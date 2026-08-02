Bybit accetta sei azioni tokenizzate come garanzia per margini e prestiti

2 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Bybit accetta sei azioni tokenizzate come garanzia per prestiti e margine.

accetta sei azioni tokenizzate come garanzia per prestiti e margine. I titoli includono Nvidia , Tesla , Apple e Alphabet .

, , e . L’uso aumenta l’efficienza del capitale ma espone al rischio di liquidazione.

Le equity tokenizzate si avvicinano alle infrastrutture finanziarie digitali.

Riassunto generato con AI

Bybit amplia le garanzie con azioni tokenizzate

Bybit ha esteso l’impiego delle azioni tokenizzate sulla propria piattaforma, consentendo a clienti retail e istituzionali idonei di usarne sei come collaterale per operazioni a margine e prodotti di prestito. La novità riguarda Nvidia, Robinhood, Circle, Tesla, Alphabet e Apple, disponibili attraverso Unified Trading Account, Crypto Loans e Institutional Loans.

I token negoziabili sono identificati dai simboli NVDAX, HOODX, CRCLX, TSLAX, GOOGLX e AAPLX. Gli utenti possono così chiedere fondi in prestito o sostenere posizioni con leva senza vendere preventivamente la propria esposizione azionaria tokenizzata. L’accesso resta subordinato ai termini di finanziamento di Bybit, ai limiti sul collaterale e alle restrizioni regionali applicabili.

La misura è rilevante perché trasforma questi strumenti da semplici asset destinati a replicare l’andamento di un titolo in garanzie utilizzabili all’interno del portafoglio di trading. Per esempio, chi detiene azioni tokenizzate di Nvidia può potenzialmente mantenere l’esposizione al prezzo del titolo e, contemporaneamente, impiegarla per ottenere criptovalute o coprire un’altra posizione.

Efficienza finanziaria e nuovi rischi operativi

L’utilizzo delle azioni tokenizzate come garanzia può aumentare l’efficienza del capitale, ma introduce un rischio diretto di liquidazione. Se il valore dell’asset depositato diminuisce, il cliente potrebbe dover aggiungere garanzie o rimborsare una parte del prestito. Qualora il rapporto di collaterale richiesto non venisse più rispettato, Bybit potrebbe liquidare la posizione.

La piattaforma aveva introdotto xStocks a giugno, tramite una partnership con la piattaforma di tokenizzazione Backed, inizialmente quotando oltre 60 azioni statunitensi ed ETF tokenizzati per il mercato spot. Ogni xStock è sostenuto su base 1:1 dal titolo sottostante, custodito tramite un depositario regolamentato. I token sono progettati per seguire il valore delle azioni tradizionali, senza attribuire all’utente il possesso diretto del titolo attraverso un conto di intermediazione convenzionale.

Il modello collega ora esposizione azionaria, prestiti crypto e derivati nello stesso ecosistema. Restano però rischi aggiuntivi rispetto a quelli della società sottostante: incidono l’emittente, le modalità di custodia, l’infrastruttura blockchain e l’exchange che supporta il prodotto. Anche la liquidità può differire da quella del mercato azionario originario, soprattutto fuori dagli orari statunitensi o nelle fasi di stress.

Il mercato punta alle garanzie tokenizzate

Bybit non è l’unico exchange a estendere l’utilità delle securities tokenizzate. Kraken ha iniziato ad accettare selezionate azioni tokenizzate ed ETF come collaterale per futures e margine dopo aver concordato l’acquisizione di Backed alla fine del 2025. Bitget ha introdotto titoli tokenizzati come garanzia per futures a giugno, ampliando poi la funzione ai crypto loan a luglio.

Secondo i dati di RWA.xyz, il valore distribuito delle equity tokenizzate è salito da circa 361 milioni di dollari a fine luglio 2025 a circa 1,72 miliardi di dollari, quasi quintuplicando in un anno. Il dato resta ridotto rispetto al mercato azionario globale, ma evidenzia una domanda crescente per strumenti trasferibili su blockchain e integrabili con le piattaforme di asset digitali.

Il prossimo banco di prova sarà la capacità degli exchange di garantire prezzi affidabili, liquidità adeguata e diritti giuridici chiari sul sottostante. L’espansione di Bybit potrebbe favorire l’adozione, ma la gestione dei prezzi tra mercati azionari a orari definiti e criptovalute negoziate senza interruzioni resta un elemento decisivo.

FAQ

Quali azioni tokenizzate accetta Bybit?

Sì, Bybit accetta NVDAX, HOODX, CRCLX, TSLAX, GOOGLX e AAPLX, riferiti rispettivamente a Nvidia, Robinhood, Circle, Tesla, Alphabet e Apple.

Dove si possono usare i token come garanzia?

Sì, i token possono essere impiegati su Unified Trading Account, Crypto Loans e Institutional Loans di Bybit, per gli utenti e nelle aree geografiche idonee.

Le xStocks danno possesso diretto delle azioni?

No, le xStocks seguono il valore dei titoli tradizionali ma non attribuiscono il possesso diretto delle azioni tramite un conto di brokeraggio convenzionale.

Qual è il rischio principale del collaterale?

Sì, una riduzione del valore del token può imporre garanzie aggiuntive o rimborsi parziali; se il rapporto richiesto non è rispettato, Bybit può liquidare la posizione.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui FinanceFeeds.