MetaMask lancia Agent Wallet per transazioni on-chain gestite dall’IA

8 Agosto 2026

La notizia in sintesi

MetaMask amplia Agent Wallet dopo una fase iniziale con circa 200 utenti.

amplia Agent Wallet dopo una fase iniziale con circa 200 utenti. Gli agenti AI operano entro limiti di spesa e protocolli scelti dall’utente.

Guard Mode richiede autorizzazioni umane per operazioni fuori dalle regole impostate.

Le transazioni idonee possono ottenere protezione mensile fino a 10.000 dollari.

( Riassunto generato con AI)

MetaMask apre il wallet agli agenti AI

MetaMask ha lanciato su più ampia scala Agent Wallet, un portafoglio self-custodial che consente agli agenti di intelligenza artificiale di eseguire transazioni on-chain entro regole definite dagli utenti. L’annuncio è arrivato giovedì, dopo una sperimentazione avviata a giugno con circa 200 utenti con accesso anticipato. Il prodotto è rivolto soprattutto a trader e sviluppatori che impiegano agenti AI per monitorare mercati, individuare opportunità e applicare strategie operative.

Il wallet è utilizzabile sulle reti compatibili con Ethereum Virtual Machine e su Hyperliquid, per attività quali scambi di token, futures perpetui, posizioni sui mercati predittivi e fornitura di liquidità. L’obiettivo dichiarato è rendere l’automazione più controllabile: l’agente può agire sul capitale on-chain, ma non dispone di un accesso indiscriminato al portafoglio.

Prima di finanziare l’account, l’utente può fissare massimali di spesa giornalieri, selezionare protocolli autorizzati e stabilire preferenze di rischio. MetaMask sintetizza il modello con una posizione netta: “L’agente può agire, ma agisce entro i confini dell’utente”.

Regole, modalità operative e tutela delle transazioni

Agent Wallet è compatibile con strumenti di sviluppo AI come Claude Code, Codex, Cursor, OpenClaw, Hermes e OpenCode. La custodia resta in capo all’utente, che mantiene il controllo delle chiavi private e può esportare la propria secret recovery phrase. Questo elemento distingue la proposta da sistemi che affidano a un modello AI accesso illimitato a un wallet.

La modalità predefinita, Guard Mode, blocca e sottopone all’approvazione umana le operazioni che superano i limiti di spesa, coinvolgono protocolli non autorizzati o violano altre politiche fissate nel wallet. L’autorizzazione avviene tramite autenticazione a due fattori, dall’app MetaMask Mobile oppure attraverso un collegamento inviato via email.

La Beast Mode riduce invece le richieste di conferma per trader e sviluppatori più esperti, pur mantenendo attivi i controlli di sicurezza. Le operazioni potenzialmente dannose richiedono comunque l’intervento dell’utente. Il wallet adotta anche l’astrazione del gas: l’agente può trasferire o scambiare token senza detenere l’asset nativo della rete, perché la commissione viene regolata nel token movimentato.

Le transazioni EVM idonee vengono sottoposte a simulazione, scansione delle minacce e protezione Smart Transactions contro i rischi di maximal extractable value prima dell’invio alla blockchain. Se rispettano i requisiti previsti, possono accedere a una copertura Transaction Protection fino a 10.000 dollari al mese in caso di perdita. La garanzia resta soggetta ai termini di MetaMask e non equivale a un rimborso automatico per ogni perdita di trading, strategia fallita o transazione non supportata.

La sfida dell’autonomia finanziaria controllata

Il lancio colloca MetaMask nella competizione per infrastrutture finanziarie destinate a software autonomi. A febbraio, la statunitense Coinbase ha presentato Agentic Wallets; MoonPay ha ampliato MoonAgents, includendo un’interfaccia su Telegram. A giugno MetaMask aveva inoltre lanciato Money Account, basato su mUSD, con rendimento DeFi variabile, trading e spesa con carta.

Non è stato annunciato un token nativo per Agent Wallet. La sua adozione dipenderà quindi dalla disponibilità di utenti professionali ad affidare agli agenti AI un’autorità limitata su capitale reale, senza poter eliminare volatilità, errori di istruzione o fallimenti degli smart contract.

FAQ

Che cos’è MetaMask Agent Wallet?

Sì, è un wallet self-custodial che permette ad agenti AI di effettuare transazioni on-chain entro limiti, protocolli e preferenze di rischio impostati dall’utente.

Su quali reti funziona Agent Wallet?

Sì, funziona su Hyperliquid e sulle reti supportate compatibili con Ethereum Virtual Machine, secondo quanto comunicato da MetaMask.

Come funziona Guard Mode?

Sì, sospende le operazioni oltre i limiti o verso protocolli non approvati e richiede l’autorizzazione umana con autenticazione a due fattori.

La protezione copre ogni perdita di trading?

No, la Transaction Protection può coprire fino a 10.000 dollari mensili solo per transazioni idonee e non garantisce rimborsi per strategie fallite o operazioni non supportate.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui crypto.news.