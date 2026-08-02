Google rimuove Nano Banana da Earth dopo immagini fuorvianti

2 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Google ritira Nano Banana da Google Earth dopo appena un giorno.

ritira Nano Banana da dopo appena un giorno. La funzione poteva generare immagini AI associate a luoghi reali.

I watermark SynthID non hanno evitato dubbi sulla disinformazione visiva.

Il gruppo promette protezioni più solide prima di un eventuale ritorno.

Riassunto generato con AI

Google Earth ritira Nano Banana dopo le contestazioni

Google ha rimosso da Google Earth, venerdì pomeriggio, la funzione basata sul generatore di immagini AI Nano Banana, introdotta soltanto il giorno precedente nella piattaforma cartografica. L’azienda aveva presentato l’integrazione come uno strumento per creare infografiche su un luogo, visualizzarne l’aspetto nel tempo o sviluppare idee per il settore immobiliare.

La decisione di revoca è arrivata dopo che la funzione aveva mostrato il potenziale di alterare visivamente contesti geografici reali, con immagini capaci di far apparire un attacco nucleare in una località o proteste presso gli uffici di Google. Il caso è rilevante perché Google Earth viene percepito dagli utenti come una fonte affidabile per osservare il mondo.

Secondo quanto riportato da Mashable, e osservato da 404 Media, la rapidità con cui contenuti generati potevano essere decontestualizzati ha trasformato una funzione creativa in un possibile veicolo di disinformazione visiva.

Watermark e limiti non bastano contro gli abusi

Giovedì sera Google aveva provato a chiarire le misure previste: ogni immagine creata con Nano Banana in Google Earth includeva il watermark digitale SynthID. In caso di dubbio, gli utenti potevano chiedere all’app Gemini oppure usare Lens nella Ricerca per verificare se un’immagine fosse stata generata dall’intelligenza artificiale.

L’azienda aveva inoltre affermato di bloccare la creazione di immagini su “argomenti dannosi”. Tuttavia, gli esempi emersi hanno evidenziato un problema distinto dalla sola identificazione tecnica del contenuto: uno screenshot può circolare fuori dal contesto originario e apparire credibile prima che chi lo riceve ne controlli la provenienza.

Nel messaggio pubblicato su X, Google ha riconosciuto che le persone ripongono una fiducia specifica in Google Earth quale rappresentazione affidabile della realtà. Il gruppo ha precisato che le immagini generate non comparivano nell’esperienza principale di Google Earth visibile agli altri utenti e che erano contrassegnate come contenuti AI.

La società ha anche sottolineato gli impieghi utili sperimentati da professionisti della geografia, ma ha rilevato la condivisione di schermate apparentemente in violazione delle proprie policy. Da qui la scelta di ritirare la funzione mentre vengono sviluppati guardrail più robusti.

La fiducia nelle mappe diventa il nodo centrale

La reazione online al lancio e al successivo dietrofront è stata immediata. Tra le risposte al post di Google su X, il creatore di Gravity Falls, Alex Hirsch, ha criticato l’inserimento di contenuti AI nei prodotti, invitando l’azienda a confrontarsi con le persone fuori dalla Silicon Valley.

Un’altra risposta molto visibile ha sostenuto che il rischio fosse così evidente da dover essere stato sollevato durante lo sviluppo. Il ritiro non chiude quindi solo una sperimentazione: impone a Google di dimostrare che le future protezioni possano tutelare l’affidabilità percepita delle mappe.

FAQ

Perché Google ha rimosso Nano Banana?

Sì, Google l’ha ritirata dopo aver rilevato schermate di immagini generate che sembravano violare le sue policy.

Quando è stata rimossa la funzione?

Sì, la rimozione è stata annunciata venerdì pomeriggio, un giorno dopo l’introduzione in Google Earth.

Le immagini AI erano visibili a tutti?

No, Google ha precisato che le immagini generate non apparivano nell’esperienza principale di Google Earth per gli altri utenti.

Come venivano segnalate le immagini generate?

Sì, ogni immagine includeva il watermark digitale SynthID e poteva essere verificata tramite Gemini o Lens nella Ricerca.

Su quali fonti si basa questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Mashable.