del ranking Atp, mentre Cinà è numero 216.

Come è finita Bronzetti-Bouzkova?

È finita 6-3, 6-1 per Marie Bouzkova, numero 27 Wta, contro Lucia Bronzetti, numero 173, in poco più di un’ora.

Dove vedere il Roland Garros in streaming?

È visibile su Discovery+, HBO Max, DAZN e TimVision, sui canali di Eurosport; non è prevista una diretta tv.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui LaPresse.