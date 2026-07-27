Storj Labs chiede il Chapter 11: i servizi resteranno operativi

27 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Storj Labs ha chiesto il Chapter 11 negli Stati Uniti.

ha chiesto il Chapter 11 negli Stati Uniti. La società punta a ristrutturare debiti storici senza fermare la rete.

I titolari di token STORJ potrebbero partecipare alla futura proprietà.

potrebbero partecipare alla futura proprietà. Restano ignoti debiti complessivi, creditori e termini dell’eventuale equity.

(Riassunto generato con AI)

Storj Labs avvia la ristrutturazione sotto Chapter 11

Storj Labs, società dietro la piattaforma di cloud storage decentralizzato Storj, ha presentato istanza volontaria di protezione Chapter 11 presso il Tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il Northern District of West Virginia. Il deposito, registrato il 26 luglio con numero di caso 5:26-bk-00512, mira a ristrutturare obbligazioni finanziarie ereditate da una precedente fase aziendale, mantenendo attivi servizi, clienti enterprise e rete decentralizzata.

La procedura non equivale a una cessazione immediata dell’attività: l’azienda afferma di non prevedere interruzioni durante il percorso giudiziario, pur precisando che le decisioni operative resteranno soggette alle regole fallimentari e alle eventuali autorizzazioni del tribunale. Il nodo centrale è la sostenibilità dei debiti storici rispetto ai ricavi del business attuale.

Storj Labs aveva raccolto circa 35 milioni di dollari tra finanziamenti venture, grant e vendita del token STORJ del 2017. La richiesta arriva circa nove mesi dopo l’annuncio dell’acquisizione da parte di Inveniam, che sostiene il piano di riorganizzazione.

Debiti legacy, rete operativa e token invariato

La società distingue la solidità operativa del servizio dalla pressione finanziaria accumulata in passato. Kaloyan Raev, director of software engineering di Storj, ha dichiarato: “Il business sottostante è forte e dimensionato correttamente. Ciò che lo trattiene sono obbligazioni legacy di un capitolo precedente.”

La rete continua a basarsi su operatori indipendenti che mettono a disposizione spazio disco e banda inutilizzati, ricevendo compensi in token STORJ. L’utilità del token nell’ecosistema, inclusi i pagamenti agli operatori dei nodi, non risulta modificata dal deposito societario.

Nel frattempo, Storj Labs intende cedere acquisizioni precedenti e attività non essenziali, restringendo il focus al cloud distribuito, all’accesso ai file e ai servizi di calcolo. Non sono però stati diffusi un elenco completo di asset, passività, creditori o un piano definitivo di riorganizzazione.

La reazione del mercato è stata volatile e non uniforme nelle rilevazioni disponibili: più fonti confermano comunque un calo del token dopo l’annuncio. Il movimento evidenzia il rischio percepito dagli investitori, perché il valore del token resta separato dai diritti societari formali.

Il Chapter 11 offre infatti una cornice per negoziare con i creditori e riorganizzare il capitale, ma non garantisce l’esito del piano. Per clienti e operatori della rete, la continuità promessa rappresenta al momento un’indicazione aziendale, non una garanzia assoluta.

La differenza tra protocollo operativo e società emittente è quindi decisiva: la tecnologia può restare funzionante mentre struttura finanziaria, debiti e asset vengono riesaminati in sede giudiziaria.

L’equity ai token holder resta solo una proposta

L’elemento più insolito della ristrutturazione è l’ipotesi di proprietà condivisa nella società riorganizzata fra management, investitori esistenti, nuovi investitori, comunità e possessori di STORJ. Nei normali procedimenti Chapter 11, i titolari di utility token non possiedono automaticamente diritti azionari o pretese di recupero.

Non sono stati comunicati criteri di eleggibilità, conversione, snapshot, lockup, percentuali di equity, valutazione o calendario. Qualunque attribuzione dovrà comparire in un piano formale, ottenere il sostegno richiesto dei creditori e l’approvazione del tribunale.

Per i possessori di token, quindi, detenere STORJ non attribuisce oggi un diritto confermato a quote della società. I prossimi documenti giudiziari chiariranno se l’esperimento potrà trasformarsi in un precedente concreto per la governance dei protocolli decentralizzati.

FAQ

Dove ha presentato istanza Storj Labs?

Sì, l’istanza è stata depositata presso il Tribunale fallimentare statunitense per il Northern District of West Virginia, caso 5:26-bk-00512.

I servizi Storj resteranno disponibili?

Sì, Storj Labs dichiara di non prevedere interruzioni per clienti, rete decentralizzata e attività principali durante la procedura Chapter 11.

Il token STORJ mantiene la sua funzione?

Sì, il token STORJ continua a supportare pagamenti nell’ecosistema, inclusi i compensi agli operatori che forniscono storage e banda.

I token holder riceveranno azioni?

No, non esiste ancora un diritto confermato: la partecipazione azionaria è una proposta soggetta a piano, creditori e approvazione del tribunale.

Su quali fonti si basa questa verifica?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su CoinDesk, Criptovaluta.it®, FinanceFeeds, The Cryptonomist e crypto.news.