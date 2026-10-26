26 Ottobre 2026

/ Home/EVENTI/EY riunisce oltre 100 professionisti a Manifattura Tabacchi

La notizia in sintesi EY apre i nuovi uffici fiorentini al quinto piano dell’edificio Bulk, nel complesso di Manifattura Tabacchi.

La sede occupa 1.600 metri quadrati e riunisce oltre 100 professionisti, più della metà under 30.

L’apertura rientra nel rinnovamento delle sedi territoriali italiane, insieme alla trasformazione degli uffici di Milano.

Alcuni arredi sono stati realizzati dalla cooperativa sociale Convoi di Sesto Fiorentino, attraverso il marchio AltreMani.

EY apre a Firenze una sede di 1.600 metri quadrati all’interno di Manifattura Tabacchi. I nuovi uffici, la cui apertura è stata annunciata il 26 ottobre 2026, si trovano al quinto piano dell’edificio Bulk e accolgono oltre 100 professionisti del territorio. L’intervento porta la società di servizi professionali nel complesso industriale interessato da una riqualificazione che dovrebbe concludersi entro il 2028.

L’apertura fiorentina fa parte del programma di rinnovamento degli uffici italiani di EY, che conta 9.500 persone in Italia e opera nella revisione, nella consulenza e nell’assistenza fiscale e legale. Per la sede toscana, l’azienda indica come obiettivi la collaborazione tra i gruppi di lavoro e il rapporto con le attività presenti nel distretto.

Gli spazi al quinto piano del Bulk

La superficie dei nuovi uffici comprende postazioni operative e sale riunioni, insieme a una zona lounge all’ingresso. Sono presenti anche una sala destinata agli eventi e alla formazione e una terrazza esterna. La distribuzione affianca quindi agli ambienti per il lavoro quotidiano spazi utilizzabili per incontri e attività collettive.

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Il Bulk è un edificio di nuova costruzione. Il progetto architettonico è dello studio Piuarch, mentre ESA Engineering ha seguito la parte impiantistica. Vetrate di grandi dimensioni, balconi e terrazze verdi sono gli elementi con cui il progetto riprende l’architettura razionalista del complesso storico.

Andrea Eronidi, Partner EY e Responsabile della sede di Firenze, lega la scelta degli spazi anche alla composizione del gruppo di lavoro locale:

“Con la nuova sede di EY a Firenze continuiamo a investire sui nostri professionisti, oltre 100 colleghi, più della metà under 30; gli spazi collocati all’interno di Manifattura Tabacchi sono moderni e flessibili, in un edificio altamente efficiente da un punto di vista energetico e inserito in uno dei distretti più dinamici della città, tra moda, formazione e impresa. Vogliamo che questa sede sia un luogo in cui i giovani di talento scelgano di crescere, in dialogo costante con il territorio”

Il distretto e il rinnovamento degli uffici italiani

Manifattura Tabacchi nasce negli anni Trenta su progetto di Pier Luigi Nervi. La trasformazione in corso prevede la compresenza di uffici, attività commerciali, luoghi culturali e abitazioni, insieme a spazi per la ricerca e la formazione. L’insediamento di EY si colloca dunque in un’area nella quale il recupero del patrimonio industriale procede insieme all’introduzione di nuove funzioni.

Su scala nazionale, il programma di rinnovamento delle sedi EY accompagna la trasformazione degli uffici di Milano e coinvolge Bari, Bologna, Napoli, Padova, Torino, Treviso e Trieste. Il criterio indicato dall’azienda è mantenere un’impostazione comune tra le città, adattando gli interventi alle caratteristiche dei singoli territori.

Piuarch è lo studio incaricato di sviluppare questo approccio per le sedi territoriali. Il progetto fiorentino si inserisce così in un percorso più ampio, nel quale l’organizzazione degli ambienti viene ripensata per favorire gli incontri tra professionisti.

Gli arredi della cooperativa di Sesto Fiorentino

Una parte degli arredi è stata realizzata da Convoi, cooperativa sociale con sede a Sesto Fiorentino. Attraverso il marchio AltreMani, la cooperativa produce complementi d’arredo e articoli tessili, impiegando il lavoro come strumento di inserimento e reinserimento per persone in condizioni di fragilità.

Tra i destinatari dei suoi percorsi ci sono anche persone che stanno affrontando o hanno già vissuto un’esperienza detentiva. La collaborazione riguarda alcuni elementi della sede, non l’intero allestimento, e affianca all’intervento sugli uffici il coinvolgimento di una realtà sociale del territorio.