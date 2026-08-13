Trump denunciato a New York per la vendita anticipata dei post su Truth

13 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Donald Trump citato in giudizio per il servizio di notifiche anticipate su Truth Social .

citato in giudizio per il servizio di notifiche anticipate su . La causa federale è stata presentata a New York da due organizzazioni giornalistiche.

da due organizzazioni giornalistiche. Il servizio Truth API promette post pubblici in pochi millisecondi ai clienti paganti.

promette post pubblici in pochi millisecondi ai clienti paganti. Trump Media riferisce oltre dieci contratti da 60mila a 100mila dollari mensili.

( Riassunto generato con AI)

La causa sulle notifiche anticipate di Truth Social

Donald Trump è stato citato in giudizio davanti a un tribunale federale di New York per la vendita di notifiche anticipate relative ai post su Truth Social, piattaforma di cui è proprietario. Nelle ultime ore, The Intercept Media e la Freedom of the Press Association hanno contestato il servizio Truth API, sostenendo che permetta di ottenere un vantaggio economico dall’accesso più rapido a contenuti potenzialmente rilevanti per i mercati finanziari. Al centro della causa c’è la possibilità che informazioni governative pubblicate dal presidente raggiungano alcuni clienti prima della diffusione ordinaria.

I ricorrenti definiscono l’impianto “corrotto e incostituzionale” e chiedono che venga fermato. Secondo l’atto giudiziario, il meccanismo consentirebbe al presidente di beneficiare finanziariamente della distribuzione di informazioni capaci di “muovere il mercato” a soggetti disposti a pagare la sua società privata. La denuncia non riguarda soltanto Donald Trump, ma include anche figure dell’amministrazione e della struttura della Casa Bianca.

Come funziona Truth API e perché interessa i mercati

Il nodo tecnico della controversia è Truth API, il servizio di Trump Media che distribuisce feed leggibili automaticamente dagli account più rilevanti della piattaforma. Durante una teleconferenza sui risultati trimestrali, l’amministratore delegato Kevin McGurn ha dichiarato che i clienti ricevono post pubblici “in pochi millisecondi” e in una frazione di tempo inferiore rispetto agli altri utenti. È proprio questa differenza temporale, anche se minima, a essere contestata dai ricorrenti.

La causa sostiene che l’accesso anticipato possa essere monetizzato quando i messaggi riguardano decisioni, annunci o informazioni di governo suscettibili di influenzare le contrattazioni. Il tema non è quindi la natura pubblica dei post, ma la vendita di una corsia informativa più veloce. Secondo quanto riferito da Kevin McGurn, Trump Media ha già concluso più di dieci accordi, con corrispettivi mensili compresi tra 60mila e 100mila dollari.

La società starebbe inoltre trattando con grandi aziende tecnologiche, testate giornalistiche e sviluppatori di modelli di intelligenza artificiale. Nell’azione vengono indicati anche Natalie Harp, assistente esecutiva del presidente e abituale pubblicatrice di contenuti sul suo profilo Truth Social, Dan Scavino, vice capo dello staff della Casa Bianca, l’Executive Office of the President e l’ufficio della Casa Bianca. L’elenco degli imputati amplia il perimetro della contestazione oltre la sola società tecnologica.

Le possibili implicazioni della controversia federale

Il procedimento porta in sede giudiziaria una questione destinata a incidere sul rapporto tra comunicazione istituzionale, piattaforme private e informazione finanziaria. Il punto che dovrà essere valutato è se la rapidità di consegna di messaggi già pubblici possa trasformarsi in un vantaggio commerciale incompatibile con il ruolo del presidente. La causa mette così in evidenza il valore economico della precedenza informativa, soprattutto quando la fonte dei contenuti è la Casa Bianca.

Un eventuale sviluppo del contenzioso potrebbe chiarire i confini tra attività privata di una piattaforma e diffusione di comunicazioni governative. Per ora, i fatti disponibili riguardano l’azione depositata a New York, il funzionamento dichiarato di Truth API e i contratti già annunciati da Trump Media.

FAQ

Chi ha presentato la causa contro Donald Trump?

Sì: la causa è stata depositata da The Intercept Media e dalla Freedom of the Press Association davanti a un tribunale federale di New York.

Che cos’è il servizio Truth API?

Sì: Truth API distribuisce feed automaticamente leggibili degli account più rilevanti su Truth Social, secondo quanto dichiarato da Kevin McGurn.

Quanto costa ricevere le notifiche anticipate?

Sì: gli accordi comunicati da Trump Media prevedono importi compresi tra 60mila e 100mila dollari al mese.

Perché la vendita delle notifiche viene contestata?

Sì: i ricorrenti ritengono che l’anticipo possa offrire vantaggi a chi riceve informazioni governative potenzialmente capaci di influenzare i mercati.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì: il contenuto nasce da un’analisi approfondita e dalla verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Affaritaliani.it e Agenzia ANSA.