Petrolio in forte calo dopo la pausa degli attacchi tra Usa e Iran

27 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Petrolio e gas scendono dopo la pausa negli attacchi tra Stati Uniti e Iran .

e gas scendono dopo la pausa negli attacchi tra e . Il Brent cala sotto 90 dollari e il WTI scende a 83,45 dollari.

cala sotto 90 dollari e il scende a 83,45 dollari. I colloqui su Hormuz restano centrali per la sicurezza delle rotte energetiche.

restano centrali per la sicurezza delle rotte energetiche. I mercati restano cauti: una tregua stabile non è ancora stata definita.

(Riassunto generato con AI)

Petrolio in calo dopo la pausa tra Stati Uniti e Iran

Stati Uniti e Iran hanno sospeso temporaneamente gli attacchi reciproci nel Golfo Persico, favorendo il forte ribasso di petrolio e gas sui mercati internazionali. Lunedì 27 luglio, le aspettative di una possibile tregua e i colloqui tra Teheran e Oman sullo Stretto di Hormuz hanno ridotto il premio di rischio incorporato nelle quotazioni energetiche.

Il WTI ha perso il 6,6% a 83,45 dollari al barile, mentre il Brent ha ceduto il 7,3% a 89,74 dollari, secondo i dati riportati da Agenzia ANSA. La BBC segnala che il benchmark globale era sceso anche sotto 88 dollari, dopo avere superato quota 100 nella settimana precedente.

La discesa riflette soprattutto la sospensione dei raid statunitensi per lasciare spazio ai negoziati e lo stop agli attacchi di rappresaglia annunciato da Teheran. Il mercato, tuttavia, non considera risolto il conflitto: la riapertura effettiva delle rotte marittime resta il fattore decisivo per la stabilità dei prezzi.

Hormuz e Mar Rosso restano il rischio decisivo

Lo Stretto di Hormuz è al centro dell’attenzione perché normalmente convoglia circa il 20% del petrolio mondiale e del gas naturale liquefatto. Gli esperti di ING rilevano che la pausa militare non ha ancora prodotto un incremento significativo dei flussi navali: armatori e operatori attendono garanzie sulla durata della de-escalation e sulla sicurezza delle traversate.

Il quadro è complicato dalle minacce degli Houthi, sostenuti dall’Iran, contro le navi nello Stretto di Bab el-Mandeb, snodo del Mar Rosso. Helima Croft, responsabile della strategia globale sulle materie prime di RBC Capital Markets, ha avvertito: “Stiamo iniziando a parlare di scenari senza vie d’uscita a causa delle nuove tensioni nel Mar Rosso”.

Il Canale di Suez può offrire una deviazione, ma non è adatto alle petroliere più grandi. Parallelamente, gli attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche russe hanno ristretto anche il mercato dei prodotti raffinati, secondo Susan Bell di Rystad Energy.

La correzione ha sostenuto le borse e penalizzato i titoli energetici a Piazza Affari, con Eni tra i titoli più colpiti. Sono calati anche i rendimenti obbligazionari, mentre l’euro si è rafforzato sul dollaro.

Per David Pascucci di XTB, il movimento ribassista resta coerente con una dinamica tecnica di lungo periodo debole, pur senza eliminare il rischio di nuovi rimbalzi legati alla geopolitica.

La tregua può frenare l’inflazione, ma non elimina l’incertezza

Il calo dell’energia può attenuare le pressioni su carburanti, trasporti e prezzi al consumo. La BBC ricorda che l’aumento di petrolio, benzina e diesel può trasferirsi anche sui prezzi alimentari e spingere le banche centrali a mantenere una linea restrittiva.

Susannah Streeter di Wealth Club invita però alla prudenza: “C’è ancora significativa incertezza incorporata in questi prezzi”. Se Hormuz e Bab el-Mandeb tornassero di fatto bloccati, Dan Pickering di Pickering Energy Partners ritiene possibile un rapido rialzo del greggio già ad agosto.

FAQ

Quanto è sceso il petrolio?

Sì, il WTI è sceso del 6,6% a 83,45 dollari e il Brent del 7,3% a 89,74 dollari al barile.

Perché il Brent è calato?

Sì, il ribasso è legato alle attese di tregua dopo la sospensione temporanea degli attacchi tra Stati Uniti e Iran.

Perché Hormuz è importante?

Sì, lo Stretto di Hormuz trasporta normalmente circa il 20% del petrolio mondiale e del gas naturale liquefatto.

Il gas europeo è diminuito?

Sì, ad Amsterdam il gas è sceso del 6,3% a 59,56 euro per megawattora, secondo Agenzia ANSA.

Quali fonti hanno verificato questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su Affaritaliani.it, Agenzia ANSA, BBC News, Fortune Italia, Investireoggi e Wall Street Italia.