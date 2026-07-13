13 Luglio 2026

Home / PERSONE / Ranucci denuncia per diffamazione le insinuazioni sul «finto attentato»

La notizia in sintesi

Sigfrido Ranucci ha presentato querela per diffamazione pluriaggravata.

ha presentato querela per diffamazione pluriaggravata. Un secondo esposto riguarda presunte rivelazioni di atti investigativi riservati.

La Procura di Roma indaga sull’attentato dinamitardo del 16 ottobre 2025.

L’avvocato Roberto De Vita segnala rischi investigativi, reputazionali e personali.

(Riassunto generato con AI)

Ranucci denuncia le narrazioni sul grave attentato

Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, ha presentato a Roma denuncia e querela per diffamazione pluriaggravata e altri reati, dopo la diffusione di dichiarazioni, articoli, congetture e insinuazioni sul grave attentato di cui è stato vittima. La notizia è stata resa nota il 13 luglio 2026 dal suo legale, l’avvocato Roberto De Vita.

Secondo il penalista, alcune ricostruzioni avrebbero trasformato la vittima dell’azione dinamitarda nel suo presunto beneficiario, attraverso allusioni a un “finto attentato” o a vantaggi conseguenti. L’iniziativa giudiziaria punta quindi a contestare affermazioni ritenute lesive sul piano umano e professionale.

Il procedimento si colloca nell’indagine ancora aperta sull’attentato del 16 ottobre 2025 contro Ranucci. La ragione delle denunce, nella prospettiva indicata dalla difesa, è fermare la circolazione di narrazioni considerate distorte e potenzialmente dannose.

Il secondo esposto e gli accertamenti della Procura

Una seconda denuncia è stata trasmessa alla Procura di Roma a nome di Ranucci e dei giornalisti di Report Daniele Autieri, Giorgio Mottola, Paolo Mondani, Giulio Valesini, Luca Chianca e altri componenti della redazione. L’esposto riguarda l’ipotesi di rivelazione del segreto d’ufficio e del segreto investigativo.

Per l’avvocato De Vita, sarebbero stati divulgati estratti di atti coperti da segreto d’indagine, inclusi contenuti di intercettazioni telefoniche, brogliacci e verbali di sommarie informazioni testimoniali. Il legale collega tali materiali a pubblicazioni su il Domani e La Verità, sostenendo che la loro diffusione possa arrecare pregiudizio alle investigazioni e aggravare l’esposizione al rischio.

La denuncia, precisa il difensore, non contesta la pubblicazione da parte dei giornalisti, ma l’eventuale rivelazione da parte di soggetti vincolati al segreto. È una distinzione centrale: l’atto descritto dalla difesa concentra l’attenzione sull’origine della diffusione delle notizie, non sull’attività editoriale delle testate.

Parallelamente, i pm della Dda di piazzale Clodio stanno verificando le presenze nella redazione di Report dell’imprenditore Valter Lavitola, ritenuto dagli inquirenti il mandante dell’azione dinamitarda. L’obiettivo è chiarire il possibile movente attribuito a una banda di quattro persone provenienti dalla provincia di Avellino.

Gli investigatori stanno analizzando tre cellulari e due pen drive sequestrati durante la perquisizione del 4 luglio nell’abitazione di Lavitola a Monteverde Vecchio. L’attività è scattata dopo che i carabinieri lo hanno visto uscire con un trolley, mentre era in partenza per il Camerun, dove si trova Gomes Tavares, indicato come intermediario con la banda.

Al vaglio ci sono inoltre interviste e dichiarazioni rilasciate da Lavitola, per stabilire se possano contenere messaggi o configurare un’attività di depistaggio. Le fonti non riferiscono di decisioni giudiziarie definitive sulle accuse o sulle ipotesi investigative.

Una vicenda che resta sotto stretta verifica

Le due iniziative legali ampliano il perimetro della vicenda oltre l’attentato: da un lato la tutela della reputazione di Ranucci, dall’altro la riservatezza di un’indagine definita di elevata delicatezza. Il nodo futuro sarà l’accertamento delle fonti di eventuali fughe di notizie e della loro incidenza sull’inchiesta.

La ricostruzione disponibile impone cautela: le contestazioni della difesa, gli accertamenti della Procura e le posizioni delle persone citate restano piani distinti. Saranno gli sviluppi investigativi a definire eventuali responsabilità.

FAQ

Perché Sigfrido Ranucci ha presentato querela?

Sì, la querela riguarda dichiarazioni e insinuazioni che, secondo il suo legale, suggerivano un “finto attentato” o presunti vantaggi per Ranucci.

Chi ha firmato il secondo esposto?

Sì, l’esposto è stato presentato per Ranucci, Daniele Autieri, Giorgio Mottola, Paolo Mondani, Giulio Valesini, Luca Chianca e altri giornalisti di Report.

Che cosa contesta la denuncia sul segreto investigativo?

Sì, l’atto segnala la presunta rivelazione di intercettazioni, brogliacci e verbali coperti da segreto, non la pubblicazione dei giornalisti.

Su cosa indagano i pm dell’attentato?

Sì, gli inquirenti verificano presenze di Valter Lavitola nella redazione di Report e analizzano dispositivi sequestrati per chiarire il movente.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Agenzia ANSA e Leggo.