10 Luglio 2026

Home / PERSONE / Rai sospende le repliche estive di Report mentre resta aperto il caso Ranucci

La notizia in sintesi

Rai sospende in via cautelativa le repliche estive di Report .

sospende in via cautelativa le repliche estive di . La decisione arriva mentre resta aperta la vicenda che coinvolge Sigfrido Ranucci .

. Fratelli d’Italia annuncia un’interrogazione parlamentare sui rapporti con Valter Lavitola .

annuncia un’interrogazione parlamentare sui rapporti con . La nuova stagione di Report resta confermata da novembre.

(Riassunto generato con AI)

Rai ferma le repliche estive di Report

La Rai ha sospeso cautelativamente la messa in onda delle repliche estive di Report, il programma condotto da Sigfrido Ranucci, mentre prosegue la complessa vicenda che coinvolge il giornalista. La decisione, comunicata oggi dall’azienda, riguarda il palinsesto estivo del servizio pubblico e viene motivata con la necessità di attendere *piena chiarezza* su un caso definito delicato.

La scelta non incide però sul futuro editoriale della trasmissione: la nuova stagione di Report resta confermata e tornerà in onda dal prossimo novembre. Al centro del caso ci sono le polemiche politiche e gli sviluppi giudiziari legati ai rapporti attribuiti a Ranucci con Valter Lavitola, figura indicata dagli inquirenti come presunto mandante dell’attentato ai danni del conduttore.

Polemiche politiche e sviluppi dell’inchiesta

La decisione della Rai si inserisce in un quadro già carico di tensioni. Fratelli d’Italia, rispondendo a una richiesta di segnalazioni per possibili inchieste da parte di Report, ha inviato una mail dai toni polemici in cui richiama la *curiosa amicizia* tra Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola. Il partito della premier Giorgia Meloni ha inoltre annunciato un’interrogazione parlamentare per chiedere chiarimenti su presunti rapporti e possibili condizionamenti.

Il caso è stato rilanciato anche dal senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, componente della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai, che ha chiesto ulteriori approfondimenti sull’ambiente che ruota attorno alla trasmissione e ha citato anche Gian Gaetano Bellavia. Sul fronte giudiziario, il giornalista Daniele Autieri, collaboratore di Report, è stato ascoltato in Procura dal pubblico ministero Edoardo De Sanctis come persona informata sui fatti nell’inchiesta sull’attentato a Ranucci. Secondo quanto riferito, ha dichiarato di non avere mai realizzato inchieste su richiesta di Lavitola.

https://x.com/FratellidItalia/status/2075496210815746086?ref_src=twsrc%5Etfw

Che cosa cambia ora per il servizio pubblico

La sospensione delle repliche estive segnala che la Rai punta a separare la tutela del marchio editoriale di Report dal rumore politico e giudiziario che si è addensato sul suo conduttore. Non è uno stop definitivo al programma, ma una misura prudenziale che fotografa la sensibilità del momento.

Il punto decisivo, ora, sarà capire se i chiarimenti attesi resteranno confinati al piano politico oppure produrranno ulteriori effetti sul dibattito interno al servizio pubblico. La conferma del ritorno a novembre indica comunque che, allo stato, l’azienda non mette in discussione il valore editoriale storico della trasmissione.

FAQ

Perché la Rai ha sospeso le repliche?

Sì, per una misura cautelativa. La Rai ha spiegato di voler attendere piena chiarezza sulla vicenda che coinvolge Sigfrido Ranucci.

Report è stato cancellato dal palinsesto?

No, solo le repliche estive sono state sospese. La nuova stagione di Report è confermata dalla Rai a partire da novembre.

Chi ha chiesto un’interrogazione parlamentare?

Sì, Fratelli d’Italia ha annunciato un’interrogazione parlamentare sui presunti rapporti tra Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola.

Qual è il ruolo di Daniele Autieri?

Sì, Daniele Autieri è stato ascoltato in Procura come persona informata sui fatti e ha escluso inchieste realizzate su richiesta di Lavitola.

Da quali fonti è verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Agenzia ANSA e LaPresse.