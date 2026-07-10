10 Luglio 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / Netflix svela The Gentlemen 2: teaser, cast italiano e sfida alla mafia

La notizia in sintesi

Netflix ha diffuso teaser e prime immagini della seconda stagione di The Gentlemen .

ha diffuso teaser e prime immagini della seconda stagione di . La serie di Guy Ritchie debutterà il 3 settembre con otto nuovi episodi.

debutterà il 3 settembre con otto nuovi episodi. Nel cast arrivano gli italiani Benedetta Porcaroli , Michele Morrone e Sergio Castellitto .

, e . La trama porta Eddie oltre confine, fino allo scontro con la mafia italiana.

(Riassunto generato con AI)

Teaser e data di uscita

Netflix ha pubblicato nelle ultime ore il teaser trailer e le prime immagini della seconda stagione di The Gentlemen, confermando il ritorno della serie diretta da Guy Ritchie dal 3 settembre. Al centro ci sono ancora Eddie Horniman, interpretato da Theo James, e Susie, con Kaya Scodelario, impegnati a far crescere l’impero criminale costruito attorno al personaggio di Bobby.

La nuova stagione si muove tra campagne inglesi e nuove ambientazioni italiane, con un’espansione narrativa che porta il protagonista oltre i confini britannici e fino al confronto con la mafia italiana. Il perché del nuovo conflitto è chiaro già dal materiale diffuso: l’ambizione di Eddie aumenta, mentre le decisioni di Bobby diventano sempre più rischiose, aprendo una fase più instabile e pericolosa per tutti i personaggi coinvolti.

Cast italiano e svolta internazionale

Le fonti convergono su un punto centrale: la seconda stagione punta ad allargare il perimetro della serie, sia sul piano geografico sia su quello industriale. Accanto ai ritorni di Theo James, Kaya Scodelario, Ray Winstone, Joely Richardson e Vinnie Jones, entrano nel cast tre interpreti italiani dal forte profilo internazionale: Benedetta Porcaroli, Michele Morrone e Sergio Castellitto.

Tra i nomi confermati figurano anche Hugh Bonneville, Benjamin Clementine, Amra Mallassi, Tyler Conti e Maya Jama; secondo un’altra fonte, nel cast compaiono inoltre Daniel Ings, Jasmine Blackborrow, Michael Vu, Harry Goodwins, Ruby Sear, Pearce Quigley e Giancarlo Esposito.

Il racconto riparte un anno dopo l’alleanza tra Eddie e Susie nell’impero criminale all’estero. Mentre i due cercano di espandere gli affari, devono valutare se intervenire contro Bobby o rischiare di perdere tutto. In questo quadro, l’ingresso dell’Italia non appare come semplice sfondo esotico: il Lago Maggiore, indicato tra le nuove location, e la presenza di volti italiani suggeriscono una precisa strategia di internazionalizzazione di una serie nata dall’adattamento del film omonimo del 2019.

Che cosa cambia per la serie

La seconda stagione, composta da otto episodi, sembra rafforzare la formula che ha distinto il primo ciclo: dark comedy, lotte di potere, denaro sporco e aristocrazia britannica riletti con il tono criminale di Guy Ritchie. Ma il passaggio più rilevante è un altro: The Gentlemen non si limita più a replicare il proprio impianto iniziale e prova ad alzare la scala del conflitto.

Lo scontro con la mafia italiana e l’apertura a nuovi territori possono ampliare il pubblico internazionale della serie, mantenendo però intatto il nucleo narrativo: Eddie, nato come outsider, è ormai pienamente immerso in un mondo criminale che non vuole più soltanto subire, ma governare. Il debutto del 3 settembre misurerà proprio questo equilibrio tra continuità stilistica e ambizione di espansione.

FAQ

Quando esce The Gentlemen 2?

Sì, la seconda stagione di The Gentlemen debutta su Netflix il 3 settembre 2026.

Chi torna nel cast principale?

Sì, tornano Theo James e Kaya Scodelario, insieme a Ray Winstone, Joely Richardson e Vinnie Jones.

Quali attori italiani sono presenti?

Sì, i nomi italiani confermati sono Benedetta Porcaroli, Michele Morrone e Sergio Castellitto.

Dove è ambientata la nuova stagione?

Sì, la serie resta legata alle campagne inglesi ma introduce anche l’Italia, con il Lago Maggiore tra le nuove location.

Come avete verificato queste informazioni?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Cinecittà, Sorrisi e Canzoni Tv e Today.