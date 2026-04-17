Home / SPETTACOLI & CINEMA / Chiara Balistreri a Verissimo racconta il lutto tra paura e rabbia

Chi è Chiara Balistreri e cosa racconterà a Verissimo

La modella e attivista Chiara Balistreri torna in tv a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, nell’intervista in onda sabato 18 aprile alle 16.30 su Canale 5. Al centro del confronto, la decisione che ha concesso i domiciliari all’ex compagno Gabriel Constantin, già condannato in appello per maltrattamenti e lesioni.

Balistreri, che si definisce “in lutto, impaurita e arrabbiata”, spiega perché considera questa misura una sconfitta non solo personale ma per tutte le donne che denunciano.

Attraverso il racconto della propria vicenda giudiziaria e umana, l’ospite di Verissimo pone domande sulla tutela delle vittime, sulla gestione delle pene alternative e sul messaggio che arriva a chi trova il coraggio di rompere il silenzio.

In sintesi:

Chiara Balistreri torna a Verissimo dopo la decisione sui domiciliari a Gabriel Constantin .

torna a dopo la decisione sui domiciliari a . L’intervista denuncia paure, senso di sconfitta e criticità nel percorso post-denuncia.

La vicenda evidenzia nodi irrisolti tra tutela delle vittime e misure alternative al carcere.

Balistreri annuncia che continuerà a esporsi pubblicamente per raccontare la propria verità.

Le parole di Chiara Balistreri tra dolore, indignazione e richiesta di tutele

Nell’intervista con Silvia Toffanin, Chiara Balistreri consegna allo studio di Verissimo uno stato emotivo segnato da paura e rabbia. *“Sono in lutto. Ho paura e sono arrabbiata”*, racconta, collegando la propria storia a quella di tante donne che hanno denunciato violenze.

Definisce quanto accaduto *“una sconfitta per me e per tutte quelle donne che rompono il silenzio con tanto coraggio e sofferenza”*, trasformando la sua testimonianza in una denuncia collettiva.

Balistreri non risparmia critiche alla decisione che ha concesso i domiciliari a Gabriel Constantin, condannato in appello a cinque anni e nove mesi per maltrattamenti e lesioni: giudica “assurdo” che la misura sia stata accordata “nonostante la sua condotta violenta in carcere e nonostante sia già evaso una volta dai domiciliari”.

*“È vergognoso. Cosa racconto a tutte le ragazze che mi scrivono e che hanno trovato la forza di denunciare?”*, chiede, sottolineando come la denuncia non esaurisca il bisogno di protezione: *“Bisogna che una donna sia cosciente che non finisce tutto con la denuncia”*.

La determinazione di continuare a parlare e le possibili ricadute future

Nonostante timori e amarezza, Chiara Balistreri ribadisce la volontà di non farsi zittire. *“Gabriel mi ha denunciato per diffamazione, pensa di tapparmi la bocca, ma io continuerò a parlare e a raccontare la verità”*, afferma a Verissimo.

La scelta di esporsi ancora in prima persona, prima sui social e ora su Canale 5, assume il valore di un atto pubblico di responsabilità verso le donne che si riconoscono nella sua storia. *“Spero un giorno di sedermi su questa sedia e poter dire: ‘È tutto finito’”*, aggiunge, indicando come obiettivo una chiusura definitiva del percorso giudiziario e umano.

L’intervista del 18 aprile promette di riaccendere il dibattito su come il sistema giudiziario bilanci la rieducazione della pena con la sicurezza delle vittime, e su quali strumenti concreti possano rafforzare l’effettiva protezione di chi denuncia violenze.

FAQ

Chi è Chiara Balistreri e perché è al centro dell’attenzione

Chiara Balistreri è una modella e attivista, diventata simbolo delle denunce di maltrattamenti dopo la condanna dell’ex compagno Gabriel Constantin.

Perché la decisione sui domiciliari a Gabriel Constantin fa discutere

Fa discutere perché Gabriel Constantin, condannato per maltrattamenti, sconterà il resto della pena ai domiciliari, nonostante precedenti criticità.

Cosa vuole comunicare Chiara Balistreri con l’intervista a Verissimo

Vuole ribadire la propria verità, denunciare le fragilità della tutela post-denuncia e sostenere le donne che hanno subito violenza.

Quando e dove vedere l’intervista di Chiara Balistreri a Verissimo

L’intervista di Chiara Balistreri andrà in onda sabato 18 aprile alle 16.30 su Canale 5.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Chiara Balistreri

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.