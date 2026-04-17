michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Chiara Balistreri a Verissimo racconta il lutto tra paura e rabbia

Chiara Balistreri a Verissimo racconta il lutto tra paura e rabbia

Chi è Chiara Balistreri e cosa racconterà a Verissimo

La modella e attivista Chiara Balistreri torna in tv a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, nell’intervista in onda sabato 18 aprile alle 16.30 su Canale 5. Al centro del confronto, la decisione che ha concesso i domiciliari all’ex compagno Gabriel Constantin, già condannato in appello per maltrattamenti e lesioni.
Balistreri, che si definisce “in lutto, impaurita e arrabbiata”, spiega perché considera questa misura una sconfitta non solo personale ma per tutte le donne che denunciano.

Attraverso il racconto della propria vicenda giudiziaria e umana, l’ospite di Verissimo pone domande sulla tutela delle vittime, sulla gestione delle pene alternative e sul messaggio che arriva a chi trova il coraggio di rompere il silenzio.

In sintesi:

  • Chiara Balistreri torna a Verissimo dopo la decisione sui domiciliari a Gabriel Constantin.
  • L’intervista denuncia paure, senso di sconfitta e criticità nel percorso post-denuncia.
  • La vicenda evidenzia nodi irrisolti tra tutela delle vittime e misure alternative al carcere.
  • Balistreri annuncia che continuerà a esporsi pubblicamente per raccontare la propria verità.

Le parole di Chiara Balistreri tra dolore, indignazione e richiesta di tutele

Nell’intervista con Silvia Toffanin, Chiara Balistreri consegna allo studio di Verissimo uno stato emotivo segnato da paura e rabbia. *“Sono in lutto. Ho paura e sono arrabbiata”*, racconta, collegando la propria storia a quella di tante donne che hanno denunciato violenze.
Definisce quanto accaduto *“una sconfitta per me e per tutte quelle donne che rompono il silenzio con tanto coraggio e sofferenza”*, trasformando la sua testimonianza in una denuncia collettiva.

Balistreri non risparmia critiche alla decisione che ha concesso i domiciliari a Gabriel Constantin, condannato in appello a cinque anni e nove mesi per maltrattamenti e lesioni: giudica “assurdo” che la misura sia stata accordata “nonostante la sua condotta violenta in carcere e nonostante sia già evaso una volta dai domiciliari”.

*“È vergognoso. Cosa racconto a tutte le ragazze che mi scrivono e che hanno trovato la forza di denunciare?”*, chiede, sottolineando come la denuncia non esaurisca il bisogno di protezione: *“Bisogna che una donna sia cosciente che non finisce tutto con la denuncia”*.

La determinazione di continuare a parlare e le possibili ricadute future

Nonostante timori e amarezza, Chiara Balistreri ribadisce la volontà di non farsi zittire. *“Gabriel mi ha denunciato per diffamazione, pensa di tapparmi la bocca, ma io continuerò a parlare e a raccontare la verità”*, afferma a Verissimo.

La scelta di esporsi ancora in prima persona, prima sui social e ora su Canale 5, assume il valore di un atto pubblico di responsabilità verso le donne che si riconoscono nella sua storia. *“Spero un giorno di sedermi su questa sedia e poter dire: ‘È tutto finito’”*, aggiunge, indicando come obiettivo una chiusura definitiva del percorso giudiziario e umano.

L’intervista del 18 aprile promette di riaccendere il dibattito su come il sistema giudiziario bilanci la rieducazione della pena con la sicurezza delle vittime, e su quali strumenti concreti possano rafforzare l’effettiva protezione di chi denuncia violenze.

FAQ

Chi è Chiara Balistreri e perché è al centro dell’attenzione

Chiara Balistreri è una modella e attivista, diventata simbolo delle denunce di maltrattamenti dopo la condanna dell’ex compagno Gabriel Constantin.

Perché la decisione sui domiciliari a Gabriel Constantin fa discutere

Fa discutere perché Gabriel Constantin, condannato per maltrattamenti, sconterà il resto della pena ai domiciliari, nonostante precedenti criticità.

Cosa vuole comunicare Chiara Balistreri con l’intervista a Verissimo

Vuole ribadire la propria verità, denunciare le fragilità della tutela post-denuncia e sostenere le donne che hanno subito violenza.

Quando e dove vedere l’intervista di Chiara Balistreri a Verissimo

L’intervista di Chiara Balistreri andrà in onda sabato 18 aprile alle 16.30 su Canale 5.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Chiara Balistreri

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache