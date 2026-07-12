12 Luglio 2026

Home / EVENTI / Milano ospita la World Tech Conference su IA, quantistica e sovranità digitale europea

La notizia in sintesi

Milano ospita la World Tech Conference dal 24 al 27 giugno.

ospita la World Tech Conference dal 24 al 27 giugno. L’evento riunisce istituzioni, imprese tecnologiche, università e centri di ricerca.

Al centro intelligenza artificiale, calcolo quantistico e sovranità digitale europea.

Attesi Nobel, accademici e rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee.

Riassunto generato con AI

Milano al centro del confronto sulle tecnologie

La World Tech Conference 2026, organizzata da Micromegas Comunicazione, si svolgerà dal 24 al 27 giugno negli spazi dell’Allianz MiCo di Milano. L’iniziativa riunirà istituzioni, grandi aziende tecnologiche, università e centri di ricerca per discutere l’impatto delle nuove tecnologie su economia, industria, democrazia e autonomia strategica europea.

Il programma punta a mettere in relazione innovazione scientifica e decisioni pubbliche: intelligenza artificiale, calcolo quantistico e sovranità digitale sono i principali temi annunciati. La conferenza nasce con l’obiettivo di contribuire a una nuova architettura scientifica e geopolitica capace di governare la trasformazione tecnologica.

Secondo quanto riportato da Sky TG24, il confronto riguarderà anche le conseguenze dei progressi digitali sui sistemi produttivi e sugli equilibri economici e democratici del continente.

In questo quadro, Milano diventa per quattro giorni una sede di dialogo tra ricerca, impresa e istituzioni, in una fase in cui il controllo delle tecnologie è indicato come una leva strategica.

Il programma tra geopolitica, industria e ricerca

La prima giornata, il 24 giugno, sarà dedicata al cambio di paradigma globale e al nuovo ordine geopolitico indotto dalla tecnologia. I lavori porranno l’attenzione sulla regolamentazione digitale e sulla leadership europea, due questioni direttamente legate alla capacità dell’Unione di definire regole e indirizzi nel settore.

Il 25 giugno il focus si sposterà invece sulla trasformazione dei sistemi industriali, scientifici e manifatturieri. Il programma prevede un’analisi dell’interazione tra software, materia ed energia, elementi che la conferenza considera connessi nella nuova evoluzione produttiva.

Tra gli appuntamenti annunciati figura il debutto della Q-Alliance, iniziativa pensata per mostrare le applicazioni operative del calcolo quantistico nel mondo aziendale.

L’obiettivo dichiarato è ridurre la distanza tra ricerca teorica e necessità del mercato, con riferimenti ai comparti della finanza, della salute e della transizione energetica. Il rilievo del tema non dipende soltanto dalla ricerca: la capacità di trasferire soluzioni quantistiche nelle imprese viene presentata come il passaggio decisivo per misurarne l’utilità concreta.

Le sessioni plenarie vedranno la presenza dei premi Nobel Giorgio Parisi e Alain Connes, oltre ai fisici e accademici Luciano Maiani, Thibault Damour e Viatcheslav Mukhanov. Sul versante politico e strategico sono attesi Henna Virkkunen, vicepresidente esecutiva della Commissione Europea con delega alla Sovranità tecnologica, sicurezza e democrazia, il sottosegretario Alessio Butti e il presidente di Asstel, Pietro Labriola.

Una piattaforma per la sovranità tecnologica europea

La composizione dei relatori indica che la World Tech Conference intende affrontare la tecnologia come tema scientifico, industriale e istituzionale insieme. La presenza di esponenti della Commissione Europea, del Governo italiano, della ricerca e delle telecomunicazioni può favorire un confronto su regolazione, competitività e sicurezza.

La conseguenza più rilevante riguarda il collegamento tra competenze scientifiche e applicazioni economiche. La Q-Alliance rappresenta, nel programma annunciato, il caso più esplicito di questa direzione: portare il calcolo quantistico dalla teoria alle esigenze di settori specifici.

Il valore dell’appuntamento dipenderà quindi dalla capacità di tradurre il dibattito in una visione condivisa sulle tecnologie considerate cruciali per l’Europa.

FAQ

Quando si svolge la World Tech Conference 2026?

Sì, l’evento è in programma dal 24 al 27 giugno 2026.

Dove si tiene la conferenza tecnologica?

Sì, la World Tech Conference 2026 si terrà all’Allianz MiCo di Milano.

Chi organizza la World Tech Conference?

Sì, l’organizzazione della manifestazione è affidata a Micromegas Comunicazione.

Quali temi affronta il programma?

Sì, il programma tratta intelligenza artificiale, calcolo quantistico, sovranità digitale, geopolitica tecnologica e trasformazione industriale.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Sky TG24.