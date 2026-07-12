12 Luglio 2026

Home / TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN / Euro digitale: ECON approva il quadro legale e avvia il negoziato UE

La notizia in sintesi

ECON approva il quadro legale dell’euro digitale europeo.

approva il quadro legale dell’euro digitale europeo. Partono i negoziati finali tra Parlamento, Stati membri e istituzioni UE.

Previsti limiti ai portafogli digitali per proteggere i depositi bancari.

La fase pilota della BCE durerà dodici mesi.

(Riassunto generato con AI)

Euro digitale, il voto della commissione ECON

Il Parlamento Europeo, attraverso la commissione per gli Affari economici e monetari ECON, ha approvato martedì 23 giugno 2026 il quadro legale dell’euro digitale, la valuta digitale della Banca Centrale Europea. Il voto apre i negoziati finali di trilogo con gli Stati membri dell’Unione europea, passaggio necessario per definire la normativa definitiva e puntare al lancio entro il 2029.

La misura nasce dall’esigenza di rendere più resilienti i pagamenti digitali europei e ridurre la dipendenza da fornitori esterni al continente. L’iniziativa arriva dopo tre anni di confronto tra banche centrali e istituti commerciali, concentrato soprattutto sugli effetti che una nuova forma di moneta pubblica digitale potrebbe avere sui depositi bancari.

Markus Ferber, esponente della commissione ECON, ha collegato il progetto al contesto internazionale: “Rafforzare la resilienza dei pagamenti in Europa è diventata una necessità geopolitica”. Secondo Ferber, in una fase segnata dalle tensioni geopolitiche, l’Europa non può dipendere in larga misura da pochi provider stranieri per i servizi di pagamento digitali.

Limiti ai portafogli e fase sperimentale

L’approvazione della commissione non equivale all’entrata in circolazione dell’euro digitale, ma fissa una base legislativa per il negoziato tra Parlamento, governi e istituzioni dell’UE. Il punto più rilevante emerso dal confronto riguarda i limiti rigorosi alla quantità di euro digitali detenibile da ciascun cittadino in un portafoglio digitale.

Le banche commerciali hanno chiesto e ottenuto che tali limiti siano inclusi nel testo. L’obiettivo è evitare un trasferimento massiccio di liquidità dai conti tradizionali ai portafogli digitali, soprattutto in situazioni di crisi, che potrebbe indebolire la raccolta bancaria.

La scelta mostra il tentativo di conciliare due esigenze: offrire ai cittadini uno strumento di pagamento digitale collegato alla moneta della BCE e preservare il ruolo degli intermediari finanziari nell’economia europea. Come riportato da Atlas21, Christine Lagarde sostiene da tempo l’euro digitale come risposta alle stablecoin denominate in dollari.

Il voto della commissione ECON rappresenta quindi la prima affermazione istituzionale concreta di questa strategia. In parallelo, la BCE prevede una fase pilota di dodici mesi: una versione beta dell’infrastruttura sarà testata in scenari reali con una selezione di commercianti e fornitori di servizi di pagamento.

Il programma servirà a verificare il funzionamento tecnico del sistema prima di un’eventuale diffusione più ampia. Ferber ha sintetizzato il principio operativo del progetto: “L’euro deve funzionare in tasca e sul telefono”.

Il confronto con la scelta degli Stati Uniti

La decisione europea si colloca in un quadro internazionale divergente. Nelle stesse ore, il Senato degli Stati Uniti ha approvato un disegno di legge che prevede un divieto di quattro anni per una CBDC federale; il testo è atteso alla Camera dei Rappresentanti e, successivamente, alla firma del presidente Donald Trump.

Per l’Europa, il prossimo passaggio sarà il trilogo: dalla sua conclusione dipenderanno la forma definitiva delle regole, l’equilibrio tra tutela bancaria e utilizzo dei cittadini e la concreta tabella di marcia verso il 2029.

FAQ

Che cosa ha approvato la commissione ECON?

Sì, la commissione ECON ha approvato il quadro legale dell’euro digitale, avviando il confronto finale con gli Stati membri dell’Unione europea.

Quando è avvenuto il voto sull’euro digitale?

Sì, il voto della commissione per gli Affari economici e monetari del Parlamento Europeo si è svolto martedì 23 giugno 2026.

Perché sono previsti limiti ai portafogli digitali?

Sì, i limiti servono a evitare una fuga di liquidità dai conti bancari tradizionali verso l’euro digitale, in particolare durante eventuali crisi.

Quanto durerà la sperimentazione della BCE?

Sì, la fase pilota della BCE durerà dodici mesi e utilizzerà una versione beta con commercianti e fornitori di pagamenti selezionati.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Atlas21.