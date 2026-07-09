9 Luglio 2026

Home / INTERNET / Microsoft aumenta i prezzi di Xbox Series S e Series X per la crisi memorie

La notizia in sintesi

Microsoft aumenta i prezzi di Xbox Series S e Xbox Series X .

aumenta i prezzi di e . Il rialzo è stato annunciato sul sito ufficiale della società.

Alla base della decisione c’è la crisi delle memorie nel mercato hardware.

Gli aumenti scatteranno dalla data indicata nel comunicato ufficiale.

(Riassunto generato con AI)

Microsoft alza i prezzi di Xbox

Microsoft ha confermato nelle ultime ore un aumento dei prezzi delle console Xbox Series S e Xbox Series X, formalizzando la decisione con un post pubblicato sul sito ufficiale. Il cambiamento riguarda il mercato hardware delle console e, secondo quanto comunicato dall’azienda di Redmond, è legato alla crisi delle memorie che sta colpendo l’intero comparto. La società ha scelto di rendere pubblici i nuovi listini e di indicare in anticipo la data dalla quale scatteranno gli aumenti, offrendo così un quadro chiaro a chi sta valutando l’acquisto di una nuova console.

Il nodo centrale è il costo delle componenti, diventato più difficile da assorbire per i produttori.

In questo contesto, Microsoft si allinea a una tendenza già visibile nel settore tecnologico, dove la pressione sui margini sta spingendo diversi operatori a rivedere i prezzi finali. Per i consumatori, il tema diventa immediatamente concreto: comprare prima dell’entrata in vigore dei nuovi listini può fare la differenza.

Crisi delle memorie e impatto sul mercato console

Nel comunicato ufficiale, Microsoft attribuisce il rincaro alla crisi delle memorie, una dinamica che da mesi pesa sulla filiera produttiva. Le componenti necessarie al funzionamento delle console costano di più e questo, secondo la ricostruzione fornita dall’azienda, si riflette sul prezzo finale dei dispositivi. Il fatto che la decisione sia stata annunciata direttamente e con anticipo segnala una strategia di trasparenza verso gli utenti, evitando modifiche improvvise o indiscrezioni non confermate.

Sia Xbox Series S, posizionata come proposta più accessibile, sia Xbox Series X, modello di fascia superiore, saranno interessate dagli aumenti, anche se con variazioni diverse a seconda della versione.

Il testo originale del post, per come viene riportato, chiarisce che non si tratta di una misura isolata ma dell’effetto di una fase complessa per tutto l’hardware. Microsoft, che finora era riuscita a contenere l’impatto di questi fattori, ha quindi deciso di adeguare i listini. Il segnale più rilevante, sul piano industriale, è che anche un grande operatore come il gruppo di Redmond non considera più sostenibile mantenere i prezzi invariati in presenza di costi crescenti sulle componenti chiave.

Cosa osservare nelle prossime settimane

Per chi intende acquistare una console Xbox, il punto decisivo è la finestra temporale che precede l’entrata in vigore dei nuovi prezzi. Fino alla data indicata da Microsoft, il mercato potrebbe registrare un’accelerazione degli acquisti da parte di chi vuole evitare il rincaro.

Più in generale, la decisione conferma quanto il settore gaming resti esposto alle tensioni sulla catena di approvvigionamento. Se il costo delle memorie continuerà a pesare, il tema del prezzo potrebbe restare centrale anche nei prossimi mesi, non solo per Xbox ma per l’intero ecosistema hardware.

FAQ

Perché aumentano i prezzi di Xbox?

Sì, il motivo indicato da Microsoft è la crisi delle memorie, che ha fatto salire il costo delle componenti necessarie alle console.

Quali console sono coinvolte dal rialzo?

Sì, l’aumento riguarda sia Xbox Series S sia Xbox Series X, con differenze di prezzo in base al modello.

Dove è stato annunciato l’aumento?

Sì, l’annuncio è stato pubblicato da Microsoft sul sito ufficiale, con i nuovi listini e la data di entrata in vigore.

Gli aumenti sono già attivi?

No, Microsoft ha indicato una data futura da cui scatteranno i nuovi prezzi, lasciando una finestra prima dell’applicazione dei rincari.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui TecnoAndroid.