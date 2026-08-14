Bonifico non autorizzato da 23.500 euro, la Corte d’Appello condanna la banca

14 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Corte d’Appello di Palermo conferma la condanna di una banca.

conferma la condanna di una banca. Il caso riguarda un bonifico online non autorizzato da 23.500 euro.

Una società ha disconosciuto l’operazione e presentato denuncia.

Respinto l’appello dell’istituto di credito contro la sentenza.

( Riassunto generato con AI)

Bonifico non autorizzato, confermata la condanna

La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 1929/2026 della Terza Sezione Civile, ha confermato la condanna di un istituto di credito per un bonifico non autorizzato da 23.500 euro eseguito tramite home banking ai danni di una società correntista. Il provvedimento interviene a Palermo dopo che l’azienda, rilevata l’anomalia, ha disconosciuto l’operazione e sporto denuncia alle autorità.

Il caso riguarda una somma sottratta in poche ore attraverso un trasferimento che il titolare del conto non aveva disposto. La vicenda assume rilievo perché affronta, in concreto, la ripartizione della responsabilità tra banca e cliente nelle frodi informatiche che coinvolgono i servizi bancari digitali.

In primo grado, il Tribunale di Palermo aveva già riconosciuto il diritto al risarcimento della società. La decisione aveva imposto alla banca un esborso vicino a 30.000 euro, includendo l’importo contestato, le spese legali e i costi della consulenza tecnica.

Il ricorso della banca e la decisione

L’istituto di credito aveva impugnato la pronuncia sostenendo che il bonifico fosse stato autenticato regolarmente e attribuendo al cliente la responsabilità dell’operazione. La Corte d’Appello ha però respinto integralmente l’appello, lasciando ferma la condanna già stabilita dal giudice di primo grado.

La sentenza non si limita al dato economico del trasferimento, ma fotografa una dinamica ricorrente nelle frodi bancarie informatiche: l’addebito viene scoperto dal correntista soltanto dopo la sua esecuzione. Nel caso esaminato, la reazione della società è stata immediata dopo l’accertamento dell’anomalia, con il disconoscimento del bonifico e la denuncia.

Il passaggio processuale confermato dalla Corte è quindi netto: l’argomento della regolare autenticazione, avanzato dalla banca in appello, non ha portato alla riforma della decisione del Tribunale. Restano confermati sia il riconoscimento del danno sia l’importo complessivo vicino a 30.000 euro posto a carico dell’istituto.

Dal materiale disponibile non emergono ulteriori dettagli sulle modalità tecniche con cui il bonifico sia stato disposto né sull’identità dell’istituto coinvolto. Proprio questa assenza impone di circoscrivere la lettura del caso ai fatti accertati nei due gradi di giudizio riportati: un’operazione contestata, il pronto disconoscimento della società e la conferma della responsabilità della banca.

La pronuncia della Terza Sezione Civile offre inoltre un riferimento giudiziario sul contenzioso legato ai canali digitali. Non stabilisce, sulla base delle informazioni disponibili, una regola generale per ogni frode online, ma definisce l’esito dello specifico rapporto tra la società danneggiata e il suo istituto di credito.

Il dato più significativo è la piena conferma dell’esito di primo grado. Per la società, il giudizio d’appello chiude il confronto sulla responsabilità con una decisione favorevole anche sul recupero delle spese e dei costi tecnici riconosciuti.

Un precedente sul contenzioso digitale

La conseguenza immediata della sentenza n. 1929/2026 è la conferma dell’obbligo risarcitorio già deciso dal Tribunale di Palermo. Il caso evidenzia quanto il disconoscimento tempestivo e la denuncia abbiano assunto rilievo nella ricostruzione giudiziaria della vicenda.

Per banche e correntisti, il provvedimento richiama l’attenzione sul contenzioso che può seguire a un’operazione di home banking contestata. L’esito resta legato alle circostanze specifiche esaminate dalla Corte, senza elementi che consentano di estenderlo automaticamente ad altri procedimenti.

La conferma in appello rafforza comunque il valore processuale della prima decisione. La banca ha visto respinte tutte le proprie contestazioni contro la condanna.

FAQ

Quanto valeva il bonifico contestato?

Sì, l’importo del bonifico mai autorizzato dalla società era di 23.500 euro ed è stato disposto attraverso i servizi di home banking.

Quale tribunale ha deciso in appello?

Sì, ha deciso la Terza Sezione Civile della Corte d’Appello di Palermo, che ha emesso la sentenza n. 1929/2026.

La società ha denunciato il fatto?

Sì, l’azienda ha disconosciuto immediatamente l’operazione dopo avere rilevato l’anomalia e ha sporto denuncia alle autorità.

Quale risarcimento era stato riconosciuto?

Sì, il Tribunale aveva riconosciuto un totale vicino a 30.000 euro, comprensivo di spese legali e costi della consulenza tecnica.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Leggo.