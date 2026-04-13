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Truffa casello autostradale low cost scoperta dalla polizia: automobilisti ingannati con pedaggi dimezzati

Truffa casello autostradale low cost scoperta dalla polizia: automobilisti ingannati con pedaggi dimezzati

Falso casello in Gujarat: come è stata organizzata la maxi truffa dei pedaggi

Nello stato indiano del Gujarat, un’organizzazione criminale ha costruito un finto casello autostradale su terreni privati nel distretto di Morbi, lungo la strada nazionale Bamanbore-Kutch. Per circa diciotto mesi, tra il 2022 e il 2023, i truffatori hanno dirottato il traffico attraverso una deviazione parallela, applicando pedaggi scontati e incassando fondi in contanti.
Approfittando della vicinanza con il casello governativo ufficiale e di controlli deboli, il gruppo ha raccolto illegalmente circa 75 milioni di rupie, quasi 700.000 euro.
La truffa è emersa quando le autorità indiane hanno registrato un crollo anomalo dei transiti sulla struttura statale, avviando indagini che hanno portato all’arresto di tutti i responsabili.

In sintesi:

  • Costruito un casello abusivo su terreni industriali dismessi nel distretto di Morbi, nello stato del Gujarat.
  • Pedaggi dimezzati rispetto a quelli ufficiali per attirare automobilisti e autotrasportatori lungo una deviazione parallela.
  • Incassati circa 75 milioni di rupie in 18 mesi, prima dell’intervento delle forze dell’ordine.
  • Il caso è diventato virale anni dopo, rilanciato dai social come esempio di “genio criminale”.

Come funzionava il casello abusivo e perché ha retto così a lungo

Il cuore della truffa era l’area dismessa dell’ex White House Ceramic Company a Vaghasia, scelta per creare una parallela infrastruttura di pedaggio accanto alla strada nazionale Bamanbore-Kutch.
Sui terreni privati è stata realizzata una vera deviazione: corsie dedicate, segnaletica stradale contraffatta, barriere mobili e cabine operative, con personale addetto alla riscossione organizzato su turni, per simulare in tutto e per tutto un varco autorizzato.
I truffatori applicavano tariffe pari alla metà del pedaggio ufficiale statale, così da garantire un immediato vantaggio economico agli automobilisti, svuotando progressivamente le corsie del casello governativo situato a pochi chilometri.

Per rafforzare la credibilità dell’operazione, il personale sosteneva che i proventi fossero destinati alla costruzione e alla manutenzione di templi nei villaggi circostanti, facendo leva sulla dimensione religiosa e sul desiderio di compiere un gesto devozionale.
Migliaia di automobilisti e autotrasportatori hanno così scelto il percorso alternativo, convinti di un doppio beneficio: risparmio sul viaggio e contributo a opere religiose locali.
Secondo le stime investigative, il flusso quotidiano di contanti ha generato in 18 mesi circa 75 milioni di rupie, prima che il calo inspiegabile dei passaggi al casello ufficiale innescasse i sospetti delle autorità del Gujarat.

Dalla cronaca locale al fenomeno virale: le conseguenze inattese del caso Gujarat

L’indagine della polizia del Gujarat, rallentata dall’accurata messa in scena e dalla natura privata dei terreni, ha richiesto diciotto mesi per ricostruire l’intera catena organizzativa.
Nel 2023 sono stati arrestati sia gli ideatori della deviazione abusiva sia i proprietari delle aree utilizzate per il finto casello, chiudendo formalmente la vicenda giudiziaria.
A distanza di tre anni, però, il caso ha conosciuto una seconda vita sui social network internazionali, dove la ricostruzione della truffa è stata rilanciata come esempio di ingegnosità criminale.

Migliaia di utenti hanno commentato l’operazione definendo i responsabili dei veri “geni del crimine”, trasformando un episodio di cronaca locale in oggetto di analisi e ironia globale.
La vicenda mette in luce criticità strutturali nei sistemi di controllo dei pedaggi e apre interrogativi su come le autorità nazionali possano rafforzare la vigilanza lungo le principali arterie stradali, prevenendo il ripetersi di frodi analoghe in altri contesti emergenti.
Il caso Gujarat diventa così un monito per i gestori di infrastrutture e per i regolatori, chiamati a potenziare monitoraggi, audit e tracciabilità dei flussi di traffico.

FAQ

Dove si trovava esattamente il casello abusivo nel Gujarat?

Il casello abusivo sorgeva nell’area di Vaghasia, distretto di Morbi, sui terreni dismessi dell’ex White House Ceramic Company, lungo la strada nazionale Bamanbore-Kutch.

Quanto hanno guadagnato i truffatori del finto casello indiano?

Secondo le stime investigative, i responsabili hanno incassato circa 75 milioni di rupie, pari a quasi 700.000 euro, in un periodo di circa diciotto mesi.

Perché gli automobilisti sceglievano il casello non autorizzato?

Gli automobilisti erano attratti da pedaggi dimezzati rispetto a quelli ufficiali e dalla promessa, rivelatasi falsa, che i fondi servissero a costruire e mantenere templi locali.

Cosa ha permesso alla polizia di scoprire la truffa nel Gujarat?

La truffa è emersa quando le autorità hanno registrato un calo inspiegabile dei transiti al casello governativo ufficiale, facendo scattare verifiche mirate sui flussi di traffico.

Quali sono le fonti utilizzate per ricostruire il caso del casello abusivo?

Le informazioni sono derivate da una elaborazione congiunta di contenuti di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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