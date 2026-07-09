9 Luglio 2026

Home / TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN / Sony Bank verso stablecoin in dollari con il via libera preliminare negli Stati Uniti

La notizia in sintesi

Sony Bank ha ottenuto un via libera preliminare dall’OCC per Connectia Trust, N.A.

ha ottenuto un via libera preliminare dall’OCC per Connectia Trust, N.A. La nuova trust bank negli Stati Uniti punterà all’emissione di stablecoin ancorate al dollaro.

L’autorizzazione resta condizionata a ulteriori approvazioni negli Stati Uniti e in Giappone .

. I primi utilizzi indicati riguardano gaming, intrattenimento e pagamenti nell’ecosistema Sony.

(Riassunto generato con AI)

Sony Bank ottiene il via libera preliminare

Sony Bank, controllata bancaria del gruppo Sony, ha ricevuto negli Stati Uniti un’approvazione preliminare e condizionata dall’Office of the Comptroller of the Currency per costituire Connectia Trust, N.A., una national trust bank dedicata all’emissione di stablecoin garantite in dollari. Secondo quanto riportato da Crypto Briefing, il via libera è stato concesso il 7 luglio 2026, circa nove mesi dopo la presentazione della domanda avvenuta all’inizio di ottobre 2025.

Se il percorso autorizzativo sarà completato, la nuova struttura potrebbe diventare operativa entro il 2027. L’operazione è rilevante perché porterebbe il gruppo noto globalmente per PlayStation a entrare formalmente nel mercato delle stablecoin con una licenza federale statunitense, in una fase in cui il settore cerca maggiore legittimazione regolatoria e modelli industriali più integrati con l’economia digitale.

Che cosa farà Connectia Trust

Connectia Trust non nascerà come una banca commerciale tradizionale. Non accetterà depositi e non concederà prestiti. La sua funzione principale sarà l’emissione di stablecoin ancorate al dollaro statunitense e la gestione delle relative riserve di copertura, con un mandato operativo molto circoscritto rispetto a quello di un istituto bancario classico.

Oltre a questo, la trust bank offrirà servizi di custodia di asset digitali e una limitata attività di gestione fiduciaria per soggetti affiliati. Sony ha indicato che i primi casi d’uso delle stablecoin saranno concentrati nel proprio ecosistema, con applicazioni potenziali nei comparti gaming, entertainment e pagamenti. Questa impostazione suggerisce una strategia verticale: non una stablecoin generalista rivolta da subito all’intero mercato, ma uno strumento costruito per supportare servizi e transazioni interni a un gruppo già forte su contenuti, piattaforme e utenti.

Il processo, però, non è stato privo di contestazioni. Il Bank Policy Institute e la National Community Reinvestment Coalition hanno presentato opposizione durante l’iter, sollevando dubbi sugli effetti per la concorrenza bancaria e sulle responsabilità fiduciarie. Anche per questo il via libera dell’OCC resta espressamente preliminare e condizionato.

Le prossime autorizzazioni da ottenere

Prima dell’avvio effettivo delle attività, Connectia Trust dovrà ottenere ulteriori approvazioni sia dalle autorità statunitensi sia da quelle giapponesi. Il punto è centrale perché Sony Bank fa parte di Sony Financial Group, e quindi i regolatori del Giappone mantengono un ruolo nelle attività estere delle controllate.

Il caso segnala un possibile allargamento del mercato delle stablecoin a gruppi industriali non nativi del mondo cripto ma dotati di marchi globali, infrastrutture tecnologiche e casi d’uso proprietari. Allo stesso tempo, la natura condizionata dell’approvazione indica che il nodo regolatorio resta decisivo: il progetto ha ottenuto una prima apertura, ma il suo impatto concreto dipenderà dall’esito dei passaggi successivi e dalla capacità di tradurre l’autorizzazione in un’operatività conforme e sostenibile.

FAQ

Che cos’è Connectia Trust, N.A.?

Sì, è una national trust bank proposta da Sony Bank per emettere stablecoin in dollari e custodire asset digitali.

Quando è arrivata l’approvazione dell’OCC?

Sì, l’OCC ha concesso l’approvazione preliminare e condizionata il 7 luglio 2026, secondo la fonte citata.

Connectia Trust potrà raccogliere depositi?

No, il progetto descritto non prevede raccolta di depositi né concessione di prestiti, ma un’attività focalizzata sulle stablecoin.

In quali settori userà le stablecoin Sony?

Sì, Sony ha indicato come primi ambiti gaming, intrattenimento e pagamenti all’interno del proprio ecosistema.

Da quali fonti è verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Crypto Briefing.