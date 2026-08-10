Trump Media abbandona il piano da 6,42 miliardi di dollari in token CRO

10 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Trump Media cancella il progetto di tesoreria CRO da 6,42 miliardi di dollari.

cancella il progetto di tesoreria CRO da 6,42 miliardi di dollari. L’accordo coinvolgeva Crypto.com e Yorkville Acquisition Corp. .

e . Truth Social rinuncia all’integrazione diretta dei mercati predittivi.

rinuncia all’integrazione diretta dei mercati predittivi. La fusione con TAE Technologies diventa la priorità strategica.

( Riassunto generato con AI)

Trump Media cancella il piano CRO

Trump Media & Technology Group ha chiuso il progetto per creare una società quotata dedicata a una maxi tesoreria in Cronos, il token CRO, insieme a Crypto.com e Yorkville Acquisition Corp.. Il 7 agosto le tre società hanno comunicato la risoluzione consensuale della combinazione aziendale proposta, valutata fino a 6,42 miliardi di dollari in finanziamenti potenziali.

La decisione riguarda il veicolo denominato Trump Media Group CRO Strategy, annunciato nell’agosto 2025 e progettato per accumulare e gestire CRO. Le aziende hanno indicato le “condizioni di mercato prevalenti” e il mutamento delle priorità operative e degli stakeholder come ragioni della scelta.

Il passo indietro avviene mentre Trump Media concentra l’attenzione sulle attività media e sulla prevista fusione azionaria con la società di energia da fusione TAE Technologies, che punta a completare nel 2026. Il gruppo non abbandona però integralmente il comparto crypto: restano separati sia le partecipazioni digitali già in portafoglio sia parti della relazione commerciale con Crypto.com.

Finanziamento previsto e accordi separati

Il valore di 6,42 miliardi non indicava CRO già acquistati, bensì la capacità finanziaria pianificata per la nuova tesoreria. La struttura iniziale prevedeva 1 miliardo di dollari in CRO, 200 milioni in liquidità, 220 milioni derivanti dall’esercizio obbligatorio di warrant e una linea di credito azionaria da 5 miliardi di dollari fornita da Yorkville.

Secondo quanto riportato da crypto.news al momento dell’annuncio, il progetto aveva provocato un forte rialzo di CRO, grazie alle attese su una tesoreria istituzionale. Ora tutte le discussioni e le attività di sviluppo legate alla business combination termineranno formalmente, senza che l’annuncio del 7 agosto indichi penali di recesso o pagamenti di risoluzione.

La cancellazione non modifica automaticamente l’esposizione diretta di Trump Media a CRO. Nell’ambito di una partnership strategica distinta, siglata nell’agosto 2025, la società aveva concordato l’acquisto di circa 105 milioni di dollari in CRO per il proprio bilancio, mentre Crypto.com aveva previsto l’acquisto di 50 milioni di dollari in azioni Trump Media.

Successivamente, Trump Media ha acquisito centinaia di milioni di CRO tramite quell’intesa. A fine marzo dichiarava inoltre 9.542 BTC e circa 756 milioni di CRO, dopo aver registrato una perdita netta trimestrale di 405,9 milioni di dollari, influenzata dalle svalutazioni non realizzate connesse al calo di Bitcoin e CRO.

Truth Social cambia approccio ai mercati predittivi

Il ridimensionamento coinvolge anche Truth Social. Il piano originario prevedeva di integrare direttamente Truth Predict, prodotto di contratti sugli eventi sviluppato con l’area derivati di Crypto.com, su temi quali politica, economia e sport.

L’integrazione non proseguirà: Trump Media punta invece a un accordo di marketing per promuovere agli utenti di Truth Social i prodotti di previsione di Crypto.com. I termini economici della nuova intesa non sono stati divulgati.

È stato inoltre cancellato il servizio che Crypto.com avrebbe dovuto fornire per alcuni ETF pianificati da Yorkville America. Restano invece invariati i fondi già esistenti con marchio Truth Social e i programmi relativi ad altri prodotti ETF.

La fusione con TAE Technologies, annunciata nel dicembre 2025 e valutata oltre 6 miliardi di dollari, diventa quindi uno snodo centrale. Il completamento dipende da autorizzazioni regolatorie, procedure per gli azionisti e condizioni consuete: non vi è garanzia che avvenga nei tempi proposti.

FAQ

Perché Trump Media ha annullato la tesoreria CRO?

Sì, la motivazione indicata riguarda le “condizioni di mercato prevalenti” e le mutate priorità aziendali e degli stakeholder.

Quanto valeva il piano CRO cancellato?

Sì, il pacchetto di finanziamento previsto poteva raggiungere 6,42 miliardi di dollari, inclusa una linea azionaria Yorkville da 5 miliardi.

Trump Media mantiene criptovalute in bilancio?

Sì, a fine marzo la società riportava 9.542 BTC e circa 756 milioni di CRO, dati separati dal veicolo cancellato.

Truth Predict sarà disponibile su Truth Social?

No, l’integrazione diretta non proseguirà; Trump Media intende promuovere i prodotti predittivi di Crypto.com tramite marketing.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui crypto.news.