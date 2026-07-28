Del Vecchio, il Tribunale di Milano ordina la consegna della figlia alla madre

28 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Tribunale civile di Milano ordina la riconsegna della bambina a Sara Soldati .

ordina la riconsegna della bambina a . La consegna è fissata entro le 18 del 28 luglio.

L’udienza sul procedimento è prevista per il 10 agosto.

La difesa di Leonardo Maria Del Vecchio annuncia ulteriori querele.

(Riassunto generato con AI)

Il provvedimento del Tribunale di Milano

Il Tribunale civile di Milano ha disposto che Leonardo Maria Del Vecchio riconsegni entro le ore 18 del 28 luglio la figlia di un anno all’ex compagna Sara Soldati. Il provvedimento interviene nel contenzioso sull’affidamento della minore e resta efficace in attesa dell’udienza fissata per il 10 agosto, nell’ambito del procedimento relativo all’ipotesi di sottrazione di minore. La decisione riguarda quindi la gestione immediata della bambina, mentre il merito della vicenda dovrà essere esaminato nella successiva sede giudiziaria.

La misura rende più acceso un conflitto familiare che si intreccia con un contenzioso economico tra le parti, secondo quanto sostenuto dalla difesa dell’imprenditore. Le informazioni disponibili non consentono di ricostruire gli atti integrali del Tribunale né di anticipare l’esito dell’udienza di agosto. Il dato verificabile è l’ordine di consegna alla madre entro il termine indicato dal giudice milanese.

Le accuse respinte dalla difesa

I legali di Leonardo Maria Del Vecchio hanno replicato con una nota, definendo le contestazioni rivolte al loro assistito “false diffamatorie e calunniose”. La difesa afferma che le accuse sarebbero state formulate per alterare la percezione dei fatti davanti all’autorità giudiziaria e per esercitare pressioni indebite nel contesto della disputa economica. Si tratta della posizione degli avvocati dell’imprenditore, non di accertamenti giudiziari riportati nelle fonti.

Nella stessa nota viene contestata la credibilità di una ex compagna di Del Vecchio, le cui dichiarazioni sarebbero state considerate nel provvedimento. I difensori sostengono che tali dichiarazioni sarebbero prive di riscontri oggettivi e richiamano procedimenti giudiziari già avviati nei confronti della donna per presunte condotte gravi, fra cui l’appropriazione indebita di beni di valore. Anche queste circostanze sono riportate come affermazioni della difesa e dovranno eventualmente essere vagliate dalle autorità competenti.

Gli avvocati dichiarano inoltre di avere già presentato querela contro Sara Soldati e la sua legale per diffamazione e calunnia. Annunciano il deposito, nelle prossime ore, di un ulteriore supplemento di querela. La linea difensiva descrive le iniziative contro Del Vecchio come una strategia diretta a ottenere vantaggi patrimoniali ritenuti ingiustificati.

L’udienza di agosto sarà il passaggio decisivo

Il prossimo snodo è l’udienza del 10 agosto, che arriva dopo il provvedimento urgente sulla consegna della minore. Fino ad allora, l’ordine del Tribunale civile di Milano definisce il quadro operativo immediato tra Leonardo Maria Del Vecchio e Sara Soldati. Il caso mostra come, nelle controversie familiari, i provvedimenti temporanei possano intervenire prima della valutazione complessiva delle reciproche accuse.

La futura verifica giudiziaria sarà rilevante anche per distinguere le allegazioni delle parti dai fatti eventualmente accertati. Per ora, le fonti confermano l’ordine di riconsegna e l’annuncio di nuove iniziative legali della difesa. Non emergono elementi per anticipare decisioni ulteriori del giudice.

FAQ

Quando deve avvenire la consegna della bambina?

Sì, il provvedimento indica entro le ore 18 del 28 luglio la riconsegna della figlia di un anno a Sara Soldati.

Quale tribunale ha emesso il provvedimento?

È il Tribunale civile di Milano ad avere disposto la consegna della minore alla madre, secondo le informazioni riportate dalle fonti.

Quando è fissata la prossima udienza?

È fissata per il 10 agosto e riguarda il procedimento relativo all’ipotesi di sottrazione di minore.

Qual è la posizione di Del Vecchio?

La difesa di Leonardo Maria Del Vecchio respinge le accuse, annuncia un supplemento di querela e sostiene che le contestazioni siano strumentali.

Come è stata verificata questa notizia?

Il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Agenzia ANSA e Blitz quotidiano.