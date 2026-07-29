Morgan Stanley lancia due ETP su Ethereum e Solana, con staking

29 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Morgan Stanley lancia i prodotti MSSE e MSOL negli Stati Uniti.

lancia i prodotti MSSE e MSOL negli Stati Uniti. I due ETP offrono esposizione a Ether e Solana tramite conti di intermediazione.

La commissione annua dello 0,14% punta a rafforzare la concorrenza.

Lo staking può aggiungere rendimenti, ma comporta rischi operativi specifici.

(Riassunto generato con AI)

Morgan Stanley amplia l’offerta su Ethereum e Solana

Morgan Stanley Investment Management ha lanciato negli Stati Uniti due exchange-traded products dedicati a Ethereum e Solana: il Morgan Stanley Ethereum Trust, ticker MSSE, e il Morgan Stanley Solana Trust, ticker MSOL. I prodotti hanno iniziato a negoziare martedì su NYSE Arca, dopo il completamento delle procedure di registrazione e quotazione richieste dalla Securities and Exchange Commission.

L’operazione amplia la presenza dell’istituto nei criptoasset oltre Bitcoin e offre agli investitori un’esposizione regolamentata a Ether e SOL attraverso normali conti di brokeraggio, senza gestione diretta di wallet o chiavi private. Entrambi applicano una commissione annua dello 0,14% e prevedono l’impiego dello staking.

La scelta arriva in una fase di flussi non uniformi per i fondi crypto e di debolezza più ampia del mercato. Per Morgan Stanley, tuttavia, l’obiettivo è consolidare una gamma di prodotti digitali destinata anche a consulenti finanziari e clienti orientati a veicoli quotati tradizionali.

Commissioni ridotte e staking al centro della strategia

Il costo dello 0,14% colloca MSSE e MSOL tra i prodotti spot statunitensi meno costosi per i rispettivi asset. Secondo i dati riportati, il fondo Ethereum risulta sotto lo 0,15% del Grayscale Ethereum Mini Trust, mentre il prodotto su Solana è inferiore allo 0,19% dell’ETF Solana di Franklin Templeton.

Il differenziale di prezzo può incidere per chi mantiene l’investimento nel tempo, ma non è l’unico fattore rilevante. Gli investitori dovranno considerare anche liquidità, spread denaro-lettera, capacità di replica dell’asset sottostante e modalità con cui gli eventuali proventi dello staking saranno attribuiti al fondo.

MSSE intende mettere in staking dal 50% all’80% degli Ether detenuti; MSOL può arrivare fino al 100% delle partecipazioni in Solana. Tra i fornitori indicati figurano Figment, l’attività di infrastruttura blockchain di Galaxy, e Coinbase Canada; custodi e provider possono trattenere fino al 5% delle ricompense.

Ally Wallace, Global Head of ETFs di Morgan Stanley, ha dichiarato: “L’aggiunta di MSSE e MSOL riflette la naturale evoluzione della nostra gamma di prodotti, che mira a fornire un accesso semplificato agli asset digitali attraverso il wrapper ETP”. La banca segnala che la propria suite di ETF ed ETP supera 14 miliardi di dollari di masse gestite.

Il test sarà la capacità di attrarre flussi duraturi

Il precedente Bitcoin dell’istituto offre un primo riferimento, ma non una garanzia. Eric Balchunas, Senior ETF Analyst di Bloomberg, ha rilevato che il fondo spot su Bitcoin di Morgan Stanley ha raccolto circa 400 milioni di dollari nei primi quattro mesi, pur in un contesto ribassista.

Ethereum e Solana restano però asset con volatilità e rischi propri. Lo staking può generare premi, ma espone anche a scelta dei validatori, custodia, tempi di prelievo, condizioni di rete e possibili penalità operative.

La conseguenza più concreta potrebbe essere una maggiore pressione competitiva sugli emittenti già presenti. Volumi iniziali, afflussi giornalieri e distribuzione effettiva delle ricompense chiariranno se il mix tra marchio, rete distributiva, prezzo e staking potrà conquistare quote di mercato.

FAQ

Quali sono i ticker dei nuovi prodotti?

Sì, il Morgan Stanley Ethereum Trust negozia con ticker MSSE, mentre il Morgan Stanley Solana Trust è identificato dal ticker MSOL.

Dove sono quotati MSSE e MSOL?

Sì, entrambi i prodotti hanno iniziato le negoziazioni su NYSE Arca, dopo il completamento dei processi di registrazione e quotazione.

Quanto costa investire nei due ETP?

Sì, MSSE e MSOL prevedono una commissione di gestione annua dello 0,14%, indicata come tra le più basse per prodotti crypto spot statunitensi comparabili.

I fondi Morgan Stanley utilizzeranno lo staking?

Sì, MSSE prevede di mettere in staking dal 50% all’80% degli Ether, mentre MSOL può mettere in staking fino al 100% delle disponibilità Solana.

Come sono state verificate queste informazioni?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: FinanceFeeds e crypto.news.