Fca, via il limite di sette giorni sulla ricerca nelle Ipo britanniche

14 Agosto 2026

La notizia in sintesi

FCA elimina l’attesa di sette giorni per la ricerca nelle IPO britanniche.

elimina l’attesa di sette giorni per la ricerca nelle IPO britanniche. La riforma MiFIR punta a risparmi annui netti di 108 milioni di sterline.

Le nuove regole sulle IPO sono efficaci immediatamente dal 5 agosto.

Il quadro MiFIR entrerà formalmente in vigore il 3 aprile 2028.

( Riassunto generato con AI)

FCA accelera IPO e semplifica i report

La Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha pubblicato nella prima settimana di agosto due dichiarazioni di policy per ridurre tempi e costi nei mercati dei capitali britannici. Con PS26/16, pubblicata il 5 agosto ed efficace subito, l’autorità elimina il periodo obbligatorio di sette giorni tra prospetto approvato e ricerca collegata in una IPO nel Regno Unito.

Con PS26/15, diffusa il 3 agosto, la FCA ridisegna invece gli obblighi di segnalazione delle operazioni previsti dal Regno Unito sotto MiFIR. L’obiettivo dichiarato è rendere Londra più competitiva per le società che raccolgono capitale e per gli intermediari regolamentati, abbassando gli oneri amministrativi.

Le due misure intervengono su fasi diverse della filiera finanziaria, ma rispondono alla stessa esigenza: ridurre gli svantaggi operativi che possono incidere sull’attrattività del mercato britannico.

Secondo Jon Relleen, Director of Infrastructure and Exchanges della FCA, rendere più efficiente il regime di quotazione sostiene la crescita e la competitività dei mercati dei capitali del Regno Unito.

Cosa cambia per banche, emittenti e intermediari

PS26/16 supera gli elementi centrali del quadro introdotto nel 2018. Le banche del sindacato incaricate di una IPO dovevano attendere sette giorni dopo la pubblicazione del prospetto o del documento di registrazione prima di diffondere ricerca collegata; inoltre, dovevano consentire ad analisti non collegati l’accesso alle stesse informazioni dell’emittente, a condizioni imposte.

Ora la ricerca collegata può uscire contemporaneamente al prospetto approvato. L’accesso degli analisti indipendenti alle informazioni dell’emittente resta possibile, ma avverrà su base commerciale e non più attraverso un obbligo regolamentare.

Come rilevato da Slaughter and May, la disciplina precedente aveva allungato i tempi delle IPO, aumentato il rischio di mercato per gli emittenti e non aveva prodotto la copertura di ricerca indipendente prevista.

La revisione recepisce le indicazioni della Investment Research Review del 2023 guidata da Rachel Kent. Secondo l’analisi di HSF, il regime esistente poneva il Regno Unito in una posizione competitiva meno favorevole rispetto alle giurisdizioni prive di restrizioni equivalenti.

PS26/15 interviene sui transaction report: i campi da comunicare scendono da 65 a 52, mentre vengono rimossi gli obblighi per circa 7 milioni di strumenti finanziari negoziati soltanto su sedi UE. Sono inoltre esclusi i derivati FX e il modello a doppia segnalazione viene sostituito dal Conditional Single-Sided Reporting.

Risparmi attesi e prossime scadenze

La FCA stima che il costo annuo del reporting MiFID per il settore passi da 493 milioni a circa 385 milioni di sterline, con un risparmio netto di 108 milioni l’anno. La sola esclusione degli strumenti negoziati esclusivamente nell’UE dovrebbe generare risparmi per circa 32 milioni di sterline annui.

Il nuovo regime sarà formalmente operativo dal 3 aprile 2028. Nell’ottobre 2026 la FCA sottoporrà a consultazione schema tecnico, regole di validazione e Transaction Reporting User Pack, lasciando alle imprese una finestra di implementazione di 18 mesi.

Dal 3 agosto 2026 l’autorità applica però un approccio di vigilanza pragmatico: secondo Linklaters, non agirà contro le imprese pronte a interrompere le segnalazioni su strumenti trattati solo nell’UE o su derivati FX già soggetti al reporting UK EMIR.

Il segnale regolamentare arriva mentre Londra tenta di rafforzare il proprio ruolo nelle quotazioni. Le semplificazioni non rimuovono da sole i fattori strutturali che spingono alcune società verso altri mercati, ma riducono tempi, rischi e costi fissi della permanenza nel perimetro regolamentato britannico.

FAQ

Quando cambia la ricerca collegata alle IPO?

Sì, il cambiamento è già efficace dal 5 agosto: la ricerca collegata può essere pubblicata insieme al prospetto approvato.

Quanto risparmia il settore con PS26/15?

Sì, la FCA prevede un risparmio netto annuo di 108 milioni di sterline, da 493 a circa 385 milioni.

Quanti campi di reporting vengono eliminati?

Sì, i campi delle segnalazioni di operazioni diminuiscono da 65 a 52 nel nuovo quadro britannico MiFIR.

Quando entra in vigore il nuovo regime MiFIR?

Sì, l’entrata in vigore formale è fissata al 3 aprile 2028, dopo la consultazione tecnica prevista nell’ottobre 2026.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui FinanceFeeds.