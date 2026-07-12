Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj si sposano a Torino

12 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj si sono sposati a Torino.

e si sono sposati a Torino. La cerimonia civile si è svolta a Palazzo Carignano.

La coppia è legata dal 2001 e ha tre figli.

Il ricevimento si è tenuto al ristorante Del Cambio.

(Riassunto generato con AI)

Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj sposi a Torino

Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj hanno celebrato sabato 11 luglio il loro matrimonio civile a Torino, città scelta dalla coppia per vivere e crescere i tre figli George, Philip ed Edward. La top model nata in Repubblica Ceca e l’imprenditore torinese hanno pronunciato il loro sì nella Sala dei Plebisciti di Palazzo Carignano, al termine di una relazione iniziata nel 2001.

La scelta della sede riflette il legame degli sposi con il capoluogo piemontese: l’edificio barocco, oggi legato al Museo del Risorgimento, fu sede del Parlamento Subalpino ed è un simbolo dell’Unità d’Italia. La cerimonia è stata improntata alla riservatezza, con musica acustica e arie classiche eseguite al pianoforte.

Per la cena, gli invitati si sono spostati al ristorante stellato Del Cambio, storico indirizzo della gastronomia torinese.

Una relazione iniziata sulla spiaggia di Varigotti

La storia tra Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj è cominciata nel 2001 a Varigotti, sulla riviera ligure. La coppia ha costruito negli anni una famiglia con tre figli: George, 18 anni, Philip, 15, ed Edward, 12.

Herzigova, già nota a livello internazionale per lo spot Wonderbra, era stata protagonista anche del Festival di Sanremo accanto a Raimondo Vianello e Veronica Pivetti. Prima della relazione con Marsiaj, la modella era stata sposata con Tico Torres, batterista dei Bon Jovi.

Gregorio Marsiaj, 49 anni, appartiene a una famiglia radicata nell’imprenditoria torinese. Suo padre, Giorgio Marsiaj, è fondatore e presidente di Sabelt, azienda attiva nella produzione di componenti di sicurezza e sedili sportivi per vetture da competizione.

Riservatezza e identità torinese al centro dell’evento

Il matrimonio ha riunito la dimensione privata della coppia e luoghi fortemente rappresentativi di Torino. Dalla Sala dei Plebisciti al ricevimento al Del Cambio, ogni passaggio si è svolto nel centro storico della città.

L’evento è rimasto blindato, con una presenza selezionata di esponenti della moda e dell’imprenditoria torinese. Tra gli invitati figurava la supermodella italiana Mariacarla Boscono, amica della sposa.

La celebrazione formalizza un legame venticinquennale mantenuto lontano dall’esposizione mediatica, trasformando una ricorrenza privata in un appuntamento di rilievo per il mondo della moda e della società torinese.

FAQ

Dove si sono sposati Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj?

Sì, la cerimonia civile si è svolta nella Sala dei Plebisciti di Palazzo Carignano, a Torino.

Quando è iniziata la relazione tra Herzigova e Marsiaj?

Sì, la loro relazione è iniziata nel 2001 sulla spiaggia di Varigotti, nella riviera ligure.

Quanti figli hanno Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj?

Sì, la coppia ha tre figli: George, 18 anni, Philip, 15 anni, ed Edward, 12 anni.

Dove si è tenuta la cena di nozze?

Sì, il banchetto e il brindisi d’onore si sono svolti al ristorante stellato Del Cambio, nel centro di Torino.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui DiLei.