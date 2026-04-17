Home / SPETTACOLI & CINEMA / Amici 25, esplode la protesta social per l’assenza di Sarah Toscano

Amici 25, perché l’assenza di Sarah Toscano divide pubblico e produzione

Il Serale di Amici 25, in onda sabato 18 aprile 2026 su Canale 5, propone la quinta puntata con ospiti di richiamo, tra cui l’ex allievo Nicolò Filippucci, vincitore di Sanremo Giovani.

Proprio l’attenzione riservata a Nicolò ha però acceso il malcontento dei fan per la mancata convocazione di Sarah Toscano, vincitrice di Amici 23 e ora protagonista del film Netflix Non abbiam bisogno di parole, per cui ha anche firmato il brano chiave Atlantide.

L’assenza di Sarah tra gli ospiti del Serale è diventata un caso social, con accuse alla produzione di Maria De Filippi di scarsa valorizzazione di una delle ex vincitrici più affermate anche all’estero. I fan chiedono spiegazioni e un invito ufficiale nelle prossime puntate, in particolare verso la finale di metà maggio.

In sintesi:

La quinta puntata del Serale di Amici 25 andrà in onda il 18 aprile 2026.

Tra gli ospiti: Luca Laurenti, Vanessa Incontrada, Biagio Antonacci, Carlo Amleto, Nicolò Filippucci.

I fan contestano l’assenza di Sarah Toscano, vincitrice di Amici 23 e ora anche attrice.

Sui social crescono critiche alla produzione, ma un invito futuro resta possibile.

Ospiti del Serale e caso Toscano: il contesto dietro le scelte

Nella quinta puntata del Serale di Amici 25 la produzione ha scelto un parterre misto tra comicità, musica e televisione: Luca Laurenti, Vanessa Incontrada, Biagio Antonacci, Carlo Amleto e il sempre più lanciato Nicolò Filippucci.

Per Filippucci l’invito rappresenta un ritorno “a casa”: l’ex allievo di Amici 24, eliminato a un passo dalla finale, è reduce dalla vittoria a Sanremo Giovani e dal buon rendimento radiofonico dei suoi ultimi singoli, un percorso ideale per rientrare nel talent come testimonial di successo.

Proprio questa centralità ha spinto il pubblico a chiedere perché un analogo spazio promozionale non sia stato concesso a Sarah Toscano, vincitrice di Amici 23 e oggi impegnata su doppio fronte: musicale, con i brani che viaggiano sulle radio italiane e internazionali, e cinematografico, con il film Netflix Non abbiam bisogno di parole in cui recita e firma Atlantide, brano portante della colonna sonora.

L’assenza da Amici in piena fase promozionale appare, a molti osservatori, una rinuncia strategica in termini di immagine e continuità narrativa del format, da sempre attento a richiamare in studio i suoi talenti più riusciti.

Reazione dei fan e possibili sviluppi nelle prossime puntate

Sui social, l’assenza di Sarah Toscano è diventata un caso virale, con centinaia di commenti che accusano la produzione di non valorizzare una delle vincitrici più solide degli ultimi anni.

Tra i messaggi più condivisi spiccano frasi come: “Fate sapere a Maria De Filippi e alla produzione di quel programma flop, che Sarah sta spopolando ed è l’unica vincitrice degli ultimi anni”, a testimonianza di un malcontento che tocca anche la percezione del brand Amici.

Al netto dei toni esasperati, resta un dato: la stagione non è conclusa e la finale del Serale di Amici 25, attesa per metà maggio, rappresenta un’occasione naturale per un invito istituzionale a Sarah Toscano, magari con esibizione di Atlantide e racconto del suo percorso in Netflix.

La gestione di questo “caso” diventerà indicativa della strategia con cui la produzione sceglierà di raccontare i successi post-programma, sempre più decisivi per l’appeal del talent su Google Discover, social e pubblico giovane.

FAQ

Quando andrà in onda la quinta puntata del Serale di Amici 25?

Andrà in onda sabato 18 aprile 2026 in prima serata su Canale 5, all’interno della normale programmazione Mediaset.

Chi sono gli ospiti confermati nella quinta puntata di Amici 25?

Gli ospiti annunciati sono Luca Laurenti, Vanessa Incontrada, Biagio Antonacci, Carlo Amleto e l’ex allievo Nicolò Filippucci.

Perché i fan protestano per l’assenza di Sarah Toscano ad Amici 25?

Protestano perché Sarah, vincitrice di Amici 23 e oggi protagonista Netflix con Atlantide, non è ancora stata invitata come ospite.

Sarah Toscano potrebbe essere invitata nelle prossime puntate del Serale?

Sì, è plausibile. La finale di metà maggio rappresenta l’occasione più logica per ospitarla e promuovere film e brano.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia su Amici 25?

Deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.